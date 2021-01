Justiz in Tunesien: Unberührt von der Revolution

Die Revolution: In Tunesien begann, was als Arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. Mit einer Selbstverbrennung tritt ein Gemüsehändler Massenproteste los. Präsident Zine El Abidine Ben Ali geht am 14. Januar 2011 ins Exil und stirbt 2019.

Die Folgen: 2014 nimmt eine konstitutionelle Versammlung eine neue Verfassung an. Einige Monate später gewinnt die Partei Nidaa Tunis die erste freie Parlamentswahl. Die Islamisten der Ennahda-Partei schneiden mit 28 Prozent ebenfalls gut ab, halten sich aber seither weitgehend an die demokratischen Spielregeln. (hag)