Wie ein Echo aus Zeiten der nationalistischen Erbfeindschaft las sich die Vorabberichterstattung deutscher Medien über den Besuch von Frankreichs derzeit einflussreichstem Linken-Politiker Jean-Luc Mélenchon am Freitag in Berlin. Deutschland gehöre zu Mélenchons „Lieblingsfeinden“, schrieb der Tagesspiegel. Die Süddeutsche sah eine „sensationelle Ähnlichkeit“ zwischen Mélenchon und der rechtsextremen Marine Le Pen – beide „mögen Deutschland nicht und sie wollen Europa sprengen“. Die Welt warf der Partei Die Linke „pudelhafte Verehrung“ eines Mannes vor, der „besessen“ sei von der Feindschaft gegenüber Deutschland. Die Linke hatte den Präsidentschaftskandidaten von La France Insoumise („Unbeugsames Frankreich“) mit eingeladen.

 Am Freitagabend zog sich die Schlange vor dem Gebäude über mehrere Blocks, drinnen wurde Mélenchon gefeiert wie ein Star

Das Publikum schreckte das nicht ab. 2.000 Anmeldungen soll es für die Veranstaltung im Berliner Babylon-Kino gegeben haben. Am Freitagabend zog sich die Schlange vor dem Gebäude über mehrere Blocks, drinnen wurde Mélenchon gefeiert wie ein Star. Offiziell stellte er die deutsche Fassung des Buches „Die Stunde der Vielen“ vor, das in Frankreich bereits 2023 erschienen war. Doch in den vergangenen Monaten hatte Mélenchon vor allem unter jungen Menschen in Frankreich enorme Popularität gewonnen. In den Umfragen steht er heute auf Platz zwei, wenn auch mit mehr als zehn Prozentpunkten Abstand hinter Le Pen. Das strahlt offensichtlich bis nach Deutschland aus. Seit Wochen hängen in Berlin Plakate von La France Insoumise (LFI). Die Videos seines Auftritts am Freitagabend sahen sich allein bis zum Samstagmorgen 350.000 Menschen auf YouTube an.

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Mélenchon schilderte, wie er Konflikte als Treiber gesellschaftlicher Entwicklung sieht – zuvorderst natürlich jenen um die Vermögensungleichverteilung, die noch nie so groß gewesen sei wie heute. Die neoliberale Ideologie stütze diese Entwicklung, indem sie Kranken, Armen oder Arbeitslosen die Schuld an ihrem eigenen Schicksal gebe. Und so seien heute in Frankreich, der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt, rund zehn Millionen Menschen arm, viele davon auf Lebensmittelhilfen angewiesen.

Dagegen setzt Mélenchon die Vorstellung einer „Bürgerrevolution“, die durch Massenbewegungen und Wahlen realisiert werden und die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse sicherstellen soll. Gegner dieser „Bürgerrevolution“ seien die „Suprematisten“ – ein Begriff, der zuletzt vor allem rassismuskritisch für jene verwendet wurde, die die Vorherrschaft der Weißen verteidigen. Mélenchon erweitert ihn auf alle, die von Unterdrückung profitieren.

In seine „Bürgerrevolution“ gemeindet er freihändig ein, was ihm anschlussfähig erscheint: die siegreiche Studierendenbewegung in Serbien, Lula in Brasilien, Spaniens linken Noch-Premierminister Pedro Sánchez oder die Demokraten in den USA – auch wenn Mélenchon diesen später am Abend vorwarf, sich in ihrem Wunsch nach einem Krieg mit China keinen Deut von den US-Republikanern zu unterscheiden. Doch die Wahlsiege in Serbien, Brasilien und den USA seien Anzeichen einer Dynamik, die auch Frankreich erfassen werde, so Mélenchon. Nach seinem eigenen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im April und Mai werde diese Dynamik „auf den ganzen europäischen Kontinent ausstrahlen und die Geschichte wenden“, glaubt Mélenchon.

Dabei setzt er vor allem auf die Jugendlichen, die seit September in Frankreich protestieren. Dass diese heute auf der richtigen Seite stünden, habe er bei seinen Auftritten in Schulen über viele Jahre hinweg beobachtet, sagte Mélenchon. Früher „hatten da alle zurückgegelte Haare und wollten Aktienhändler werden.“ Heute habe die Jugend erkannt, welche Folgen die kapitalistische Produktionsweise und der rassistische Hass hätten. „Sie lehnen den Suprematismus ab.“ Jüngsten Umfragen zufolge wollen 50 Prozent der unter 25-Jährigen bereits im ersten Wahlgang – in dem auch andere progressive Kandidaten zur Wahl stehen – für LFI stimmen.

„Wer Gewalt einsetzt, stirbt“

Rechte Politiker und Medien hatten behauptet, LFI stecke hinter den Ausschreitungen bei den Jugendprotesten der vergangenen Wochen. Aus dem konservativen Lager gab es deshalb sogar Forderungen, LFI zu verbieten. „Wir sind nur zu ihnen hingegangen und haben gesagt: ‚Wir unterstützen Euch‘“, sagt Mélenchon dazu. Schließlich habe es bisher rund 100 Jugendliche gegeben, die durch Polizeigewalt teilweise schwer verletzt worden seien. In der Linken dürfe Gewalt hingegen keinen Platz haben, so Mélenchon. „Wer Gewalt einsetzt, stirbt.“

Sein Buch erscheint in Deutschland im Brumaire Verlag, der zum Jacobin-Magazin gehört. Angekündigt war ein Gespräch mit dem Jacobin-Chefredakteur Loren Ballhorn. Der allerdings kam am Abend kaum zu Wort. Mélenchon nahm Ballhorns knappe Handvoll Fragen eher als Stichworte für rund 20-minütige Ausführungen. Als ahne Mélenchon, dass dies seinen Ruf als hierarchischer Politiker festigen könnte, kam er selbst auf den Vorwurf mangelnder innerparteiliche Demokratie zu sprechen.

„Wir werden gezeichnet wie eine pyramidale Organisation, mit einem Guru an der Spitze, der jeden Tag allen Anweisungen gibt“, sagte Mélenchon. LFI sei aber keine Partei, sondern eine Bewegung. Diese Selbstzuschreibung ist nichts Ungewöhnliches: Selbst der heute in Frankreich maximal unpopuläre Emmanuel Macron hatte dies 2016 – praktisch zur gleichen Zeit, als Mélenchon begann, LFI aufzubauen – über seine eigene Organisation „En Marche!“ gesagt. Mélenchon, dem auch von einstigen Weggefährten vielfach ein autoritärer Führungsstil vorgeworfen wird, reklamierte für sich indes, das Gegenteil eines Generalsekretärs traditionellen KP-Zuschnitts zu sein. LFI bestehe heute aus 5.000 einzelnen Gruppen, etwa aus den Reihen der Gewerkschaften und Protestbewegungen, die „absolute Freiheit“ hätten. „Sie brauchen keine Parteiführung, um Antworten zu finden.“

Die Aufgabe von LFI sehe er darin, „gemeinsame Interessen“ zu identifizieren und zusammenzubringen. „Wenn die Ärzte sagen, dass der Pestizideinsatz immer mehr Krebsfälle verursacht, und die Landwirte sagen, dass sie mit Biolandwirtschaft ohne Pestizide auskommen können, dafür aber bei gleicher Produktionsmenge 400.000 Menschen mehr in der Landwirtschaft gebraucht werden, dann müssen wir eine Antwort darauf finden, wie das möglich gemacht werden kann.“

Das würden sicher auch andere Politiker als ihre Aufgabe sehen. Für jemanden, der sein ganzes Leben lang Parteifunktionär und Berufspolitiker war, hat Mélenchon dabei wenig Hemmungen, die politische Elite auf eine populistische Weise zu attackieren, wie man sie in ähnlicher Form auch von Rechtsextremen kennt. Er zitierte die aus Argentinien stammende linke Parole „¡Que se vayan todos!“ – auf Deutsch: „Die Herrschenden sollen alle abhauen.“ So sähen es heute auch die Menschen in Frankreich: „Sie sagen: Wir haben genug von Euch“, so Mélenchon.

Tatsächlich ist die Elitenverdrossenheit in Frankreich groß und ein entscheidender Faktor für die Popularität von LFI. Zur Präsentation des Wahlprogramms Anfang November in der Pariser Messe kamen 20.000 Menschen. Die Partei mietet heute Hallen, um Mélenchon-Auftritte in anderen Städten per Hologramm zu zeigen.

Das große Thema Gaza spielte am Freitag nur am Rande eine Rolle, als Mélenchon schilderte, wie er sich eine Alternative zur militärischen Logik vorstellt – nämlich eine Politik der „Blockfreiheit“. Die habe etwa Spanien unter Pedro Sánchez zuletzt vorgemacht, als es Unterstützung für den Iran-Krieg verweigert habe. Eine Allianz blockfreier Staaten will Mélenchon außenpolitisch aufbauen. Deren Bezugspunkt müsse das Völkerrecht sein. Dieses gedenke er mit aller Härte gegen jene durchzusetzen, die es nicht respektieren. Davon gibt es heute bekanntermaßen weltweit eine Menge. Als Beispiel nannte Mélenchon jedoch allein Israel. An EU-Gesetze fühlt Mélenchon sich indes weniger gebunden, wenn „die Franzosen sich für etwas Besseres entscheiden“. Deshalb strebe er als Präsident Referenden an, sagt er.

Auf die Frage Ballhorns nach der „Deutschenfeindlichkeit“ sagte Mélenchon, er habe „damit nichts zu tun“. Er kritisiere lediglich die Regierungen – gleichermaßen jene unter Merkel wie unter Merz –, deren „Ordoliberalismus“ nur den Mächtigsten nütze. Das sei allerdings „exakt dasselbe, was auch deutsche Linke denken“.

Kein Herz mehr für Sahra

Für Aufregung gesorgt hatte, dass Mélenchon unmittelbar vor seinem Deutschlandbesuch gesagt hatte, er habe ein Problem damit, dass Deutschland die größte konventionelle Armee des Kontinents aufbauen wolle. Er frage sich, „gegen wen sie in den Krieg ziehen wollen“. Auf das Thema kam er auch am Freitag zu sprechen, brachte es aber fertig, die jahrelangen, völlig unverhohlenen Drohungen Russlands und dessen permanente Nadelstiche nicht zu benennen.

Die deutsche – und die französische – Regierung setzten auf die Rüstungsproduktion, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln, so Mélenchon. Gerechtfertigt werde das mit der Parole, wer „Frieden wolle, müsse sich auf den Krieg vorbereiten“, also zur Abschreckung aufrüsten. Mélenchon hält das für einen Irrtum. „Waffen führen zu Krieg“, sagt er. Er glaube, dass ein weiter aufgerüstetes Deutschland zum „Ziel“ möglicher militärischer Angriffe wird. Das könne Frankreich nicht wollen.

Das klingt nach dem BSW und Sahra Wagenknecht. Auf die kam Mélenchon am Ende des Abends zu sprechen – und grenzte sich strikt ab. Er danke der Partei Die Linke, dass sie sich von Wagenknecht gelöst habe und nicht länger deren Linie folge, die „eine Katastrophe für ganz Europa“ sei, sagte Mélenchon. Es tue ihm „im Herzen weh, das zu sagen“, auch wegen seiner einst engen Freundschaft zu Oskar Lafontaine. Doch das ändere nichts daran, dass er heute „in totalem und absolutem Widerspruch“ zu Wagenknechts Positionen stehe, so Mélenchon.