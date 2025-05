Greenpeace-Moderatorin über Klimawandel„Wir haben noch eine Chance, die Klimakrise zu überwinden“

taz: Louisa Schneider, bieten Sie mit Ihrer Show einen schönen, unterhaltsamen Abend zum bevorstehenden Klimakollaps?

Louisa Schneider: Wir wissen ja, auf welche Dystopien wir zurasen und viele Medien verbreiten darum eine Weltuntergangstimmung. Aber wir möchten mit unserer Schau Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Wir wollen die Menschen motivieren, die sich inzwischen ein wenig verloren fühlen, und ihnen zeigen, dass wir jetzt noch eine Chance haben, die Klimakrise gemeinschaftlich zu überwinden. Aber nur wenn wir gesellschaftlich zusammenkommen und erkennen, wie viel Kraft und Macht im kollektiven Handeln steckt. Dann können wir das Ding noch herumreißen.

taz: Sie erzählen in der Show mit vielen Bildern, Filmaufnahmen und Musik von Ihrer Weltreise zum Thema Klimaveränderung. Wo ging die Reise denn hin?

Schneider: Wir waren im Regenwald von Brasilien, im Senegal beim westafrikanischen Monsun. Wir waren in Kanada beim Permafrostboden, beim grönländischen Eisschild und in Australien bei den Korallenriffen. Wir haben uns die Regionen ausgesucht, in denen die Klimakrise bereits am heftigsten einschlägt und sichtbar wird. So zum Beispiel bei den Waldbränden in Brasilien oder bei der Korallenbleiche beim Great Barrier Reef. Und wir haben dort betroffene Menschen getroffen, die sich in verschiedenen Projekten und Initiativen wehren und so Hoffnung machen.

Bild: Jules Tiemann Louisa Schneider geboren 1999, ist Medien­journalistin, Moderatorin und Klima­aktivistin.

taz: Wer genau ist denn dieses „wir“?

Schneider: Das ist ein multimediales Projekt von Greenpeace. Dazu gehören der Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe sowie die Filmemacher Nick Platzer und André D’Elia. Über unsere Reise wird es auch eine Dokumentation geben, wir arbeiten an einer Serie und ich habe ein Buch geschrieben.

taz: Dann waren Sie eine der Initiator*innen?

Die Show Live-Show „Grad° Jetzt – Gegen die Angst“, am 9. 5. in der „Glocke“ (Bremen); am 10. 5. im Studio Filmtheater (Kiel); am 11. 5. im Zeisekino (Hamburg); am 12. 5. im Kolosseum (Lübeck), Eintritt frei

Schneider: Nein, ich bin zu dem Projekt gekommen, als es schon gestanden hat. Man hat mich als ein jüngeres Sprachrohr eingeladen, mit dem sich die Menschen einer jüngeren Generation identifizieren können.

taz: Warum hat Greenpeace sich dafür entschieden, kein Eintrittsgeld zu verlangen?

Schneider: Der Eintritt ist frei, weil wir wollen, dass unsere Show von Menschen aus allen Einkommensklassen gesehen werden kann.

taz: Und was kann man von Ihrer Show erwarten?

Schneider: Ich gebe eine Live-Moderation vor einer großen Leinwand. Es gibt große Bilder, Reiseimpressionen und Interviewsequenzen. Durch sie versteht man, dass die Klima­krise kein isoliertes Umweltproblem ist und der Kampf gegen sie auch antirassistische, anti­koloniale und feministische Aspekte hat. Man kann erkennen, dass wir mit der Klimakrise auch Unterdrückungsmechanismen und soziale Ungerechtigkeiten angehen. Es geht um ein von Grund auf besseres Leben für viele Menschen auf dem Planeten.