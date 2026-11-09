A ls alles zu viel wurde, wollte Björn Scherhorn nicht mehr leben. Er stieg auf den Dachboden seines alten Bauernhauses im niedersächsischen Dorf Berge, um seinen Suizid vorzubereiten. Neun Jahre später steht der Landwirt wieder an diesem Ort. Es ist dunkel und riecht muffig, unter seinen Gummistiefeln liegen Strohreste. Scherhorn erzählt von seiner damaligen Verzweiflung. „Ich wollte mich selbst hinrichten“, sagt er.

Schon seit Jahren wird vermutet, dass Bauern sich häufiger das Leben nehmen als Menschen aus anderen Berufsgruppen. Nun liegen erstmals Zahlen vor, die dies bestätigen könnten. Für eine kürzlich im Bundesgesundheitsblatt veröffentlichte Untersuchung hat das Team um den Präventionswissenschaftler Christian Hetzel die Polizeiliche Kriminalstatistik von Bayern ausgewertet. Das Ergebnis: Selbst unter vorsichtiger Annahme waren von 2017 bis 2024 mindestens 50 Prozent mehr Suizide je 100.000 Personen in der Land- und Forstwirtschaft oder der Fischerei zu verzeichnen als in der übrigen Bevölkerung. Bei den 18- bis 59-jährigen Männern dieser Berufsgruppen ist die Suizidrate laut Veröffentlichung sogar mehr als drei Mal so hoch. Insgesamt nahmen sich innerhalb von acht Jahren 463 Menschen aus den „grünen Berufen“ das Leben – im Schnitt etwa einer pro Woche.

Dazu muss gesagt werden, dass Bayern bisher das einzige Bundesland ist, das Suizide nach der Haupttätigkeit der Betroffenen aufschlüsselt. Es ist aber zu vermuten, dass die Suizidrate unter Bauern auch in den übrigen Bundesländern überdurchschnittlich hoch ist. Denn für andere Staaten ist dies bereits belegt worden. In Frankreich etwa stellte die Wissenschaft bei männlichen Landwirten 2008 ein 28 Prozent höheres Suizidrisiko fest als für die Allgemeinheit.

Die Frage ist also dringend: Was treibt Menschen in der Landwirtschaft so weit? In der Branche, die uns alle ernährt und die Umwelt maßgeblich beeinflusst. Und wie lassen sich solche Suizide verhindern?

Scherhorn ist ein 1,83 Meter großer, robust gebauter Mann. Er trägt einen buschigen Vollbart, am Hals eine große Tätowierung in einer gotischen Schrift und einen dunkelbraunen, breitkrempigen Lederhut im Western-Stil. Seine Stimme ist kräftig. Bauern wollten sich gern als „ganzer Kerl“ zeigen, „richtig harte Typen“ sein, sagt Scherhorn. Aber damals, 2017, in seiner Krise, sei er „auf den Knien“ gewesen.

„2004 habe ich den Betrieb von meinem Papa gepachtet“, erzählt Scherhorn. 11.700 Liter Milch pro Kuh habe seine Herde im Schnitt jährlich gegeben – ein hoher Wert. Er mästete Schweine und Bullen. Er zog auch weibliche Jungrinder für den Verkauf auf und baute Getreide an. „Insgesamt hat es preistechnisch aber nie so wirklich gereicht.“ Seine wirtschaftliche Lage sei „prekär“ gewesen. Ständig habe er Angst vor der Pleite gehabt: „Ich habe immer wieder entweder einen Privatkredit bei meinen Eltern aufgenommen oder eben von der Bank.“ Mehrmals habe er so wenig für die Milch bekommen, dass der Erlös noch nicht einmal seine Kosten deckte. „Und wenn dir dann eine Maschine kaputtgeht oder dergleichen, dann wird es natürlich witzig.“

Hinzu kam ein Generationenkonflikt. Sein Vater habe verhindert, dass er mehr investiert und dafür Schulden macht, sagt Scherhorn. „Und immer, wenn ich den gesehen habe, habe ich zugesehen, dass ich wegkomme. Wir haben richtig Beef gehabt.“ Der Vater sei „teilweise sehr hart“ zu ihm gewesen. Obwohl er jeden Tag 11 bis 14 Stunden gearbeitet habe, ohne freie Wochenenden und ohne Urlaub.

Scherhorn stand unter einem Druck, der für Landwirte typisch ist: Herkömmliche Unternehmer würden vor der Firmengründung den Markt analysieren, ihre Kosten und danach den Preis berechnen, erklärt er. „Das hast du als Bauer aber nicht. Da fängst du auf dem Hof an, weil du als Familie das Ganze siehst.“ Seine Vorfahren hätten den Bauernhof im Landkreis Osnabrück schon seit mehr als 700 Jahren. Das mächtige Fachwerkhaus wurde 1789, im Jahr der Französischen Revolution, gebaut. Auf dem Türbogen zur Diele stehen die Namen der Ahnen Scherhorns und an der Fassade Sinnsprüche wie „So spricht der Herr Gott: Segnet den Frommen ihre Güter“. So etwas gibt man nicht leichtfertig auf. Wie viele Bauern mit einem ähnlichen Erbe stand auch für Scherhorn fest: „Ich wollte niemals die letzte Generation hier auf dem Hof sein.“

 Wenn du einen scheiß Arbeitsplatz hast, dann wechselst du die Firma. Ich lebe da, wo ich arbeite Björn Scherhorn, Landwirt

Diese innere Verpflichtung kann in eine Sackgasse führen, aus der man unter Umständen nicht wieder herauskommt: „Wenn du einen scheiß Arbeitsplatz hast, und das hört einfach nicht auf, ja meine Güte, dann wechselst du die Firma oder ziehst um in eine andere Stadt“, sagt Scherhorn. „Ich lebe da, wo ich arbeite. Das ist mein Zuhause.“ Viele Bauern sehen sich gefesselt an ihre Hofstelle und damit an ihre ökonomischen Probleme.

In seiner Krisenzeit, erinnert sich Scherhorn, habe er stark abgenommen und immer wieder unter Schmerzen gelitten. „Ich war nur noch ein Strich in der Landschaft.“ Einmal war sein Arm gelähmt, dann bekam er ein „böses Augenzucken“. Und permanent sei da dieser Gedanke gewesen: „Scheiße, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Du kannst keinen Einfluss auf den Preis nehmen. Du kannst es probieren mit noch mehr Raubbau.“ Noch mehr Medikamente für die Kühe, noch mehr Kunstdünger, noch mehr Pestizide. Aber aus seinen Böden ließ sich irgendwann nicht noch mehr herausholen.

Björn Scherhorn mit seiner Frau Johanna Scherhorn und fünf ihrer Kinder vor seinem Fachwerkhaus im Landkreis Osnabrück Foto: Andreas Burmann

Seine wirtschaftliche Situation war kritisch – und dann auch seine private: „Meine Beziehung damals ist koppheister gegangen“, sagt Scherhorn. „Koppheister gehen“, das heißt auf Norddeutsch so viel wie „zerbrechen“. Seine Ex-Partnerin sei mit dem gemeinsamen drei Jahre alten Sohn nach Schleswig-Holstein gezogen. „Damals hatte ich zwei Melkzeiten am Tag. Ich hätte niemals dazwischen hinfahren können“, erzählt Scherhorn. Dass sein eigenes Kind nicht mehr bei ihm sein konnte, das sei schwer auszuhalten gewesen. Vor allem für einen Vater, der sagt: „Meine Kinder sind mein Ein und Alles.“ Aber die Trennung von seinem Sohn „kam dann eigentlich nur so als Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“.

„Suizidalität wird mit verschiedenen Themen verbunden, vorrangig mit Bedrohung der betrieblichen Existenz“, schreiben Hetzel und andere Wissenschaftler in einer weiteren Studie. Dafür haben sie rund 440 psychosoziale Fachkräfte befragt, die in der „grünen Branche“ beraten. Auch eine Untersuchung des bundeseigenen Thünen-Instituts für Agrarforschung stellte einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Burn-out unter Landwirtinnen und der Sorge um den Betrieb und die Branche im Allgemeinen fest. Diese Analyse bezog sich ausschließlich auf Frauen.

Wer die Ursachen für die erhöhte Suizidrate beseitigen will, muss also klären: Warum haben so viele Bauern so große wirtschaftliche Sorgen, dass sie an ihre psychische Belastungsgrenze geraten?

Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie den Verdacht, an Depression zu leiden? Oder haben Sie sogar suizidale Gedanken? Andere Menschen können Ihnen helfen. Sie können sich an Familienmitglieder, Freun­d:in­nen und Bekannte wenden. Sie können sich auch professionelle oder ehrenamtliche Hilfe holen – auch anonym. Bitte suchen Sie sich Hilfe, Sie sind nicht allein. Anbei finden Sie einige Anlaufstellen. Akute suizidale Gedanken: Rufen Sie den Notruf unter 112 an, wenn Sie akute suizidale Gedanken haben. Wenn Sie sofort behandelt werden möchten, finden Sie Hilfe bei der psychiatrischen Klinik oder beim Krisendienst. Depression und depressive Stimmung: Holen Sie sich Hilfe durch eine Psychotherapie. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe kann Ihnen ferner Hilfe und Information zum Umgang mit Depression bieten. Kummer: Sind Sie traurig und möchten jemanden zum Reden haben? Wollen Sie Sorgen loswerden und möchten, dass Ihnen jemand zuhört? Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr besetzt. Die Telefonnummern sind 116 123 oder 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Sie können auch das schriftliche Angebot via Chat oder Mail in Anspruch nehmen. Onlineberatung bei Suizidgedanken: Die MANO Suizidprävention bietet eine anonyme Onlineberatung an. Wenn Sie über 26 Jahre alt sind, können Sie sich auf der Webseite registrieren. Sollten Sie jünger sein, können Sie hier eine Helpmail formulieren. Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Nummer gegen Kummer hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und Eltern zu helfen. Kinder erhalten dort Unterstützung unter der Nummer 116 111, Eltern unter 0800 111 0 550, und bei der Helpline Ukraine unter 0800 500 225 0 finden Sie auch Hilfe auf Russisch und Ukrainisch. Hilfsangebot für Mus­li­m:in­nen: Die Ehrenamtlichen des Muslimischen Seelsorgetelefons erreichen Sie anonym und vertraulich unter 030 443 509 821. Bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention können Sie nach weiteren Seiten und Nummern suchen, die Ihrem Bedarf entsprechen.

In Scherhorns Augen sind zu niedrige Preise für die Produkte der Landwirte schuld. Für ihn ist es so: Die Bauern bekämen zu wenig Geld für ihre Milch, das Fleisch, das Getreide. Deshalb müssten sie immer mehr arbeiten, sie hätten keine Zeit, sich auszuruhen oder Hilfe zu holen. Wenn dann noch private Schicksalsschläge hinzukommen, könnten manche nicht mehr. „Es ist einfach immer das Thema Preise“, sagt Scherhorn. Er wünscht sich, dass Handel und Verarbeiter wie Molkereien und Schlachthäuser den Bauern mehr zahlen.

Manche Höfe werden gut, andere schlecht geführt

Alfons Balmann ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle an der Saale und einer der bekanntesten Experten für den Strukturwandel in der Landwirtschaft. So nennen Fachleute die Entwicklung, dass seit etwa 1950 die Zahl der landwirtschaftlichen Unternehmen sinkt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge verringerte sich deren Anzahl von 2010 bis 2024 um rund 15 Prozent auf 255.000 Betriebe. Zuletzt hat sich das Höfesterben in Deutschland zwar deutlich verlangsamt. Aber immer noch schließen besonders kleine bis mittlere Agrarunternehmen. Ihr Land wird meist von größeren übernommen.

Balmanns Institut befindet sich in einem ehemaligen Offizierskasino aus den Dreißigerjahren. Das Foyer ist mit grauen Natursteinplatten ausgelegt, die Türen sind mit schwarz-weißem Marmor eingefasst. Scherhorns Bauernhof wirkt hier nicht nur geografisch weit weg. Balmann ist zwar selbst auf einem Hof im Emsland aufgewachsen, doch der heute 63-Jährige scheut sich nicht davor, deutliche Kritik an der Branche zu üben.

„Wenn Betriebe unrentabel sind, dann geraten sie unter Druck“, sagt Balmann. „Aber durch bessere Preise oder Fördermaßnahmen löst man dieses Problem nicht.“ Es würde auch nicht reichen, die Regeln für Umwelt- und Tierschutz abzuschwächen, um die Produktionskosten zu senken. Viele Höfe wären selbst dann nicht in der Lage, dauerhaft erfolgreich zu wirtschaften, so der Agrarökonom.

Die Scherhorns haben auch Ölweiden und Obstbäume auf ihrem Biohof gepflanzt Foto: Andreas Burmann

Balmann holt sein iPad, stellt es auf den Konferenztisch in seinem Büro und öffnet eine Tabelle: „Erfolgsunterschiede im Management“ steht in der Titelzeile. Es seien Daten von hauptberuflichen Milchbauern, differenziert nach dem oberen, mittleren und unteren Drittel, erklärt er. „Das erfolgreichste Drittel hat im Wirtschaftsjahr 2024/25 90.000 Euro pro Arbeitskraft erwirtschaftet, das untere Drittel nur 30.000 Euro.“

Dabei sei dies „ein paradiesisches Jahr“ gewesen, weil die Milchpreise extrem hoch waren. Doch selbst da habe der Gewinn des untersten Drittels nur einem theoretischen Stundenlohn von im Schnitt 15 Euro brutto entsprochen, wenn man von 50 Arbeitswochen mit jeweils 40 Stunden ausgeht. Das ist nur wenig mehr als der gesetzliche Mindestlohn und sehr wenig im Vergleich zu dem eingesetzten Vermögen und der Verantwortung, die Bauern als Lebensmittelunternehmer für die Gesundheit von Verbrauchern und ihren Tieren haben.

Balmann wischt mit einem Finger über den Bildschirm und ruft die gleiche Tabelle für das Wirtschaftsjahr 2023/24 auf. Damals sei das untere Drittel der Milchbauern sogar lediglich auf 5 Euro Stundenlohn gekommen. „Das ist eher ein normales Jahr“, sagt er.

Auch bei Schweinehaltern und Ackerbauern sei immer das gleiche Muster zu erkennen: „Die Erfolgsunterschiede sind einfach riesig zwischen dem oberen und dem unteren Drittel.“ Die guten Milchvieh-Betriebe kamen auch im Jahr mit normalen bis niedrigen Milchpreisen im Schnitt auf einen Lohn von mindestens 35 Euro pro Stunde. Das liegt über dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst aller Beschäftigten in Deutschland, der laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts bei etwas weniger als 27 Euro liegt.

„Wir haben sehr erfolgreiche Betriebe auf der einen Seite und wenig erfolgreiche auf der anderen. Das liegt im Regelfall daran, wie sie gemanagt werden“, folgert Balmann. Es gebe eben Höfe, „die auch bei geänderten Politiken, auch bei guten Preisen nicht wirklich in der Lage sind, auf Dauer erfolgreich zu wirtschaften.“ Soll heißen: Viele dieser Betriebe sind in Schwierigkeiten, weil ihre Leiter sie nicht gut führen.

Welche Größe, wie viel Hektar Land, wie viele Tiere – das spiele nicht so eine wichtige Rolle, sagt er. Zwar seien größere Höfe im Schnitt etwas rentabler. „Richtig gutes Geld kann man erst ab einer gewissen Größe erzielen.“ Mit einem Melkroboter etwa ließen sich die Produktionskosten oft erst ab 60 Kühen senken; sonst amortisiere sich der hohe Anschaffungspreis nicht durch die eingesparte Arbeitszeit. Dennoch hält er die Unterschiede bei der Rentabilität zwischen großen und kleinen Betrieben für gering. Tatsächlich zeigt seine Tabelle für das Jahr 2023/24, dass das Drittel mit dem höchsten Gewinn nur 2 Kühe mehr hat als das mit dem niedrigsten: 69 statt 67 Tiere.

Wie groß der Hof ist, ist nicht so wichtig

Relevanter als die Betriebsgröße sei, dass manche Landwirte geschickter darin sind, ihre Produkte zu verkaufen, sagt Balmann. So habe ein durchschnittlicher Öko-Betrieb in den meisten Jahren besser abgeschnitten, was die Einkommen angeht, als ein konventioneller. Dies liege jedoch weniger daran, dass Bio-Lebensmittel teurer sind. Vielmehr seien das oft Leute, die sich intensiv mit der Vermarktung auseinandersetzen und sich mit Abnehmern in ihrer Region vernetzen, die ihnen zuverlässig gute Preise zahlen.

Bei Milchviehbetrieben ist laut Balmann ein weiterer Erfolgsfaktor das Wissen, wie sich die Herde so gesund halten lässt, dass sie möglichst viel Milch gibt. Der Gesundheitszustand der Herden unterscheide sich von Betrieb zu Betrieb erheblich. Ausschlaggebend sei aber vor allem, dass Betriebsleiter „Unternehmertypen“ sind. Also „Manager“, die den Markt ständig analysieren und darauf reagieren. Dazu gehöre auch, sich selbst und seine Produktionsmethoden zu hinterfragen, sich umzuhören und sich an anderen zu messen.

„Jeder Landwirt ist seines eigenen Glückes Schmied“, sagt Balmann. Es sei ähnlich wie in anderen Wirtschaftszweigen, „wo einige den Herausforderungen gewachsen sind und andere nicht“. Nur, im Gegensatz zu anderen Branchen hörten in der Landwirtschaft diejenigen, die es nicht schaffen, nicht so leicht auf.

Das lässt sich aus der Ferne einfach sagen. Gleichzeitig, und das stimmt eben auch, ist jeder in seine Verhältnisse hineingeboren und kann für seine Ausgangslage nichts.

„Wir haben dieses Thema: Tradition. Da wird oft argumentiert: Man möchte nicht derjenige oder diejenige sein, die das Licht ausmacht“, sagt Balmann. Es gebe oft „soziale Zwänge“, durchzuhalten. „Was sollen die Nachbarn denken? Was sagt die Familie?“ Das seien die Fragen, die den rein ökonomischen Blick verstellen.

Außerdem falle im Dorf eine Betriebsaufgabe häufig schwerer als in der anonymeren Stadt. „Der Schein hat oft einen hohen Wert. Und wenn dann aber manche Leute mit ihrem Betrieb überfordert sind, dann wird möglicherweise der Schein wesentlicher länger gewahrt, als es klug ist.“

Viele Bauern könnten auch nicht einfach ihren Hof verkaufen, weil sie dann plötzlich ihre Miterben abfinden müssten, gibt Balmann zu bedenken. Nach Sonderregeln für die Branche übernehme der Hoferbe zumeist den Betrieb zu einem vergleichsweise niedrigen Wert, „die weichenden Erben bekommen nur Peanuts“. Wenn der Bauer dann aber doch veräußere, fallen oft zusätzliche Zahlungen an die Verwandten an. Dies sei bei finanziellen Schwierigkeiten besonders hart, denn dann bliebe nach dem Abzug der Steuern und der Auszahlung an die Miterben unter Umständen vom Erlös nur ein Bruchteil für die Begleichung der Schulden übrig. „Auch das mag dazu beitragen, dass zu spät reagiert wird.“

Laut Balmann führt die Tradition mitunter auch dazu, dass Menschen Betriebsleiter werden, die dazu nicht geeignet sind. Wissenschaftler oder Journalisten würden sich ihre Berufe ja aussuchen. Aber: „Viele Landwirte rutschen da rein. Sie werden nicht Landwirte, weil sie sich dazu berufen fühlen, sondern man wird eben Landwirt, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb erbt.“ Selbst innerhalb der Familie übernehme zuweilen nicht die Person mit den größten Managementfähigkeiten: Meist solle der Sohn ran, selbst wenn die Tochter kompetenter wäre.

Man kann sich das gut vorstellen: Der älteste Sohn muss die jahrhundertealte Familientradition aufrechterhalten, investiert Hunderttausende, vielleicht Millionen auf Pump, merkt, dass er sie nicht zurückzahlen kann, weiß aber keinen Ausweg.

Er habe auch Mitleid mit den Landwirten, die in Schwierigkeiten stecken, sagt Balmann. Aber die umfangreichen Subventionen für die Branche würden alles nur noch schlimmer machen. Mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr kosteten die Gesellschaft EU-Zahlungen für landwirtschaftliche Nutzfläche oder für Rabatte etwa bei der Energiesteuer für Agrardiesel und der Erbschaftssteuer. „Süßes Gift“ nennt der Agrarökonom diese Privilegien. Denn sie würden dazu beitragen, dass eigentlich unrentable Betriebe weitermachen, bevor sie irgendwann doch aufgeben. „Wer Bedürftigkeit in der Landwirtschaft subventioniert, hat morgen noch mehr Bedürftigkeit“, warnt er. Deshalb ist er dafür, dass die Europäische Union Flächenzahlungen und andere Begünstigungen schrittweise abbaut.

Statt mehr und mehr Hilfsgelder zu fordern, sollten Bauernverbände und Politiker vielmehr das eigentliche Problem thematisieren, dass nicht alle Betriebsleiter ihrer Aufgabe gewachsen sind – und diesen Menschen dann einen Ausweg ermöglichen, der sie glücklicher macht, fordert Balmann: „Wir brauchen ein anderes Framing, das es Bauern erleichtert, defizitäre Betriebe aufzugeben.“

Ein guter neuer Ansatz könnte sein, dass eine sozioökonomische Beratung künftig kostenlos ist. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen etwa hilft nicht nur bei Generationenkonflikten, sondern auch bei wirtschaftlichen Krisen. Ein anderer Ansatz könnte sein, mehr Produkte direkt an den Verbraucher zu verkaufen, um sich die Handelsspanne zu sparen. Oder den Hof nur noch im Nebenerwerb zu betreiben. Falls nötig, berät die Kammer auch beim „geordneten Rückzug aus der Landwirtschaft“.

Doch der Deutsche Bauernverband und seine Mitgliedsorganisationen würden das Managementproblem ignorieren, klagt Balmann. „Der Bauernverband verschweigt das“, sagt er. Leichter sei es, die Schuld für die schlechte Lage mancher Betriebe auf die Politik oder die Märkte zu schieben, um neue Subventionen auszuhandeln.

Die Lobbyorganisation weist solche Vorwürfe zurück. „Unsere Betriebe werden von gut ausgebildeten Unternehmerinnen und Unternehmern geführt“, schreibt eine Verbandssprecherin der taz. Die Funktionärin macht eher „steigende politische Auflagen und Kosten bei gleichzeitig fehlenden Erlösen“ für die Misere mancher Betriebe verantwortlich. In der „derzeitigen Lage“ sei eine nachhaltige und kostendeckende Produktion bei „vielen“ landwirtschaftlichen Erzeugnissen schlichtweg unmöglich.

Die Hürde, sich Hilfe zu holen

Auch Stefan Adelsberger kämpft gegen die Zwänge, die Bauern zur Verzweiflung bringen. Er leitet gemeinsam mit einem Kollegen das Telezentrum „Mit uns im Gleichgewicht“ der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), bei der die meisten Bauern gesetzlich versichert sind. Adelsbergers Kollegen beraten Versicherte zu Hilfsangeboten bei seelischen Belastungen. Er ist auch verantwortlich für die Krisenhotline, bei der SVLFG-Mitglieder rund um die Uhr anrufen und kurzfristig mit geschulten Psychologen sprechen können. „Wir haben regelmäßig Frauen und Männer am Telefon, die weinen und völlig verzweifelt sind“, berichtet er.

Auch kirchliche Träger, Landwirtschaftskammern und Landesbauernverbände bieten regional Beratung bei seelischen Problemen an. „Es gibt genügend Hilfsangebote“, sagt der studierte Förster. Manche Berater wünschten sich mehr Schulungen zum Thema Suizid, das sei jetzt in Arbeit. „Unsere größte Aufgabe ist jedoch das Erreichen der Menschen. Psychische Gesundheit ist in der Landwirtschaft stärker als in anderen Branchen ein Tabuthema.“ Viele Bauern – die meisten sind Männer – würden vermittelt bekommen, dass sie mit ihren Problemen allein klarkommen müssten. Oft heiße es: „Der Betrieb kommt zuerst.“ Häufig riefen dann auch besorgte Ehefrauen und nicht die Betroffenen selbst an.

Die SVLFG bewirbt ihre Hilfsangebote deshalb mit Überschriften wie „Auch die Stärksten brauchen mal Hilfe“. Sie thematisiert psychische Probleme und Beratungsmöglichkeiten in ihren Vorträgen bei Bauernversammlungen oder in der Pressearbeit. Eine Botschaft lautet: „Sich Hilfe zu holen, ist eine Stärke.“

Von März bis August riefen nach Daten der SVLFG im Schnitt mehr als 220 Menschen pro Monat bei der Krisenhotline an. „Bereits im August 2026 überstieg die Anrufzahl die Gesamtanrufe aus dem Jahr 2025“, schreibt die Versicherung. Das seien die höchsten Anrufzahlen seit Einführung der Krisenhotline im Juni 2018.

Die Versicherung bietet auch ein telefonisches Einzelfall-Coaching zum Erhalt und zur Stärkung der seelischen Gesundheit an. Da ist die Hemmschwelle niedriger, als wenn man in eine Praxis fahren muss. Niemand im Dorf sieht das. Und der Anfahrtsweg, der gerade auf dem Land weit sein kann, fällt weg.

Björn Scherhorn sprach in seiner Krisenzeit irgendwann mit dem Hausarzt über seine psychischen Probleme. Das ist besser als gar kein Gespräch. Heute erzählt er, wie er damals einen Ausweg aus seiner Verzweiflung fand: Als er kurz davor war, sein Leben zu beenden, habe er einen Balken im Dachstuhl vor Augen gehabt. Den hätten Vorfahren von ihm mühselig von Hand gesägt und behauen. „Weißt du, wie du dich schämst dafür, dass du einknickst? Das ist so ein krasses Gefühl von Scham gegenüber allen deinen Vorfahren“, sagt er. Am Ende habe er über seinen möglichen Suizid gedacht: „Das ist einfach miese Dreckskacke, das kann man nicht machen.“

Dann sei eine kleine Schwalbe durch den Dachboden geflogen. „Ich war schon immer schwalbenverrückt“, sagt Scherhorn. „Ja, so ein Tier hat mich da oben dann wieder runtergeholt. War nett von ihr.“

Später habe er seine Frau Johanna kennengelernt. Er nennt sie seine „beste Hälfte, die man überhaupt nur haben kann“, und wirkt sehr glücklich dabei. Mittlerweile haben sie sechs Kinder. Johanna arbeitet auch mit. Zusätzlich hilft der Schwiegervater auf einer halben Stelle. Scherhorn ist nicht mehr auf sich allein gestellt wie damals in seiner Krise.

Er hatte schon kurz vorher begonnen, den Hof von konventioneller auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Jetzt spritzt er keine chemisch-synthetischen Pestizide mehr, mit denen sich größere Ernten erzielen lassen, die aber dazu beitragen, dass immer mehr Pflanzen- und Tierarten aussterben. Er verzichtet auch auf Kunstdünger und setzt auf mehr Vielfalt auf dem Acker. Die Kühe dürfen jetzt auch auf die Weide und leben nicht nur im Stall, auch wenn sie dann weniger Milch geben.

Die Umstellung war mühselig, weil Scherhorn laut Vorschrift teils jahrelang unter Biobedingungen produzieren musste, aber noch nicht die höheren Biopreise erhielt. Doch er zog das durch. „Die Umstellung war so ein grundrebellischer Gedanke von mir“, sagt der Bauer. Er wollte umwelt- und tierfreundlicher wirtschaften. „Wir haben uns von der Vorstellung verabschiedet, dass immer mehr Produktion automatisch mehr Erfolg bedeutet. Heute fragen wir uns, wie wir mit unseren Möglichkeiten so wirtschaften können, dass der Hof, die Natur und die Menschen gleichermaßen eine Zukunft haben.“

 Björn Scherhorn entwickelte die Management­qualitäten, die Agrarökonomen für nötig halten

Scherhorn entwickelte also die Art von Managementqualitäten und den Sinn für Vermarktung, die Agrarökonom Balmann in der Landwirtschaft für nötig hält. Und dem Bauern geht es heute wirtschaftlich besser, weil die Bio-Preise und Bio-Subventionen höher sind als die konventionellen – auch wenn er sie nach wie vor für niedrig hält. Scherhorn verkauft aber auch immer mehr Fleisch und Käse direkt an Verbraucher. Er vermarktet seine Produkte zunehmend selbst. Er plant sogar, eine eigene Käserei einzurichten. Werbung macht er zum Beispiel über Instagram, wo er mittlerweile mehr als 70.000 Follower hat. So kann er den Teil des Preises, den sonst Händler kassieren, selbst behalten. Scherhorn trägt nun gern selbst in Auftrag gegebene T-Shirts. Vorn steht „Bio rockt“, hinten „Vorleben statt nachgeben“.

Zwei seiner Söhne sind dabei, als er den Schweinestall mit einem Hoflader ausmistet. Sie hören zu, als er über die Landwirtschaft spricht, die Angst, das letzte Familienmitglied auf dem Hof zu sein. Da fragt der acht Jahre alte Haldor: „Papa, wart ihr hier früher der größte Hof in der Umgebung?“ Und: „Was soll auf den leeren Dachboden hinkommen?“ Auch diese Bauernkinder scheinen den Hof als etwas historisch Gewachsenes wahrzunehmen – und sie denken daran, wie es mit ihm weitergehen soll.

Aber Scherhorn will keinen Druck auf sie ausüben, die Landwirtschaft weiterzuführen. Diese Last, die er selbst lange gespürt hat, die will er nicht seinen Kindern aufhalsen. „Wenn unsere Tochter meint, sie muss hier ein Kunstatelier machen, dann macht sie ein Kunstatelier. Das ist mir egal“, sagt er. „Hauptsache, die Kinder sind glücklich.“