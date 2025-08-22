piwik no script img

taz zahl ich

Hunter Biden bei Andrew CallaghanEin „fuck that“ für die First Lady

Hunter Biden greift im Interview mit dem YouTuber Andrew Callaghan tief ins Nähkästchen. Neben Gossip spricht er auch über seine Drogen-Erfahrungen.

Portrait von Hunter Biden
Plaudert aus dem Nähkästchen: Hunter Biden, Sohn des früheren US-Präsidenten Foto: David Swanson/reuters
Jannik Grimmbacher
Von Jannik Grimmbacher

Berlin taz | Unhinged ist wohl das Zauberwort in der Karriere des unabhängigen Journalisten und Youtubers Andrew Callaghan. Was so viel wie „entgleist“ oder „außer Kontrolle“ bedeutet, kann durch die Auswahl der In­ter­view­part­ne­r*in­nen veranschaulicht werden: Darunter ein Mann aus Ohio, der glaubt, mit Bigfoot zu leben, eine Kirchengemeinde, die als Glaubensbekenntnis mit tödlichen Schlangen tanzt, Obdachlose, die in Las Vegas in Tunneln wohnen, der „Schamane“ vom Sturm auf das Kapitol – der Fundus an schrägen Charakteren ist unergründlich. Dabei zeigt Callaghan keinerlei Berührungsängste mit den Abgründen der US-Gesellschaft.

Nun hat der YouTuber mit Hunter Biden, dem Sohn des Ex-US-Präsidenten, gesprochen, über vier Stunden lang. Biden plaudert aus dem Nähkästchen über die gescheiterte Kandidatur seines Vaters, beleidigt George Clooney, der den Rücktritt prominent forderte, erzählt über seine Erfahrungen mit Trauer und Drogen, erklärt die Unterschiede zwischen Crack und Kokain und wie man aus dem einen das andere herstellt.

Ist das der „Joe Rogan of the left“-Podcast, nach dem gerade alle suchen? Als direktes Pendant eignet sich das Interview nicht. Aber der Stil, das laute Überlegen, Spekulieren, die Verbindung aus Klatsch und Politik, Freude an Tabuthemen, all das passt in den eskalativen Diskurs der Staaten.

Rief First Lady Michelle Obama 2016 als Antwort auf Trumps Erfolg noch „when they go low, we go high“, orientiert sich die US-Linke heute zunehmend an den Methoden des MAGA-Lagers.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für die aktuelle First Lady schien das Gespräch dann doch „too low“ unter der Gürtellinie. Weil Biden sie mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung brachte, droht Melania Trump ihm nun mit einer Klage über 1 Milliarde Dollar Schadensersatz. Auf die Frage, ob Biden sich für seine Aussagen entschuldigen will, antwortet er nur: „Fuck that“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #taz-Tipps #Youtube #Hunter Biden #Melania Trump #USA #Drogen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen mit rosa Hüten schwenken Regenbogenfahnen

Podcast „A Bit Fruity“

Von Popkultur und Politik

Matt Bernsteins „A Bit Fruity“ erklärt durch Popkultur und Internetphänomene den „Vibe Shift“ in den USA.
Von Alice von Lenthe
Kopfhörer und ein Smartphone liegen auf einem Tisch, Detailaufnahme

Projekt von Ex-Echt-Sänger Kim Frank

Halb Podcast, halb Hörspiel

Kim Frank war Sänger der Popgruppe Echt. Nun erzählt er in seinem Podcast eine Geschichte über Abschiebeknäste und europäische Asylpolitik.
Von Xenia Balzereit
Seitlich fotografierter Glenn Greenwald, der die Lippen aufeinander presst.

Streit bei US-Investigativplattform

Keine Jagd auf Hunter Biden?

Journalist Glenn Greenwald fühlt sich von „The Intercept“ zensiert. Grund ist ein Artikel über eine Enthüllungsstory der „New York Post“.
Von Leonard Maximilian Schulz

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

6

Rechtsextremer Onlineshop Druck18

Verein „Laut gegen Nazis“ sichert sich Markenrechte