Jüdische Schule in Hamburg: Bilder aus dem vernichteten Leben
Die Israelitische Töchterschule in Hamburg war die letzte jüdische Schule in der NS-Zeit. Für Nachkommen ist sie bis heute ein wichtiger Ort.
Damals, 1972, beherbergte es eine Sprachheilschule. Nichts außer dem Schriftzug erinnerte an seine Vergangenheit. Estes-Fradis war Anfang 20 und mit ihrer Mutter, der ehemaligen Schülerin der Töchterschule Erika Estis, aus den USA nach Hamburg gekommen.
Erika Estis lebte damals seit 26 Jahren in New York. Aber geboren worden war sie 1922 als Erika Freundlich in Hamburg. Da ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen, bis sie 1938 mit einem Kindertransport nach England floh.
Als Zeitzeugin hat sie seit den 1990ern ihre Geschichte immer wieder erzählt. Sie hatte großen Anteil an der wissenschaftlichen Untersuchung der Verfolgung der Jüdinnen und Juden in Hamburg. Oft trat sie vor Jugendlichen auf, nicht nur in Hamburg, um ihnen von ihrem Leben zu erzählen, von ihrer Flucht und ihrer Erfahrung. Anfang 2023 ist Erika Estis im Alter von 100 Jahren in New York gestorben. Sie hinterließ drei Kinder, sieben Enkel und acht Urenkel.
Die letzte jüdische Schule in Hamburg
„She wanted to show me her life“, sagt ihre Tochter Estes-Fradis, ihre Mutter habe ihr das Leben, das sie in Hamburg führte, zeigen wollen, die Schule, die sie besucht hat. Kim Estes-Fradis ist seit ihrem ersten Besuch oft wiedergekommen, wie jetzt, im Juli 2025, zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung in der Gedenk- und Bildungsstätte. Die gibt es seit 1989.
Während der NS-Zeit war dieses Haus die letzte Schule in Hamburg, die jüdische Kinder besuchen durften. 1942 musste sie, wie alle jüdischen Schulen im Deutschen Reich, schließen. Mehr als 300 Schüler*innen und Lehrer*innen wurden deportiert und ermordet.
Die neue Dauerausstellung soll auch die Geschichte der Schule vor dem Nationalsozialismus und vor der Shoah erzählen. Über zwei Jahre lang hat ein Team um Historikerin und Kuratorin Anna de Villiez und Judaistin Sabine Kößling die Ausstellung neu konzipiert, mit 400.000 Euro von der Stadt. Auf 200 Quadratmetern erzählt sie die Geschichte der ehemaligen jüdischen Mädchenschule, als eine von drei miteinander verflochtenen Strängen.
Historikerin von Villiez steht vorne am Pult, unter der Tafel vor Reihen von Holzbänken mit Bunsenbrennern, Messgeräten und einer Luftabzugshaube. Der bis heute erhaltene Chemieraum sei ein für das Jahr 1930 hochmodern eingerichtetes Klassenzimmer.
Geschichte durch die Augen ehemaliger Schüler*innen
„Ich stehe hier jetzt ein bisschen wie eine Oberlehrerin“, sagt sie und zeigt auf einen Stundenplan von 1891, der im ehemaligen Chemieraum an der Wand hängt. Montag, fünfte Klasse: Deutsch, Hebräisch, Handarbeit, Deutsch, Rechnen. Eine Schulwoche ging von Sonntag bis Freitag.
Die Geschichte der Schule erschließt sich wie in diesem Raum an vielen Stellen durch die Augen ehemaliger Schüler*innen. Die Ausstellung erzählt Schulalltag während der zunehmenden antisemitischen Verfolgung im Nationalsozialismus – und davor. Das tut sie anhand von Aufsätzen, Briefen, Zeugnissen, Stundenplänen, eines Poesiealbums oder von Fotografien, die schon im Treppenhaus hängen. Wie das von jugendlicher Schüler*innen auf einer Hafenrundfahrt 1934. Es sind Zeugnisse aus dem Leben.
Vor 1933 war die Schule ein moderner Bildungsort für jüdische Mädchen, besonders aus ärmeren Familien. Ab 1930 konnten sie dort sogar einen Realschulabschluss machen. Nachdem die Talmud-Tora-Schule im Hamburger Grindelviertel 1939 geschlossen wurde, wurden auch jüdische Jungen aufgenommen. Ab 1938 durften jüdische Schüler*innen im „Deutschen Reich“ keine staatlichen Schulen mehr besuchen.
Die neue Ausstellung, sagt von Villiez, erzähle nicht nur von der Shoah, sondern eben auch über jüdisches Leben in Hamburg. In ihr lasse sich vieles ablesen: jüdische, Bildungs- und Gendergeschichte. Diese drei Stränge sind auf den vom Hamburger Gestaltungsbüro „Raumproduktion“ entworfenen Tafeln farblich markiert.
Kim Estes-Fradis ist zur Eröffnung mit ihrem Bruder Wayne Estes da. Sie haben dem Gedenk- und Bildungsort schon die Schlittschuhe und den Schulranzen ihrer Mutter gespendet. Heute haben sie ihre alten Schulbücher mitgebracht. Erika Estis hatte sie ihr Leben lang aufbewahrt. Ihre Kinder fanden sie erst nach ihrem Tod.
Ihr Sohn Wayne Estes sagt, er und seine Geschwister glauben, die Bücher seien die letzte Verbindung seiner Mutter zu ihrem Leben in Hamburg gewesen. „She kept them forever, literally.“ Die Schule sei auch für ihn und seine Geschwister ein sehr wichtiger Ort. Sie verdankten ihr ihre Leben: „We owe the school our lives.“
Es war eine Lehrerin, die ihrer Mutter 1938 den Tipp gab, ihre Eltern zu bitten, sie auf einem Kindertransport nach England zu schicken. So überlebte Erika Estis die Shoah. Ihre Eltern, Irma und Paul Freundlich, wurden 1942 nach Polen deportiert. Wo genau sie ermordet wurden, wissen ihre Nachkommen nicht.
Angehörige ehemaliger Schüler*innen oder Lehrer*innen, wie die Kinder von Erika Estis, kämen jedes Jahr zu Besuch, sagt die Historikerin Anna von Villiez. „Viele haben den Ort viel stärker auf dem Zettel als die Hamburger Öffentlichkeit“, sagt die Historikerin.
Die neu überarbeitete Ausstellung richtet sich, anders als die alte, nicht mehr vorwiegend an ein deutsches nicht-jüdisches Publikum. Sie bietet auch Raum für Gedenken, ein Totenbuch mit den Namen aller ermordeter ehemaliger Schüler*innen und Lehrer*innen.
Es solle, sagt von Villiez, auch ein Raum sein für die wachsende jüdische Gemeinde in Hamburg. An der Konzeptphase waren Nachkommen ehemaliger Schüler*innen ebenso beteiligt wie Schüler*innen jüdischer Schulen in Hamburg. In der ehemaligen Turnhalle der Schule feiert Hamburgs Liberale Jüdische Gemeinde Gottesdienst. Im Haus finden Sprachkurse in Hebräisch und Jiddisch statt.
Viele Hamburger*innen kennen den Ort bis heute nicht. Der Name der ehemaligen Schule ist heute außen am Gebäude wieder gut lesbar. Die historische Inschrift wurde 1981 rekonstruiert.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Migration neu denken
So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen
Trump-Putin-Gipfel in Alaska
Zwei Reichsbürger unter sich
Treffen von Trump und Putin
No Deal
Badeverbote und Hitzewellen
Gefangen in der Betonwüste
Ökonom über ungerechtes Rentensystem
„Es geht um Umverteilung“
CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer
„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“