E s fällt schwer, das zuzugeben, aber in einem Punkt haben AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht recht: Wir brauchen dringend einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der die Pandemiezeit aufarbeitet.

Nicht, um dort krude Impfmärchen zu hören oder uns mit dem altbekannten Diktaturgefasel herumzuschlagen. Sondern um allen wirklichen Covid-Leidtragenden zu zeigen: Wir – Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Medien – sind lernfähig. Wir nehmen eure Erfahrungen ernst, zumindest jetzt. Vor allem an junge Menschen ist dieses ­Signal überfällig: Stichwort Schulschließungen.

Es ist traurig, dass es für die kritische Rückschau auch vor dem Aus der Ampel keine politischen Mehrheiten gab. Noch schlimmer aber ist, dass die Bedürfnisse und Ängste von Kindern und Jugendlichen offensichtlich bis heute nicht ernst genommen werden. Das jedenfalls bezeugen die mehr als 1.500 Kinder und Jugendlichen, die die Robert Bosch-Stiftung für eine repräsentative Studie zum Schulalltag befragt hat.

Ihre Antworten, die am Mittwoch im „Deutschen Schulbarometer“ veröffentlicht wurden, sprechen Bände: Je­de:r fünfte Schü­le­r:in sieht sich aktuell psychisch belastet. Und zwar nicht allein wegen der Weltlage – hier nennen die Befragten am häufigsten Kriege und Klimakrise –; auch Leistungsdruck, belastete Beziehungen zu Lehrkräften und Mit­schü­le­r:in­nen sowie ein schlechtes Lernklima stressen Schüler:innen.

Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen sind häufiger psychisch belastet

Die Folge: Ein Fünftel fühlt sich in der Schule dauerhaft nicht wohl. Gleichzeitig erhält ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, die psychosoziale Hilfe in Anspruch nehmen möchten, an ihrer Schule selbst auf Nachfrage keine Hilfe. Auf außerschulische Angebote ist leider auch kein Verlass: Ein therapeutisches Erstgespräch kommt im Schnitt erst nach vier Monaten zustande.

Das Barometer bestätigt damit, was Schü­ler­ver­tre­te­r:in­nen immer wieder kritisieren: Obwohl psychische Erkrankungen auch nach der Pandemie ein Riesenproblem sind, hat das Thema an Schulen keine Priorität. Das lässt sich auch an anderen Zahlen ablesen: Nach einer bundesweiten Erhebung des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) vom August dieses Jahres muss sich ein:e Schul­psy­cho­lo­g:in im Schnitt um 5.218 Schü­le­r:in­nen kümmern.

Möchte man hier noch etwas Positives finden, dann ließe sich anführen, dass der Bund und einige Länder mittlerweile Modellprojekte zu Mental Health an Schulen gestartet haben. Rein statistisch gesehen bleibt es aber ein Glücksfall, ob ein:e Schü­le­r:in psychologisch betreut werden kann.

Oder – eher wahrscheinlich – eine Frage der sozialen Herkunft. Zumindest sind Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen fast doppelt so häufig psychisch belastet. Auch das ein Ergebnis des Schulbarometers. Mehr Personal an Schulen hieße also auch: die Chancenungleichheit im Land etwas abzufedern.

Unterricht muss radikal anders werden

Es wäre schön, wenn der Noch-Kanzler auch dazu mal einen Krisengipfel einberufen würde. Immerhin betrifft die jugendliche Psyche auch die nationalen Wirtschaftsinteressen: Psychische Erkrankungen, betonen Forscher:innen, sind der Hauptgrund dafür, dass Menschen arbeitsunfähig werden. Die gute Nachricht für die Länder: Sie müssen nicht auf Olaf Scholz (oder Friedrich Merz) warten, um aktiv zu werden.

Es gibt Möglichkeiten, schnell Druck vom Kessel zu nehmen. Aber dafür müssten Ministerien und Schulen den Unterricht radikal anders gestalten: weg vom Leistungsprinzip mit Noten, klaren Hierarchien und Frontalunterricht. Hin zum eigenständigen Lernen, bei dem Lehrkräfte tatsächliche Lern­be­glei­te­r:in­nen sind.

Pilotprojekte wie die Bonner Siebengebirgsschule zeigen: Ist der Unterricht komplett anders gestaltet, setzt das Kapazitäten für individuelles Feedback frei. Dieses wiederum kann den Ausschlag dafür geben, ob sich Schü­le­r:in­nen wertgeschätzt fühlen oder nicht. Auch das ist ein Ergebnis der Umfrage der Bosch-Stiftung.

Übrigens können sich Ministerien und so manche Schule auch in Sachen Partizipation bei solchen Pilotprojekten eine Scheibe abschneiden. Es lohnt sich, junge Menschen mitreden und mitentscheiden zu lassen. Mehr Mitbestimmung an den Schulen würde dazu beitragen, dass sich junge Menschen im Land endlich ernster genommen fühlen. Gerade in diesen Zeiten wäre damit viel gewonnen.