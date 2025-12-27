piwik no script img

Israel erkennt Somaliland an„Im Geiste der Abraham-Abkommen“

Der Schritt Israels sorgt in der Region für Empörung. Somalia sieht darin einen „rechtswidrigen“ Angriff auf die eigene Souveränität. Von der islamistischen Shebab-Miliz kommt eine Kampfansage.

Mehrere Männer stehen nebeneinander im Freien und recken ihre Fäuste in die Luft, ein Mann hält ein Mikrofon in der Hand
In Somalias Hauptstadt Mogadischu reagieren Menschen auf der Straße empört darauf, dass Israel die selbsternannte Republik Somaliland offiziell als souveränen Staat anerkannt hat Foto: Feisal Omar/reuters

dpa/afp | Israel hat als weltweit erstes Land die ostafrikanische Republik Somaliland als unabhängigen Staat anerkannt. Somaliland, eine muslimische Region im Norden Somalias mit nur wenigen Millionen Einwohnern, ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und der Präsident der Region am Horn von Afrika, Abdirahman Mohamed Abdullahi, unterzeichneten eine entsprechende Erklärung. Israels Vorgehen wurde von mehreren regionalen Mächten verurteilt.

Die Anerkennung erfolge „im Geiste der Abraham-Abkommen“, hieß es in einer Mitteilung des Büros von Netanjahu. Diese Abkommen hatte US-Präsident Donald Trump 2020 während seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel. Netanjahu lud laut der Mitteilung den Präsidenten von Somaliland zu einem offiziellen Besuch nach Israel ein.

Worum geht es Israel?

Nach Informationen des israelischen Senders Channel 12 hatten vor Monaten geheime Kontakte zwischen Israel und Somaliland begonnen. Israel habe damals im Krieg im Gazastreifen nach Ländern gesucht, die bereit wären, palästinensische Bewohner des umkämpften Küstenstreifens aufzunehmen. Netanjahus Verbündeter Trump hatte zuvor die Idee einer Umsiedelung der Bewohner ins Spiel gebracht, was aber auf internationale Kritik gestoßen war.

Ein anderer zentraler Grund für Israels Beziehungen zu Somaliland sei die Nähe dieser Region zum Jemen, schrieb die Times of Israel. Der Zugang zum Territorium und Luftraum Somalilands würde es Israel erleichtern, Angriffe gegen die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen durchzuführen und sie zu überwachen. Die Miliz hatte nach dem Beginn des Gaza-Kriegs Ziele in Israel und vor allem Handelsschiffe mit mutmaßlichem Bezug zu Israel angegriffen.

Andere Staaten wie der große Nachbar Äthiopien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate unterhalten ebenfalls Beziehungen zu Somaliland, haben das Gebiet aber nicht offiziell als unabhängigen Staat anerkannt.

Scharfe Kritik von Seiten der Arabischen Liga und Afrikanischen Union

Die Regierung Somalias verurteilte Israels Anerkennung der abtrünnigen Region und sprach von einem „vorsätzlichen“ und „rechtswidrigen“ Angriff auf die Souveränität des Landes. Die Region Somaliland sei ein „integraler, untrennbarer“ Teil des Hoheitsgebiets Somalias.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, verurteilte Israels Vorgehen in einer Stellungnahme ebenfalls mit deutlichen Worten. Es handele sich um einen „klaren Verstoß gegen die Regeln des Völkerrechts“ und Missachtung des Prinzips der territorialen Einheit und staatlichen Souveränität.

Jeder Versuch, die Einheit, Souveränität und territoriale Integrität Somalias zu untergraben, riskiere, „einen gefährlichen Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen für den Frieden und die Stabilität auf dem gesamten Kontinent zu schaffen“, erklärte die Kommission der Afrikanischen Union (AU) in einer Reaktion auf Israels Vorgehen. Die Afrikanische Union ist ein Zusammenschluss von allen 55 international allgemein anerkannten afrikanischen Staaten. Die Türkei, ein enger Verbündeter der somalischen Regierung, reagierte empört auf die „offensichtliche Einmischung“ Israels in Somalias innere Angelegenheiten.

Islamisten wollen Anerkennung nicht hinnehmen

Auch die islamistische Shebab-Miliz will Israels Anerkennung von Somaliland als souveränen Staat nach eigenen Angaben nicht hinnehmen. „Wir werden das nicht akzeptieren, und wir werden dagegen kämpfen“, erklärte die Miliz am Samstag. Miliz-Sprecher Ali Dheere warf Israel vor, sich mit dem Schritt „auf Teile des somalischen Territoriums ausdehnen“ zu wollen, um „die abtrünnige Regierung in den nordwestlichen Regionen“ zu unterstützen.

Die somalische Regierung kämpft seit den 2000er Jahren gegen die mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbündete Shebab-Miliz. In dem ostafrikanischen Krisenstaat am Horn von Afrika kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen durch die Miliz. Seit Beginn einer Offensive zu Jahresbeginn haben die Islamisten dutzende Städte und Dörfer im Land unter ihre Kontrolle gebracht.

