Hamburger Bauruine Neue Runde im Poker um den Elbtower

D er Elbtower soll als eines der höchsten Häuser Deutschlands einmal weithin sichtbar das Entrée zur Hamburger Innenstadt markieren. Doch die Baustelle ruht, und vor wenigen Tagen hat die ausführende Baufirma Lupp dem Hamburger Senat die Pistole auf die Brust gesetzt. Sollten die Verhandlungen mit dem Hamburger Senat über eine Fertigstellung des Wolkenkratzers nicht vorankommen, würde der erste von mehreren Hochbaukränen abgebaut, die dort seit drei Jahren unproduktiv herumstehen und nur Geld kosten. „Stadt Hamburg, beweg dich! Sonst sind wir hier weg“, sagte Lupp-Geschäftsführer Thilo Moser der FAZ.

Die Baustelle an den Elbbrücken verdankt sich noch dem Immobilienzauberer René Benko, der sich im Zusammenhang mit seiner Insolvenz mehreren Gerichtsverfahren gegenüber sieht. Knapp 250 Meter hoch sollte der Elbtower werden. Inzwischen hat man sich mit dem Architekten David Chipperfield verständigt, dass 200 Meter auch okay wären. 100 Meter stehen schon als Betongerippe.

Dieser Zustand ist natürlich etwas peinlich, weshalb der rot-grüne Senat vor gut einem Jahr angeboten hat, einem Investorenkonsortium um den Hamburger Immobilienunternehmer Dieter Becken unter die Arme zu greifen, das angeboten hat, das Hochhaus fertig zu bauen. Die Baufirma Lupp gehört zu dem Konsortium ebenso wie die Stiftung des verstorbenen Unternehmers Klaus-Michael Kühne, die Versicherung Signal-Iduna und der Unternehmer Dirk Rossmann.

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Obwohl schon 350 Millionen Euro in den Rohbau geflossen sind, tut sich das Konsortium schwer, den Turm zu finanzieren. Die Stadt hat deshalb angeboten, die unteren zwölf Stockwerke für 595 Millionen Euro zu kaufen – allerdings erst nach Fertigstellung des Gebäudes. Auf keinen Fall will sie dafür ins Risiko gehen.

Nicht nochmal auf die Nase fallen

Letzteres ist ein Politikum, hatte der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) doch versprochen, kein Cent öffentlichen Geldes werde in das Projekt fließen. Der rot-grüne Senat rechtfertigt sein Angebot damit, dass er sich dem Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet habe, ein Naturkundemuseum für das gemeinsame Leibniz-Institut zu errichten. Das sei im Elbtower machbar und 230 Millionen Euro billiger als ein eigener Neubau.

Finanzsenator Dressel sagte, die 595 Millionen Euro wären ein „Global-Pauschal-Festpreis“. Damit ist die Stadt bei der Elbphilharmonie schon einmal auf die Nase gefallen, weshalb sie jetzt alle möglichen Sicherungen einzubauen versucht: Rechtsanwälte, die die Transaktion prüfen, eine Risikobewertung sowie einen detaillierten Leistungskatalog.

Die Verhandlungen mit den Investoren macht das schwierig. Zuletzt hatten Vertreter der Regierungskoalition den Druck erhöht, indem sie die Beteiligung der Stadt infrage stellten, und ein Hamburger Immobilienunternehmen hat das Angebot gemacht, ein Museum für 100 Millionen Euro weniger in einem seiner Objekte unterzubringen.

„Wir wollen vermeiden, dass der Elbtower scheitert“, versicherte Lupp-Geschäftsführer Matthias Kaufmann der FAZ. Allerdings kosteten zwei Monate Stillstand auf der Baustelle fast eine halbe Million Euro. Und ohne die Lupp’sche Spezialtechnik könne das Haus nicht weitergebaut werden.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte dem Fernsehsender RTL Nord, die Stadt lasse sich nicht unter Druck setzen: „Die privaten Investoren haben die Erwartungen der Stadt nicht so richtig ernst genommen, und das können wir nicht akzeptieren.“ Es gebe ja eine klare Kalkulation: „Wir wollen ein sehr gutes Naturkundemuseum, aber wir wollen es eben auch zu einem günstigen Preis, und dabei bleibt es.“