Als Judoka hat Teddy Riner in den letzten 20 Jahren so gut wie alle Prestigetitel errungen, er ist mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister in seiner Kategorie der Schwergewichte. Jetzt will er sich einer anderen Herausforderung stellen: Am Montag hat der 37-Jährige seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im April 2027 in Frankreich angekündigt.

Die Videoansprache ging schnell viral. Viele dachten beim Scrollen in ihren Netzwerken zunächst an Fake News. Riner hat aber den Medien, die ihn nun bestürmen, sogleich bestätigt, dass es ihm völlig ernst sei.

Sein Auftritt war bestens inszeniert. Im Hintergrund stand gut sichtbar ein Büchergestell mit Bänden, die wie ein Lexikon oder juristische Jahrbücher aussahen, daneben die Trikolore, im Vordergrund der elegante Riner selbst in dunkelblauem Maßanzug und weißem Hemd.

Der muskulöse Mann, der bereits für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 trainiert, ist ein Koloss, der das Bild ausfüllt und allein so schon ein Gefühl von eindrücklicher Stärke vermitteln kann. Wer möchte sich da mit ihm anlegen? Aber bedrohlich sieht er mit seinem freundlichen, aber doch feierlich-ernsten Lächeln eigentlich gar nicht aus.

Riner steht seit Jahren ganz oben in den Top Ten der populärsten Persönlichkeiten Frankreichs. Als Judo-Star, geboren in Pointe-à-Pitre auf der französischen Antilleninsel Guadeloupe, zählt er nicht zu den bis zum Überdruss bekannten Parteipolitikern. Er ist ein fast unbeschriebenes Blatt in der Politik und verdankt seine Popularität allein seinen sportlichen Erfolgen. Das fällt für seine Kandidatur als gewaltiger Vorteil ins Gewicht.

Trotz seiner imposanten Statur, seinen 2,04 Metern Körperlänge und 140 Kilo Masse ist Riner in der Politik (bisher wenigstens) ein Fliegengewicht. Niemand kennt sein Wahlprogramm. Er hat dazu bislang nur wohlklingende Phrasen geliefert: „Aufgeben ist keine Option.“ Oder auch, er stehe „weder links noch rechts“.

Liest man zwischen diesen Zeilen, lässt sich dies als Strategie gegen eine Stichwahl zwischen der rechtsextremen Marine Le Pen und dem linken Volkstribun Jean-Luc Mélenchon interpretieren. Damit könnte er eine echte Lücke auf dem Markt der politischen Eitelkeiten füllen. Denn von all den bisher bekannten Kandidaten für die Präsidentschaft, die für sich die politische Mitte beanspruchen, hat noch keiner überzeugt. Für sie ist Riner ein perfekter Spielverderber, der Stimmen in allen politischen Lagern klauen kann.

Riner darf also nicht nur mit Wohlwollen rechnen. Seine Gegner und die Medien werden auspacken, dass er als Eigentümer einer Luxus-Autovermietung wegen Steuerhinterziehung mit seinen Ferraris und Rolls-Royces verurteilt wurde und zudem in den Verdacht geraten ist, für Marokko lobbyiert zu haben. Er besitzt dort seit 2024 eine Aufenthaltsgenehmigung und hat laut Medienberichten seinen privaten Lebensmittelpunkt und seine Trainingsbasis dort.

Staatspräsident Emmanuel Macron findet es aber ganz toll, dass sich ein solcher „Champion mit seiner Überzeugung, seinen Ideen und seinem Talent zum Nutzen des Landes in der Wahldebatte engagiert“. Dass der sehr unpopuläre Präsident auf die Karte Riner setzt, könnte die anfängliche Begeisterung vieler Fans des Judoka eher mäßigen. Rudolf Balmer, Paris