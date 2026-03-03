6.22 Uhr: USA: Militärische Infrastruktur im Iran zerstört

dpa | Die US-Streitkräfte haben bei anhaltenden Angriffen im Iran eigenen Angaben nach weitere militärische Infrastruktur ins Visier genommen. Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. „Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen“, hieß es.

6.21 Uhr: Straße von Hormus geschlossen

rtr | Der Iran hat ‌die strategisch wichtige Straße von Hormus für geschlossen erklärt. Der Kommandeur der Revolutionsgarden drohte am Montag, jedes Schiff, das die Meerenge dennoch zu passieren versuche, in Brand zu setzen. Kurz zuvor hatten iranische Medien von einem brennenden Tanker in der Meerenge berichtet. Die unter der Flagge von Honduras fahrende „Athe Nova“ stehe nach einem Drohnenangriff in Flammen, hieß es unter Berufung ‌auf die Revolutionsgarden. Den Berichten zufolge warfen die Garden der Besatzung vor, im „Einklang mit Amerika“ zu handeln und Treibstoff für US-Kriegsschiffe zu liefern. Eine Stellungnahme des Eigners lag zunächst nicht vor.

Der Schiffsverkehr in der für die Weltwirtschaft zentralen Region war bereits weitgehend zum Erliegen gekommen. Jeremy Nixon, Chef der Reederei Ocean Network Express (ONE), sprach von rund 100 blockierten Containerschiffen. „Etwa zehn Prozent der weltweiten Containerflotte stecken hier fest“, sagte Nixon auf einer Branchenkonferenz im kalifornischen Long Beach. Versicherer haben die Deckung für Fahrten durch die Meerenge inzwischen eingestellt.

Die ‌Blockade ist die Reaktion auf massive Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran, die am 28. Februar begannen. Ziel der Offensive ist unter anderem der Sturz der iranischen Führung. ⁠Als Vergeltung feuerte der Iran mehrere Raketensalven auf Nachbarstaaten ab, in denen US-Truppen stationiert sind. Dazu zählen Katar, Kuwait, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und der Oman.

Die Straße von Hormus ist das ‌Nadelöhr des internationalen Ölhandels. ‌Etwa 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls werden durch die ⁠an ihrer engsten Stelle nur 33 Kilometer breite Wasserstraße transportiert. Die Furcht vor einem längeren Ausfall der Lieferungen ließ die Ölpreise am ‌Montag in die Höhe schnellen. Rohöl der ‌Sorte Brent verteuerte sich zeitweise um bis zu 13 Prozent auf 82,37 Dollar je Barrel.

6.18 Uhr: US-Botschaften in Region angegriffen

afp | Am vierten Tag des von den USA und Israel gestarteten Krieges gegen den Iran haben die Armeen der Länder erneut Angriffe in der Region verübt. In mehreren Golfstaaten kam es am Dienstag zu Explosionen, in Saudi-Arabien und Kuwait wurden die US-Botschaften mit Drohnen angegriffen, wie örtliche Behörden und Diplomaten berichteten. Die US-Armee meldete die Zerstörung von Kommandoposten der Iranischen Revolutionsgarden. Derweil verübte die israelische Armee eigenen Angaben zufolge mehrere Angriffe im Libanon und in Teheran, bei denen unter anderem das Gebäude des staatlichen iranischen Senders Irib getroffen wurde.

Die US-Botschaft in Riad sei mit zwei Drohnen angegriffen worden, erklärte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums. Dabei seien ein begrenztes Feuer ausgebrochen und ein geringer Sachschaden verursacht worden. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte später, acht Drohnen nahe Riad und al-Chardsch abgefangen und zerstört zu haben. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die US-Armee werde „bald“ Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Die US-Botschaft rief US-Bürger in Riad, Dschidda und Dharan auf, in geschlossenen Räumen zu verbleiben.

Auch in Kuwait wurde die US-Botschaft mit Drohnen attackiert. Das Gebäude sei direkt getroffen worden, teilte ein in Kuwait stationierter Diplomat der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Angriffe erfolgten zeitgleich mit einer Welle von Raketen und Drohnen, die auf mehrere Golfstaaten abgefeuert wurden. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate teilte mit, das Land sei mit ballistischen Raketen aus dem Iran angegriffen worden. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, die Armee habe zwei ballistische Raketen abgefangen.

6.13 Uhr: Australien: Drohnen auf Militärstützpunkt bei Dubai

ap | Iranische Drohnen haben nach Angaben Australiens einen australischen Militärstützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen. Verletzte habe es jedoch nicht gegeben, teilte Australiens Verteidigungsminister Richard Marles mit. Die Drohnen hätten in der ersten Nacht des Kriegs die Luftwaffenbasis Al Minhad getroffen – ein Logistikstützpunkt für Australiens Einsätze im Nahen Osten in der Nähe von Dubai.

„Wir haben eine Reihe Australier, die von einem Hauptquartier aus im Einsatz sind, das wir seit vielen, vielen Jahren in Al Minhad haben“, sagte Marles dem Fernsehsender Seven Network am Dienstag. „Sie sind alle wohlbehalten und sicher. Insgesamt haben wir über 100 aktive Angehörige in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, die meisten aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und diese Basis ist für uns sehr wichtig“, fügte er hinzu.

Journalisten der Nachrichtenagentur bestätigten, dass sie in der Nähe von Al Minhad mehrere Explosionen sowie zahlreiche Luftabwehrinterzeptionen beobachtet hätten.

6.12 Uhr: USA und Israel rechtfertigen Krieg gegen Iran

dpa | Führende US-Republikaner rücken zur Begründung für den eigenen Angriff auf den Iran nun zunehmend Israels Agieren in den Fokus. „Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung“, sagte der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson. US-Außenminister Marco Rubio sagte gegenüber Journalisten: „Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass wir wussten, dass der Iran, wenn er angegriffen würde – und wir gingen davon aus, dass er angegriffen werden würde –, sofort gegen uns vorgehen würde.“

„Wir wussten, dass es zu einem israelischen Eingreifen kommen würde. Wir wussten, dass dies einen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte auslösen würde“, führte Rubio weiter aus. Die USA seien zu der Einschätzung gekommen, dass sie mehr Verletzte und Tote zu verzeichnen hätten, wenn sie unter diesen Umständen nicht „präventiv“ gegen den Iran vorgegangen wären. „Wir haben proaktiv auf defensive Weise gehandelt, um zu verhindern, dass sie größeren Schaden anrichten.“ Bisher kamen sechs US-Soldaten ums Leben.

5.58 Uhr: Ölpreise steigen dritten Tag in Folge

rtr | Die ‌Ölpreise sind am Dienstag ‌den dritten Tag in Folge gestiegen, nachdem der Iran gedroht hat, auf jedes Schiff zu feuern, das versucht, die Straße von Hormus zu durchfahren. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 78,83 Dollar je Barrel. US-Leichtöl WTI legte um ein Prozent auf 71,97 Dollar zu. Ein hochrangiger Vertreter der iranischen Revolutionsgarden ‌erklärte laut iranischen Medien, die Meerenge sei geschlossen. Versicherer haben ihre Deckung für Schiffe in der Region gestrichen. Der unter honduranischer Flagge fahrende Tanker „Athe Nova“ brenne nach einem Drohnenangriff, meldeten iranische Nachrichtenagenturen.

Analysten rechnen in den kommenden Tagen mit weiter steigenden Preisen. Die Investmentbank Bernstein hob ihre Brent-Prognose für 2026 von 65 auf 80 Dollar an und sieht im Extremfall eines längeren Konflikts sogar 120 bis 150 Dollar. Saudi-Arabien musste nach einem Drohnenangriff seine größte Raffinerie schließen. Am ‌Montag hatte Brent zeitweise um bis zu 13 Prozent zugelegt und bei 82,37 Dollar den höchsten Stand seit Januar erreicht, bevor sich die Gewinne auf 5,5 Prozent reduzierten. ⁠Die US-Dieselpreise erreichten ein Zweijahreshoch, europäisches Gasöl verteuerte sich um 2,7 Prozent.

An den Börsen profitierten am Montag vor allem Reedereien von der Krise. Die Aktien von Maersk gewannen fast ‌acht Prozent, Hapag-Lloyd ‌6,4 Prozent. Beide Container-Reedereien haben Schiffsdurchfahrten in der Straße ⁠von Hormus ausgesetzt und leiten ihre Schiffe um Afrika herum. Durch die Meerenge werden täglich etwa 17 Millionen Barrel Öl ‌transportiert, was rund 20 Prozent der ‌weltweiten Produktion entspricht. Laut Schiffsdaten lagen am Sonntag mehr als 200 Schiffe vor der gesperrten Meerenge vor Anker.

5.44 Uhr: Regimesturz könnte Schiiten radikalisieren

epd | Ein Sturz des Regimes im Iran könnte nach Ansicht des Osnabrücker Islamforschers Rauf Ceylan zu einer Radikalisierung von Schiiten weltweit führen. Innerhalb wie außerhalb des Iran gebe es starke Sympathisanten des Regimes von Ajatollah Ali Chamenei, sagte der Professor für Gegenwartsbezogene Islamforschung an der Universität Osnabrück. Diese könnten versuchen, ihre Ziele mit Terror durchzusetzen, wenn ihre einzige Schutzmacht durch den aktuellen militärischen Einsatz der USA und Israels komplett gestürzt würde.

Größere schiitische Gruppen existierten vor allem im Irak, im Libanon, Afghanistan und Pakistan. Auch in Deutschland lebten neben den etwa 200.000 überwiegend anti-islamisch eingestellten Exil-Iranern auch pro-iranische Schiiten, sagte Ceylan. Deren Zentrale sei bis zum Verbot durch das Bundesinnenministerium im Juli 2024 das Islamische Zentrum Hamburg gewesen. Seitdem organisiere sich die Szene dezentral, erläuterte der stellvertretende Direktor des Instituts für Islamische Theologie.

Ceylan betonte, nicht der Schiismus an sich sei gewaltbereit und machtpolitisch ausgerichtet. Die Wurzeln gingen auf einen Streit um die Nachfolge des Propheten Mohammed zurück. Eine Richtung, später als sunnitisch bezeichnet, befürwortete die am besten qualifizierte Person als obersten Imam. Die andere, die schiitische, glaubte, der religiöse Führer dürfe ausschließlich aus der Familie Mohammeds stammen.

5.30 Uhr: Trittin geht mit Merz' Iran-Kurs ins Gericht

dpa | Grünen-Politiker Jürgen Trittin wirft der Bundesregierung Versagen im Umgang mit der Iran-Krise vor. „Sich jetzt offen gegen das Völkerrecht zu stellen, verletzt elementare Sicherheitsinteressen Deutschlands“, schreibt der frühere Grünen-Chef in einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

„Niemand weint Chamenei und seinen Generälen eine Träne nach. Ihre Tötung ist aber nicht vom Völkerrecht gedeckt“, erklärte Trittin mit Blick auf den am Samstag getöteten Staatsführer Ajatollah Ali Chamenei. „Das Völkerrecht ist keine moralische Petitesse. Das Völkerrecht schützt gerade diejenigen, die nicht mit Gewalt ihr eigenes Recht schaffen können.“ Dazu gehöre auch Deutschland.

„Die Reden von europäischer Stärke und Souveränität sind Sonntagsreden“, schreibt Trittin. Komme es zum Schwur, suche Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Schulterschluss mit US-Präsident Donald Trump. Letzterer habe sich nie als Vorkämpfer von Demokratie und Freiheit verstanden. „Er geht mit der Abrissbirne gegen die Demokratie in den USA vor. Wie zuvor in Venezuela könnte Trump mit einer Diktatur der Revolutionsgarden wohl leben, solange die sich seinen geostrategischen Vorstellungen unterwerfen.“

Auch das iranische Atomprogramm rechtfertige den Krieg nicht, argumentierte Trittin. „Irans Atomprogramm war bis zur Kündigung durch Trump 2017 besser unter Kontrolle als es das heute nach zwei US-Angriffen ist. Trump hat sich und die Welt mit der Kündigung des Atomabkommens in Gefahr gebracht.“ Diese Gefahr zu mindern erfordere aber eine Zusammenarbeit mit China, das dem Iran jedoch Öl zu Preisen unterhalb des Weltmarkt-Niveaus abnehme.

„Trump möchte die Welt in fossiler Abhängigkeit halten. Die USA sollen ihre Energiedominanz bewahren. China vom billigen Öl aus Iran abzuschneiden ist im Interesse Trumps“, so Trittin. „Im Iran-Krieg offenbart sich Deutschlands geostrategisches Versagen unter der schwarz-roten Koalition.“ Trittin schied vor zwei Jahren aus dem Bundestag aus, wo er zuletzt Mitglied im Auswärtigen Ausschuss war.

5.09 Uhr: Iran-Konflikt belastet asiatische Aktienmärkte

rtr | Die Furcht vor steigenden Energiepreisen ‌nach US-amerikanischen und israelischen ‌Angriffen auf den Iran hat die asiatischen Börsen am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Der breite MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,5 Prozent und setzte damit seine Verluste den zweiten Tag in Folge fort. Die japanische Börse tendierte schwächer: In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zwei Prozent auf 56.910,69 Punkte nach, und der breiter gefasste Topix notierte zwei Prozent niedriger bei 3.819,91 Zählern.

Koreanische Aktien brachen um bis zu 4,1 Prozent ein. „Die wirtschaftspolitische Unsicherheit war bereits erhöht, und jetzt dürfte mit dem Iran-Konflikt auch das geopolitische ‌Risiko steigen“, sagte Rupal Agarwal, Asien-Quantstrategin bei Bernstein in Singapur. Das letzte Mal, als beide Faktoren gleichzeitig anstiegen, sei 2022 während des Russland-Ukraine-Konflikts gewesen, was für die asiatischen Märkte nicht gut ausgegangen sei, erklärte sie.

5.00 Uhr: Merz trifft Trump: Besuch im Zeichen des Iran-Kriegs

dpa | Drei Tage nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Washington eingetroffen, um sich mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu treffen. Ein Thema wird dabei ganz klar im Mittelpunkt stehen: Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran, die sich inzwischen zu einem Krieg ausgeweitet haben, der einen großen Teil der Nahost-Region erfasst hat. Es ist der zweite Besuch des Kanzlers im Weißen Haus seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten. Der Erste verlief ausgesprochen harmonisch, diesmal dürfte es schwieriger werden.

Seit Trump Präsident ist, gelten die Empfänge von ausländischen Staatsgästen im Oval Office – dem mit allerhand Gold verzierten Büro des Präsidenten im Westflügel des Weißen Hauses – als berüchtigt. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj demütigte Trump hier vor laufenden Kameras und auch den südafrikanischen Staatschef Cyril Ramaphosa führte er vor.

Merz kam dagegen im vergangenen Juni ziemlich gut davon. Trump bezeichnete ihn als „respektierten“ und „guten Mann“ und versprach: „Wir werden eine großartige Beziehung zu Ihrem Land haben“ Für das Treffen heute Vormittag (Ortszeit, 17.15 Uhr deutscher Zeit) sind 30 Minuten im Oval Office angesetzt. Erfahrungsgemäß kann es aber deutlich länger dauern. Anschließend ist ein gemeinsames Mittagessen geplant.

Das klar dominierende Hauptthema wird der Krieg gegen den Iran sein. Die USA wollen nach Darstellung von Verteidigungsminister Pete Hegseth die iranische Raketenbedrohung und ihre Marine zerstören. Das Land dürfe keine Atomwaffen haben. Ein Teil der iranischen Führungsriege wurde bereits getötet, militärische Stützpunkte, Atomanlagen und Waffensysteme zerstört.

„Wir prügeln sie windelweich“, sagte Trump am Montag. Er will den Krieg in vier bis fünf Wochen beenden, sagt aber auch, dass es länger dauern kann. „Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen“, sagte er dem Sender CNN. „Die große Welle kommt bald.“

Trump und Hegseth haben sich über mangelnde Unterstützung der europäischen Verbündeten beklagt. Trump zeigte sich vom britischen Premierminister Keir Starmer enttäuscht, der die Nutzung britischer Stützpunkte durch die US-Armee zu spät erlaubt habe. Hegseth kritisierte die „traditionellen Verbündeten“ insgesamt, die sich empört geben und „beim Einsatz von Gewalt nur zögern und zaudern“.

Es könnte also ungemütlich für Merz werden. Er hat zwar Verständnis für die Angriffe geäußert, sich aber nicht klar hinter sie gestellt. Auf Kritik und Belehrungen der beiden wichtigen Verbündeten USA und Israel verzichtete er zwar, mahnte aber auch: „Das ist nicht ohne Risiko.“ Man wisse nicht, zu welcher Eskalation in der Region die harten iranischen Gegenschläge führen würden. Es sei auch unklar, ob durch Militärschläge von außen ein politischer Wandel von innen heraus überhaupt ermöglicht werden könne. Der Kanzler verwies auf die US-Interventionen in Afghanistan, im Irak und in Libyen, die nicht zum erhofften Ziel geführt haben.

Dabei hatte Merz im Januar ein Ende der iranischen Führung selbst vorhergesagt und die Militärschläge gegen den Iran im vergangenen Jahr sehr deutlich unterstützt. „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle“, sagte er damals im ZDF.

4.31 Uhr: Gestrandete Urlauber: Wadephul ist „guter Dinge“

dpa | Manche der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber können auf eine baldige Rückkehr in die Heimat hoffen. „Ich bin guter Dinge, dass das nach und nach gelingt“, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul im ZDF-„heute journal“. Man sei in engem Kontakt mit den Reiseveranstaltern.

Das Auswärtige Amt bereitet derzeit die Rückholung von Kranken, Kindern und Schwangeren aus der Konfliktregion vor. Sie will dazu gecharterte Maschinen in die Hauptstädte Riad (Saudi-Arabien) und Maskat (Oman) schicken. Derzeit sitzen wegen des Krieges im Iran Zehntausende Reisende fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind allein rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen.

Am Montagabend ist bereits eine Lufthansa-Maschine aus Abu Dhabi in München gelandet – allerdings ohne Passagiere. Eine Passagierbeförderung war nach Angaben der Fluggesellschaft wegen fehlenden Kabinenpersonals nicht möglich. An Bord der Maschine waren demnach lediglich die beiden Piloten. Laut Lufthansa wäre aber aus Sicherheitsgründen eine mindestens 17-köpfige Kabinencrew nötig gewesen.

Diese sei aber in Abu Dhabi nicht vor Ort gewesen und hätte wegen der kriegsbedingten Einschränkungen auch nicht eingeflogen werden können. Zudem seien auch die Erreichbarkeit des Flughafens in Abu Dhabi für viele Fluggäste sowie der Check-In, die Sicherheitskontrolle und das Boarding dort nicht gewährleistet gewesen.

Politiker von Linken und Grünen kritisierten das Verhalten der Bundesregierung. „Erst an Tag drei nach Ausbruch des Krieges anzukündigen, einzelne vulnerable Personengruppen aus der Region evakuieren zu wollen, reicht nicht aus“, sagte die Grünen-Außenpolitikerin Luise Amtsberg den Zeitungen der „Funke“-Mediengruppe.

3.59 Uhr: USA wollen gegen Energiepreise vorgehen

rtr | Die USA kündigen Maßnahmen gegen die wegen des Iran-Konflikts steigenden Energiepreise an. Finanzminister Scott Bessent und Energieminister Chris Wright sollen die Pläne am Dienstag vorstellen, sagt Außenminister Marco Rubio vor Journalisten im Kapitol. „Ab morgen werden Sie sehen, wie wir diese Phasen einführen, um dagegen vorzugehen“, erklärt Rubio. Präsident Donald Trump trifft sich am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit mit beiden Ministern. Die Öl- und Gaspreise sind nach israelischen und US-Angriffen auf den Iran sowie Vergeltungsmaßnahmen Teherans stark gestiegen. Die Angriffe führten zu Schließungen von Öl- und Gasanlagen in der Region und störten die Schifffahrt in der Straße von Hormus.

3.49 Uhr: Netanjahu: Iran-Krieg wird kein „endloser Krieg“

afp | Der Krieg der USA und Israels gegen Iran wird nach den Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu kein „endloser Krieg“ werden. „Es kann einige Zeit dauern, aber es wird keine Jahre dauern“, sagte Netanjahu am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Der Einsatz werde „eine schnelle und entschlossene Aktion“ sein.

Netanjahu sagte zudem, die Angriffe auf den Iran seien notwendig gewesen, da das Land „neue Standorte, neue Anlagen und unterirdische Bunker“ gebaut habe, wodurch „ihre Raketenprogramme und ihre Atombombenprogramme innerhalb weniger Monate unangreifbar“ gewesen wären. „Wenn jetzt keine Maßnahmen ergriffen worden wären, hätte man in Zukunft keine Maßnahmen mehr ergreifen können“, fügte er hinzu.

3.40 Uhr: Netanjahu: Angriff war unumgänglich

dpa | Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Angriff auf den Iran mit dem angeblichen Bau neuer Bunker zum Schutz der iranischen Raketen- und Atomprogramme gerechtfertigt. „Der Grund, warum wir jetzt handeln mussten“, sei, dass der Iran nach den Bombardierungen seiner Atomanlagen und seiner Raketenarsenale im vergangenen Jahr mit dem Bau „neuer Anlagen, unterirdischer Bunker“ begonnen habe, sagte Netanjahu dem US-Sender Fox News. Das Raketen- und „Atombombenprogramm“ wäre sonst „innerhalb von Monaten“ unangreifbar gewesen, behauptete Netanjahu.

Wenn man jetzt nicht gehandelt hätte, „hätte man in Zukunft nichts mehr tun können“, sagte Netanjahu dem Sender weiter. Israel hatte den Iran bereits im Juni vergangenen Jahres angegriffen. Das US-Militär hatte sich knapp eine Woche später Israel angeschlossen und Irans Atomanlagen bombardiert. „Man könnte meinen, sie hätten ihre Lektion gelernt, aber das haben sie nicht, denn sie sind unverbesserlich. Sie sind völlig fanatisch, was ihr Ziel angeht, Amerika zu zerstören“, sagte der israelische Ministerpräsident dem US-Fernsehsender.

3.08 Uhr: Vance: Machtwechsel im Iran ist nebensächlich

dpa | Vertreter der US-Regierung haben betont, dass es Präsident Donald Trump im Iran nicht in erster Linie um einen Machtwechsel gehe. In einer „perfekten Welt“ würden die USA es begrüßen, wenn jemand im Iran an die Macht käme, der bereit sei, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, sagte US-Vizepräsident JD Vance dem Sender Fox News. Trumps vorrangiges Ziel sei aber, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelange. Dafür sei es letztlich nebensächlich, was mit der Führung in Teheran passiere.

In seiner ersten Videobotschaft zu den israelischen und US-Angriffen auf den Iran am Samstag hatte Trump die Iraner aufgerufen, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung“, hatte der US-Präsident die 90 Millionen Menschen im Iran aufgefordert.

3.00 Uhr: Nouripour: Sorge um Zivilisten

dpa | Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour (Grüne) ist nach eigenen Worten tief bewegt von den „vielen Ausrufen der Freude und der Erleichterung“, wenn er die Bilder und Reaktionen aus dem Iran und bei Exil-Iranern sieht. „Die Freude der Menschen zeigt, wie sehr sie sich nach Veränderung und Freiheit sehnen. Und wie groß ihre Hoffnung nach Jahrzehnten der Verzweiflung ist. Ich hoffe sehr, dass sie nicht wieder enttäuscht wird“, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt/Main der Deutschen Presse-Agentur.

Freuen über den Tod von Menschen könne er sich nicht, „auch nicht, wenn sie Barbaren waren“, sagte der gebürtige Iraner. Der getötete oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, war laut Nouripour „Architekt eines Regimes, das abertausende Morde zu verantworten hat – im Iran, in der gesamten Region und auch bei uns in Europa“.

Wie andere Menschen mit Verbindungen zum Iran sorge auch er sich um die Zivilisten in dem Land. „Weltweit steigt die Bedrohung für Exiliraner, jüdische und israelische Einrichtungen sowie amerikanische Institutionen“, sagte er. „Auch alarmierend ist die Lage für unsere Bundeswehr, die bereits in ihren Feldlagern im Irak und in Jordanien angegriffen wird. Die Eskalation ist längst kein düsteres Szenario mehr – sie ist Realität.“

Die weitere politische Entwicklung im Iran ist nach Ansicht Nouripours derzeit schwer abzuschätzen. „Wird es nur einen Führungswechsel geben – oder tatsächlich einen Systemwechsel?“, sagte der Bundestags-Vize. Die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den iranischen Sicherheitsapparat seien in der Lage, den Machtapparat destabilisieren. Doch wie tiefgreifend die Folgen sein werden, hänge von vielen unberechenbaren Faktoren ab.

2.53 Uhr: Unesco-Kulturstätte in Teheran beschädigt

ap | Die Unesco ist in Sorge um den Golestanpalast in der iranischen Hauptstadt Teheran. Das Weltkulturerbe wurde Berichten zufolge am Montag durch einen Luftangriff in der Nähe beschädigt. Der Angriff traf den Arag-Platz in Teheran, der sich in der Pufferzone des Palastes befindet, teilte die UN-Organisation mit. Demnach wurde das Gebäude durch Trümmer und Druckwellen des Angriffs beschädigt.

2.45 Uhr: Rubio: Israels Pläne haben US-Angriffe ausgelöst

afp | US-Außenminister Marco Rubio hat den Beginn der US-Angriffe gegen den Iran auf Angriffspläne Israels zurückgeführt. „Wir wussten, dass es ein israelisches Handeln geben würde. Wir wussten, dass dies einen Angriff auf US-Streitkräfte nach sich ziehen würde, und wir wussten, dass wir, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgingen, bevor sie diese Angriffe starteten, höhere Verluste erleiden würden“, sagte Rubio am Montag (Ortszeit) vor Journalisten im US-Kapitol.

Teheran hatte Rubio zufolge seinen Streitkräften den Befehl erteilt, im Falle eines Angriffs gegen den Iran automatisch US-Truppen anzugreifen. „Wenn wir dagestanden und auf diesen Angriff gewartet hätten, bevor wir sie trafen, hätten wir wesentlich höhere Verluste erlitten“, sagte der US-Chefdiplomat. US-Präsident Donald Trump habe daher die „sehr kluge Entscheidung getroffen“, gemeinsam mit Israel anzugreifen, fügte Rubio hinzu.

Rubio legte damit eine andere Begründung für die Angriffe der USA gegen den Iran vor als Trump. Dieser hatte zuvor gesagt, mit der Entscheidung zum Angriff gegen den Iran habe er die beste Möglichkeit genutzt. „Dies war unsere letzte und beste Chance zuzuschlagen, was wir gerade tun, und die unerträglichen Bedrohungen durch dieses kranke und finstere Regime zu beseitigen“, sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington.

Auf die Frage, ob die USA unmittelbar durch den Iran bedroht waren, was laut US-Verfassung ein zentrales Kriterium für eine Kriegserklärung ist, verwies Rubio erneut auf die israelischen Pläne. „Es gab definitiv eine unmittelbare Bedrohung, und diese unmittelbare Bedrohung bestand darin, dass wir wussten, dass der Iran, wenn er angegriffen würde – und wir gingen davon aus, dass er angegriffen werden würde -, sofort gegen uns vorgehen würde“, sagte er. „Wir hatten nicht vor, einfach dazusitzen und einen Schlag einzustecken“, fügte er hinzu.

Ein Abgeordneter der Demokraten, Joaquin Castro, zeigte sich empört über Rubios Äußerungen. Diese deuteten darauf hin, dass Israel „US?Truppen in Gefahr gebracht hat, indem es auf einem Angriff auf den Iran bestanden hat“, erklärte Castro im Onlinedienst X. „Das ist inakzeptabel für den Präsidenten und inakzeptabel für ein Land, das sich als unser Verbündeter bezeichnet.“

Rubio betonte zugleich, dass die US-Regierung es für notwendig gehalten habe, den Iran anzugreifen, unabhängig davon, wodurch die Angriffe schlussendlich ausgelöst wurden. „Egal wie, letztlich musste dieser Einsatz stattfinden“, sagte er.

2.24 Uhr: Amerikaner sollen mehr als Dutzend Länder in Nahost sofort verlassen

dpa | Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf „schwerwiegende Sicherheitsrisiken“. Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen.

2.18 Uhr: Angriff auf Mädchenschule: Irans Außenminister teilt Foto von Gräbern

ap | Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat ein Luftbild von Gräbern für die bei einem Angriff auf eine Schule getöteten Mädchen veröffentlicht. Das Bild zeigt Reihen frisch ausgehobener Gräber und Trauernde, die sich dort versammelten. Weiße Kreidekästchen markieren die einzelnen Grabstellen, während gelbe Bagger die Erde ausheben. „Ihre Körper wurden in Stücke gerissen“, schrieb Araghtschi am Montag in den sozialen Medien. „So sieht die von Herrn Trump versprochene „Rettung“ in Wirklichkeit aus.“

ap | Das US-Militär gab am Montag den Tod von zwei weiteren amerikanischen Soldaten während der Militäreinsätze gegen den Iran bekannt. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer auf sechs. Das US-Zentralkommando erklärte in einem Beitrag auf X, dass die Streitkräfte „kürzlich die Überreste von zwei zuvor vermissten Soldaten aus einer Einrichtung geborgen haben, die während der ersten Angriffe des Iran in der Region getroffen wurde“. In dem Beitrag wurde nicht angegeben, wo die beiden Soldaten getötet wurden. Ihre Identität wird erst 24 Stunden nach Benachrichtigung ihrer Familien bekannt gegeben, teilte das Militär mit.

Nach Angaben einer Gewährsperson wurden die sechs Soldaten in Kuwait getötet und waren Teil derselben Logistikeinheit der US-Armee, wie eine Gewährsperson erklärte.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Montag auf Nachfrage, ein iranisches Geschoss habe die alliierten Luftabwehrsysteme durchdrungen und „zufällig ein befestigtes taktisches Operationszentrum getroffen“.

Auch die Zahl der verletzten Soldaten steigt. Der Konflikt hat nach Angaben von Tim Hawkins, Sprecher des US-Zentralkommandos, 18 amerikanische Soldaten schwer verwundet.

Iranische Staatsmedien hatten berichtet, dass die Mädchenschule im Süden des Landes am Samstag bei einem Luftangriff getroffen wurde, wobei mindestens 165 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Das israelische Militär erklärte, ihm seien keine Angriffe in der Gegend bekannt. Das US-Militär teilte mit, man prüfe die Berichte.

1.26 Uhr: Sitz von iranischem Staatsrundfunk angegriffen

afp | Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag den Sitz des iranischen Staatsrundfunks Irib im Norden Teherans „angegriffen und zerstört“. „Vor kurzem hat die israelische Luftwaffe das Kommunikationszentrum des iranischen Terrorregimes“ in Teheran „angegriffen und zerstört“, erklärte das israelische Militär mit Blick auf Irib. Der Sender berichtete seinerseits im Onlinedienst Telegram von zwei Explosionen nahe seiner Zentrale in Teheran, erklärte jedoch, seinen Sendebetrieb fortzusetzen.

„Die Aktivitäten in diesem Zentrum wurden von den iranischen Revolutionsgarden ausgeführt und geleitet“, hieß es weiter. „Seit Jahren rief die iranische Rundfunkbehörde zur Zerstörung des Staates Israel und zum Einsatz von Atomwaffen auf.“ Kurz zuvor hatte das israelische Militär zur Evakuierung des Gebietes aufgerufen.

In der Nacht zum Dienstag waren vier heftige Explosionen im Norden Teherans zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Kampfflugzeuge kreisten über der iranischen Hauptstadt, AFP-Journalisten sahen zuvor Rauchwolken über dem historischen Zentrum der Stadt und im Osten Teherans aufsteigen. Dort berichteten die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr von Explosionen.

Zuvor hatte das israelische Militär am Montag erklärt, mehrere iranische Geheimdienstbüros und andere Kommandozentralen angegriffen zu haben.

1.24 Uhr: Regimewechsel im Iran könnte deutsches Wachstum steigern

rtr | Der designierte Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr sieht in einem möglichen Regimewechsel im Iran erhebliche Chancen für die deutsche Wirtschaft. Ein Ende des Mullah-Regimes könne das deutsche Wirtschaftswachstum um 0,5 Prozent beschleunigen, ‌sagt der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Interview mit der „Welt“. Dies sei deutlich mehr als die 0,1 bis 0,2 Prozent, die er vom Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika erwarte.

Kurzfristig führe der Iran-Krieg jedoch zu höheren Energiepreisen und längeren Lieferzeiten. „Gerade bei einer schwachen Konjunktur in Deutschland brauchen wir solche zusätzlichen Verwerfungen wie einen Kropf am Hals“, sagt Felbermayr. Langfristig biete der Iran mit rund 90 ‌Millionen überwiegend gut ausgebildeten Einwohnern ein „gewaltiges wirtschaftliches Aufholpotenzial“. Mit der Aufhebung der Sanktionen hätten deutsche Exporteure wieder direkten Zugang zum iranischen Markt. Zudem ⁠könne iranisches Gas über Aserbaidschan per Pipeline nach Europa exportiert werden.

1.19 Uhr: Israel meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele

afp | Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge mehrere Angriffe gegen Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in Libanons Hauptstadt Beirut verübt. Sie greife derzeit „Kommandozentralen und Waffenlager der Hisbollah in Beirut an“, erklärte die israelische Armee am Dienstagmorgen. Der der Hisbollah nahestehende Sender Al-Manar erklärte im Onlinedienst Telegram, die israelische Armee habe sein Büro in dem Gebiet Harat Hreik im Süden Beiruts attackiert.

Zuvor hatte die israelische Armee die Bewohner von 31 Dörfern im Süden des Libanon zur Evakuierung aufgerufen und Einsätze gegen die Hisbollah angekündigt. Die Bewohner sollten ihre Häuser „sofort“ verlassen und sich in Richtung Norden begeben, erklärte der israelische Armeesprecher Avichay Adraee am Montagabend im Onlinedienst X.

Die pro-iranische Miliz hatte in der Nacht zum Montag Angriffe gegen Israel gestartet und diese als „Vergeltung“ für die Tötung des obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, bezeichnet. In einer Erklärung am frühen Dienstagmorgen bezeichnete die Hisbollah seine Angriffe auf Israel als „Verteidigungsakt“ und „legitimes Recht“. Israel setze seit Inkrafttreten einer Waffenruhe vor 15 Monaten seine „Aggression“ gegen den Libanon durch „Tötung, Zerstörung, Planierungen und alle Formen krimineller Handlungen“ fort, erklärte die pro-iranische Miliz. Die Tötung Chameneis erwähnte die Hisbollah anders als zuvor nicht.

Seit November 2024 galt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Die Miliz hatte nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Die libanesische Regierung hatte zugesagt, die Hisbollah zu entwaffnen, womit im August vergangenen Jahres begonnen wurde. Unabhängig davon griff Israel immer wieder Hisbollah-Ziele im Südlibanon an.

0.53 Uhr: Wirtschaftsweise warnt vor Energieschock

rtr | Die Wirtschaftsweise Veronika ‌Grimm hat vor einem neuen Energieschock für Deutschland durch die Eskalation im Nahen Osten gewarnt. „Ein erneuter Energieschock würde eine Wirtschaft belasten, die sich noch immer von den vergangenen Preissprüngen erholt“, sagte Grimm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am ‌Montag. Analysten hielten einen Ölpreis von über 100 Dollar für möglich, wenn die Straße von Hormus faktisch gesperrt bleibe. Durch diese Meerenge verliefen rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte. Die Gaspreise seien zuletzt auf über 40 Euro gestiegen. Falls die LNG-Produktion in Katar nicht bald wieder aufgenommen werde, drohten weitere empfindliche Anstiege.

Deutschland treffe ‌dies in einer ohnehin fragilen Lage, erklärte die Ökonomin, die seit 2020 dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen ⁠Entwicklung angehört. Besonders betroffen wären energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl, Glas oder Papier. „Für Europa bedeutet das: steigende Energiekosten, wachsende Inflationsrisiken und zusätzliche Investitionsunsicherheit“, ‌sagte Grimm. ‌Sie forderte, Europas Energieversorgung widerstandsfähiger zu ⁠machen – durch diversifizierte Lieferketten, gut gefüllte Speicher, koordinierte europäische Beschaffung und einen beschleunigten Ausbau der ‌eigenen Energieversorgung. „Wir müssen uns ‌auf eine längere Phase erhöhter Unsicherheit einstellen“, warnte die Wirtschaftsweise.

0.28 Uhr: Entwarnung nach Raketenangriff aus dem Iran

dpa | Israel ist nach Militärangaben in der Nacht erneut aus dem Iran mit Raketen angegriffen worden. In Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten die Sirenen. Inzwischen dürfe die Bevölkerung die Schutzräume jedoch wieder verlassen, nachdem zuvor die Luftabwehr im Einsatz war, teilte die Armee mit. Die Menschen sollten sich jedoch weiter in der Nähe der Schutzräume aufhalten. Der Iran feuert trotz der massiven amerikanisch-israelischen Angriffe auf das Land weiter Raketen auf Israel.

0.16 Uhr: CDU-Politiker: Deutschland soll USA und Israel gegen Iran unterstützen

rtr | Der ‌CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert von der Bundesregierung eine aktive Unterstützung der USA und Israels bei ihrem Vorgehen gegen den Iran. „Wir müssen die USA und Israel in ihrem entschlossenen ‌Vorgehen vollumfänglich und aktiv unterstützen“, sagt Kiesewetter der „Augsburger Allgemeinen“. ⁠Deutschland solle dabei „nichts ausschließen“ – von logistischer Unterstützung über Luftverteidigung bis hin zu offensiven ‌Maßnahmen ‌gegen die militärische ⁠Infrastruktur des iranischen Regimes. Der Iran sei auch ‌für Deutschland ‌ein Kriegsziel, betont der Unionspolitiker.