V or zwei Wochen interviewte Wirtschaftsjournalist Andrew Ross Sorkin die Millionärin Hailey Bieber. Es ging um ihren Beauty-Konzern „Rhode“ und die Frage, für wie viel Geld sie das Unternehmen verkaufen wollte.

Als Bieber antwortet, „niemals unter einer Milliarde“, reagiert Sorkin überrascht: „Wirklich? Warum dachtest du, du kannst das verlangen?“ Hailey Bieber erwidert später: „Weil Rhode so ist wie ich und ich bin Rhode.“ Es klingt so, als würde Bieber in einem süßen Podcast und nicht auf einem von der New York Times gehosteten Wirtschaftsgipfel als Gründerin eines milliardenschweren Konzerns sitzen.

Sorkin wird seitdem online vorgeworfen, er habe zu hart nachgefragt, andere belächeln die Aussagen von Bieber. Dieser Moment zeige aber etwas Größeres, sagen einige US- Journalist*innen: Prominente und Po­li­ti­ke­r*in­nen liefern heutzutage contentifizierbare, glattgebügelte Videoausschnitte. Wir hören kuratierten Gesprächen, nicht kritischen Interviews zu und können zwischen beidem nicht mehr unterscheiden. Die Analyse könnte an uns vorbeigehen, gäbe es nicht auch hier Beobachtungen, die diese Tendenz bestätigen.

Eine Parallele zwischen der deutschen und der US-Regierung zu ziehen, ist vielleicht hart, dennoch veranschaulicht es das Grundproblem des Journalismus: Wir sind darauf angewiesen, dass Pressefreiheit gewahrt wird. Politische Interessen beeinflussen aber weltweit, wie ernsthaft das passiert.

Die Trump-Administration verwehrt Medien den Zutritt zu Pressekonferenzen, wenn diese regierungskritische Fragen stellen. Seit letztem Jahr finden im Weißen Haus exklusive Pressekonferenzen für geladene Influencer und Content-Creator statt. Natürlich ist die Bundespressekonferenz davon noch um Weiten entfernt, aber mit welch flexibler Ernsthaftigkeit auf Fragen reagiert wird, bekommen zum Beispiel die „Jung und naiv“-Reporter*innen zu spüren.

Zwischen Zugang und Unabhängigkeit

Persönliche Beziehungen in den höchsten Rängen der Politik und freundliche Chit-Chats am Kaffeetisch entscheiden darüber, mit wie viel Information man den Raum verlässt. Dass Jour­na­lis­t*in­nen sich schon immer im Spannungsfeld von Zugang zu Information und Unabhängigkeit bewegen, liegt im Kern der Arbeit. Dieser Access Journalism, also Zugangsjournalismus, ist aber ein Problem, wie Reporter-Urgestein Seymour Hersh es beschreiben würde. Es handelt sich um eine Form des Journalismus, der voraussetzt, dass man sich mit Mächtigen gut stellt.

Lässt diese Art der Beziehung zu, dass man kritische Fragen stellt? Das Gute ist, dass der Social-Media-Algorithmus zugespitzte, emotionalisierte Videos bevorzugt und pusht. Heißt: Wenn wir CEOs oder Politiker konfrontieren, ist das der perfekte Content.

Laut einer Otto-Brenner Studie beeinflusst das schon längst, wie Interviews geführt werden. Unpraktisch ist jetzt wiederum, dass eine Studie der University of Georgia feststellt: Wenn Po­li­ti­ke­r*in­nen konfrontative Fragen von Medien erhalten, die sie kritisieren und womöglich bloßstellen („outgroup“), kommt das bei der eigenen Gruppe („ingroup“) gut an. Es bestätigt, dass man den Medien nicht vertrauen kann.

Der Algorithmus auf Social Media ist aber kein Instrument für Demokratieerhalt, sondern spiegelt Nutzer*innenverhalten. Daher sagt die Otto-Brenner-Studie auch: Wenn der Algorithmus nicht beachtet, von welchen Inhalten die Gesellschaft einen Nutzen hat – wie es journalistischer Inhalt sein könnte –, arbeitet er eher gegen Qualitätsjournalismus.

Ich habe keine Lösung, nur eine Anekdote: Als auf einer Veranstaltung dieses Jahres ein gestandener Reporter gefragt wird, wie sich junge Jour­na­lis­t*in­nen neben Chefs der Rüstungsindustrie behaupten können, entgegnet dieser: „Na ja, schon ordentlich angezogen und nicht mit bunten Haaren.“

Ich wünsche mir eigentlich, dass sich Jour­na­lis­t*in­nen weder in ihrer Manier noch ihrem Stil den Mächtigen anbiedern. Auch ich muss noch lernen, dass es unser Job nicht ist zu gefallen, sondern zu nerven. Aber heißt das, wir müssen akzeptieren, mit weniger Intel dazustehen?