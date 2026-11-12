S eit dem Mord an der 13-jährigen Lisa T. in Berlin-Marzahn bin ich wütend über das mediale Unvermögen, das ich bei der Berichterstattung von sexualisierter Gewalt an Kindern und Minderjährigen sehe.

Das ZDF titelte am 10. November: „Nach dem Fund der Leiche der vermissten Lisa aus Berlin gibt es neue Details: Die vermisste 13-Jährige soll das Zufallsopfer eines pädophilen 22-Jährigen geworden sein.“ Und der Stern schreibt „Ein Zufall führt zur Mädchenleiche“.

Zwar meint Zufallsopfer im Jargon der Kriminalistik, dass sich mutmaßlicher Täter und Opfer vorab nicht kannten, dennoch liegt diesen Schlagzeilen und den Artikeln ein gewisses Level an systemischer Ignoranz zugrunde. Inhaltlich suggerieren sie fast, dass der mutmaßliche Täter spontan entschieden hat, dass er Lisa T. entführt und dann ermordet. Der mutmaßliche Täter ist jedoch ein den Behörden bekannter Pädokrimineller – nicht Pädophiler. Er hatte Datenträger mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Minderjährigen – nicht sogenannte Kinderpornografie – besessen.

Sexualisierte Gewalt an Kindern und Minderjährigen hat System, und das wirkt global. Gesellschaftlich erfährt es eine Verharmlosung, die medial kaum aufgebrochen wird. Begriffe wie „Kinderpornografie“ klingen eher wie eine weitere Kategorie auf einer Pornoseite als gewaltvolle Grenzüberschreitungen.

Es waren Kinder

Auch wird die Sexualisierung und Adultifizierung von minderjährigen Mädchen weiter bestärkt, wenn Recherchen über Täternetzwerke als „Sexskandale“ bezeichnet werden. Im Zuge der Berichterstattung über die Epstein Files machte etwa eine Journalistin darauf aufmerksam, dass das Wort „child“ oft mit dem Wort „underage victim“ für Betroffene ersetzt worden war. Betroffene, die im Gegensatz zu den Tätern durch die veröffentlichten Fotos identifizierbar waren. Es ist klar, wer hier geschützt wird.

Dass der mutmaßliche Täter im Falle Lisa T. Zugang zu Missbrauchsdarstellungen von Kindern hatte, die massenweise das Inter- und Darknet fluten, ist ebenso ein Zustand, der gesellschaftlich akzeptiert ist. Es ist ein omnipräsentes Ungeheuer, das wir kennen, aber dessen Existenz wir negieren. Die Forsa-Studie zum Wissensstand und Informationsbedarf im Bereich sexuellen Missbrauchs unterstreicht den Bias: Laut der Umfrage halten fast 90 Prozent der Befragten sexuellen Missbrauch im nahen Umfeld für wahrscheinlich, aber 85 Prozent in der eigenen Familie für unwahrscheinlich.

Die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaft­le­r*in­nen Philip Baugut und Katharina Naumann haben ein Paper über die journalistische Verantwortungsethik beim Thema sexueller Missbrauch verfasst. Ein zentrales Qualitätskriterium sei, die Taten nicht als Einzelfälle, sondern als gesellschaftliches, generelles Problem zu behandeln.

Zeichnen wir zum Ende dieses Textes ein etwas härteres Bild. In 90 Prozent der weltweiten Pornoinhalte wird Gewalt an Frauen, deren Folter oder Entmenschlichung gezeigt. Das ist ein Beleg für ein Wertesystem, das weit über den Konsum von pornografischen Inhalten hinaus wirkt. Diese verharmlosend formulierte Präferenz ist ein Puzzleteil der antifeministischen, sexistischen Ideologie, die über uns herrscht.

Es ist ein weiteres Systemversagen

Man könnte also argumentieren: Wenn meine abtrünnigen, missbräuchlichen Fantasien weder im Internet noch in der Gesellschaft problematisiert werden, erscheint deren reale Umsetzung vielleicht machbarer. Dieser abscheuliche Mord an Lisa T. ist also kein Nebenschauplatz einer krankhaften Person, sondern ein weiteres Systemversagen. Jour­na­lis­t*in­nen müssen es als solches benennen.

Es tut mir unendlich leid. Mein tiefstes Mitgefühl der Familie und den Freun­d*in­nen von Lisa T.