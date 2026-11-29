Auf dem Bürgersteig an der Ecke Kleine Alexandrinenstraße in Mitte friert Hélène, die Mütze tief über die Ohren gezogen. Die Französin hat gerade ihren Freund Ben getroffen, der schon seit einer halben Stunde hier ist. Bei null Grad warten etwa 1.000 Menschen vor den noch verschlossenen Türen des Babylon Kinos. Vorne zu beiden Seiten des Kino-Eingangs wehen zwei französische Fahnen. Darüber steht der Titel des heutigen Abendsprogramms: „Jean-Luc Mélenchon – Live“.

Am Abend hoffen die Be­su­che­r:in­nen Hélène und Ben, den Kandidaten der französischen Linkspartei La France insoumise (LFI) in Ruhe und ausführlicher zu hören als in Medienausschnitten. Besonders internationale Themen interessiert die beiden Französ:innen. Schon jetzt wollen sie ihn bei der Präsidentschaftswahl wählen.

„Ich weiß nicht, ob ich mich so aufgerafft hätte, wenn er in der Nähe meiner Heimatstadt in Frankreich aufgetreten wäre“, gibt Hélène zu. Sie ist für ein Praktikum einige Monate in Berlin und sei noch nie auf einer politischen Kundgebung gewesen. „Aber diesmal ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die extreme Rechte gewinnt. Das macht mir große Angst“, sagt die 31-Jährige.

Binnen weniger Tage hatten sich 2.000 Personen für die Veranstaltung des Brumaire Verlags und der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Babylon Kino am 27. November angemeldet. Viel zu viele für den Saal, selbst mit Großbildschirmen im Foyer für die Live-Übertragung. Offizieller Anlass des Abends: die Buchpremiere von Jean-Luc Mélenchons „Die Stunde der Vielen“, das der Brumaire Verlag gerade ins Deutsche übersetzt hat.

Für den Kandidaten der Linken bei der französischen Präsidentschaftswahl im April hat der Auftritt etwas von einer Wahlkampfveranstaltung. Berlin, wo rund 20.000 Fran­zö­s*in­nen im Konsularbezirk registriert sind, ist die deutsche Stadt, in der die LFI die meisten Stimmen holt. Doch eilt Mélenchon wegen seiner Kritik an der deutschen Politik seit Langem der Ruf voraus, deutschlandfeindlich zu sein.

Le Pens Gegner

Anfang November hat die französische Linkspartei ihr Programm für die Präsidentswahl veröffentlicht. Im Zentrum stehen unter anderem Umweltschutz, die Wiedereinführung der Einkommensteuer und ein höherer Mindestlohn. In der Europapolitik sieht es Ungehorsam gegenüber einzelnen EU-Verträgen vor, dazu den Austritt aus der NATO.

Kritik an Mélenchons Haltung zu Europa und Deutschland habe Ben immer wieder gehört. Beunruhigen lasse er sich davon nicht, sagt der 34-Jährige, der seit zehn Jahren in Berlin lebt. Vor der Wahl im April 2027 habe er sich allerdings vorgenommen, die Vorschläge des Kandidaten zu dem Thema genau zu lesen und sich ein eigenes Bild zu machen. Die Alternativen scheinen ohnehin begrenzt, um nicht zu sagen: nicht vorhanden. „Für 2027 gibt es keine Debatte unter den linken Kandidaten“, sagt Ben. In den meisten Umfragen zur Stichwahl, in der die beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgangs aufeinandertreffen, wird mit Mélenchon als Gegner von Marine Le Pen gerechnet. Für Ben sei Mélenchon der Einzige, der verhindern kann, dass die extreme Rechte an die Macht kommt.

„Jean-Luc Président“

So sieht es auch das Abendspublikum, überwiegend Französ*innen. Mit „Jean-Luc Président“-Rufen und dem Klatschen zu „Siamo tutti antifascisti“ wird Mélenchon empfangen. Fast zwei Stunden lang hält der für seine außergewöhnliche Rhetorik bekannte Redner lange Vorträge – etwa über politische Philosophie und die Geschichte der Bürgerrevolutionen.

Auf der Bühne lobt er die Volksaufstände in Serbien und die Niederlage Orbans in Ungarn und kehrt zu seinen marxistischen Wurzeln zurück. „Wir werden als Menschheit nicht überleben, wenn wir den Kapitalismus nicht aufhalten“, ruft er. Hin und wieder lässt er sich vom Chefredakteur des Jacobin-Magazins, Loren Balhorn, der den Abend moderiert, mit einer Frage anstoßen. „Er wird halt den Mélenchon machen“, hatte eine Vertraute vorab in der französischen Presse treffend gewarnt.

Eine der Hauptbotschaften des Abends richtet sich an jene, die seinen Positionen zu Deutschland noch skeptisch gegenüberstehen. Vor dem Publikum sowie der deutschen und französischen Presse weist Mélenchon den Vorwurf zurück. An Deutschland kritisiert er den Ordoliberalismus, der Politik und Wirtschaft trennt. Und die konservativen und zentristisch linken Parteien, die den Interessen des Kapitals folgen würden. „Wer seiner nationalen Bourgeoisie hinterherrennt, wird einen Fehler machen“, setzt er nach.

Austausch mit der Linken

Mit der Linken, deren Vizevorsitzende Ines Schwerdtner er am Freitagmorgen getroffen hat, teile er die sozialen Positionen sowie die Ablehnung der Kriegswirtschaft und deutschen Armeepläne. Eine Teilung der französischen Atomwaffen unter EU-Staaten komme ebenfalls nicht infrage. „Ich könnte die ganze Nacht hierbleiben“, scherzt er, als er von Balhorn die nächste Frage verlangt. „Wir auch!“, ruft das Publikum.

Noch vor 22 Uhr strömt das Publikum trotzdem aus dem Saal. „Das hat mich wieder in die französische Politik hineingezogen“, sagt Hélène am Ausgang, unter dem Vordach des Babylon.

Auch Ben fand den Mélenchon überzeugend. Er habe sich gefreut, dessen antikapitalistischen Kern wiederzufinden. Während die beiden den Abend Revue passieren lassen, verkauft vor dem Kino jemanden das Programmbuch des französischen Kandidaten. „Los, ich lenke ihn ab, du holst dir dein Exemplar“, witzelt Ben zu Hélène. In seinem Vortrag hatte Mélenchon dazu aufgerufen, seine Bücher zu kaufen oder zu klauen.