Irans umstrittenes Atomprogramm

Urananreicherung in Fordo gestartet

Das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe gerät immer mehr ins Wanken. Teheran beginnt auch mit dem Bau eines neuen AKW.

TEHERAN dpa | Der Iran hat nach mehr als vier Jahren die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage Fordo wieder aufgenommen und damit erneut gegen das internationale Atomabkommen verstoßen. Die Führung in Teheran will den Druck auf Deutschland und die anderen Vertragspartner erhöhen, ihren Verpflichtungen aus dem Atomdeal nachzukommen. Das Wiener Atomabkommen von 2015 sollte verhindern, dass die Islamische Republik Nuklearwaffen entwickeln kann.

Zugleich begannen am Wochenende die Bauarbeiten für ein zweites Atomkraftwerk in der iranischen Hafenstadt Buschehr am Persischen Golf. Es dient zivilen Zwecken und ist zur Energiegewinnung und -versorgung gedacht.

Westliche Geheimdienste warfen der iranischen Führung mehrfach vor, die Atomanlage Fordo für militärische Zwecke zu nutzen. Daher war auch die Umwandlung der Anlage in ein Forschungszentrum einer der Kernpunkte bei den Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten – China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA – sowie Deutschland.

Teheran will Druck auf den Westen erhöhen

Das Außenministerium in Teheran rechtfertigte den neuerlichen Verstoß gegen das Atomabkommen am Sonntag mit dem Vorgehen des Westens. Der Deal könne nur gerettet werden, wenn er von den verbliebenen Vertragspartnern umgesetzt werde, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi.

Die USA waren im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten Sanktionen gegen das Land verhängt. Die US-Regierung versucht mit einer Politik des „maximalen Drucks“, den Iran zu einer Neuverhandlung des Atomabkommens mit schärferen Auflagen zu bewegen.

Die anderen Vertragspartner halten an dem Deal zwar noch fest, sind aber ohne die USA nicht in der Lage, ihn umzusetzen. Teheran geht es besonders um die Aufhebung der US-Sanktionen, die das Land in eine Wirtschaftskrise gestürzt haben. Der Iran sei weiterhin offen für konkrete Lösungen und Initiativen der Vertragspartner, sagte Mussawi.

Iranische Widersprüche zm Atomwaffensperrvertrag

Mussawi wies Berichte über einen Ausstieg des Irans aus dem Atomwaffensperrvertrag zurück. „Das steht derzeit zumindest nicht auf unsere Agenda“, sagte er. Die iranische Atomorganisation (AEOI) hatte am Samstag mit dem Ausstieg gedroht, sollte das Wiener Abkommen nicht vertragsgerecht umgesetzt werden. Der Iran hatte 1970 den internationalen Atomwaffensperrvertrag ratifiziert, der auf eine friedliche Nutzung von Kernenergie zielt.

AEOI-Sprecher Behrus Kamalwandi sagte, die Urananreicherung bis zu einem Grad von 4,5 Prozent habe begonnen. Zuvor war Mitte der Woche Urangas in die 1044 Zentrifugen in Fordo injiziert worden.Laut Wiener Atomvertrag sollte Fordo südlich von Teheran nur für wissenschaftliche Projekte genutzt werden, die Zentrifugen dort durften ohne Gasinjektion lediglich getestet werden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien sei über alle Schritte in Fordo in Kenntnis gesetzt worden, sagte Kamalwandi. IAEA-Inspekteure seien auch vor Ort präsent.

Neue AKWS in Zusammenarbeit mit Russland

Irans Atomchef und Vizepräsident Ali Akbar Salehi sagte, das neue AKW in Buschehr solle einen 1000-Megawatt-Reaktor haben und bis 2023 fertiggestellt sein. Gleich danach werde der Iran mit dem Bau eines dritten AKW beginnen, das bis 2025 in Betrieb genommen werden soll.

Wegen der Zusammenarbeit mit Russland stand das erste AKW in Buschehr nie im internationalen Fokus, auch weil Russland für die Sicherheit und atomtechnische Belange zuständig ist. Die beiden neuen AKW sollen ebenfalls in Zusammenarbeit mit Russland entstehen. Der Iran habe dann bis 2025 drei AKW mit einer Gesamtkapazität von 3000 Megawatt.

Irans Präsident Hassan Ruhani verkündete indessen die Entdeckung eines neuen Ölfelds im Süden des Landes. Das Ölfeld mit einem Potenzial von 53 Milliarden Barrel (je 159 Liter) liege in der Provinz Chusestan. Die Entdeckung sei mit Blick auf die amerikanischen Öl-Sanktionen gegen den Iran enorm wichtig, so der Präsident.

Die iranischen Ölreserven werden auf 150 Milliarden Barrel geschätzt. Die US-Sanktionen gegen den iranischen Ölexport, der als Haupteinnahmequelle des Landes gilt, haben das Land schwer getroffen.