Israelischer Militäreinsatz im Westjordanland : Luftangriffe als Antwort

Die Lage nach der Tötung von zehn Palästinensern im Westjordanland bleibt äußerst angespannt. Eine israelische Razzia im Flüchtlingslager war der Auslöser

GAZA afp/ap | Inmitten der äußerst angespannten Lage nach der Tötung von zehn Palästinensern im Westjordanland hat Israel am Freitag mehrere Luftangriffe auf den Gazastreifen ausgeführt. Diese seien eine Reaktion auf aus dem Palästinensergebiet abgeschossene Raketen gewesen, erklärte die Armee. Die Luftangriffe hätten Stellungen der radikalen Hamas-Bewegung gegolten.

Die Raketen aus dem Gazastreifen wurden laut Israel vom Luftabwehrsystem des Landes abgefangen. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für die Angriffe aus dem Palästinensergebiet. Aber sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad hatten Vergeltung geschworen, nachdem die israelische Armee bei Auseinandersetzungen im Westjordanland am Donnerstag zehn Menschen getötet hatte.

Bei einer israelischen Razzia im Flüchtlingslager Dschenin wurden am Donnerstag neun Menschen getötet. Die israelische Armee sprach von einer „Anti-Terror-Operation“. Die Palästinenser warfen der Armee vor, absichtlich Tränengas in die Kinderstation eines Krankenhauses geschossen zu haben. Israel bestritt dies.

Eine so hohe Opferzahl bei einem einzigen israelischen Einsatz im Westjordanland hat die UNO seit Beginn ihrer Zählungen im Jahr 2005 noch nicht festgehalten. Zudem wurde am Donnerstag ein Mann dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge von israelischen Soldaten in al-Ram nahe Jerusalem getötet.

Die palästinensische Autonomiebehörde hat am Donnerstag einen Stopp ihrer Koordination in Sicherheitsfragen mit Israel angekündigt.

Mit den Todesopfern von Donnerstag stieg die Zahl der in diesem Jahr getöteten Palästinenser im Westjordanland auf 30. Die meisten von ihnen wurden bei Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee erschossen.