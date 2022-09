Gesundheitszustand von Elizabeth II. : Ärzte in Sorge um Queen

Kronprinz Charles und Herzogin Camilla sind laut BBC bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Dort hält sich die Queen zur Zeit auf.

LONDON AFP | Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. sind nach Palastangaben „besorgt“ wegen ihres Gesundheitszustandes. Die Ärzte hätten empfohlen, dass die Queen „weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt“, erklärte der Buckingham-Palast am Donnerstag.

Medienberichten zufolge sind aus Sorge um die Königin alle vier Kinder an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg dorthin. Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles (73) und seine Frau, Herzogin Camilla (75), sowie Prinzessin Anne (72) bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew (62) sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward (58) und dessen Frau Gräfin Sophie (57) waren Medienberichten zufolge auf dem Weg. Bestätigt wurde, dass auch Prinz William (40) auf dem Weg war.

Angesichts der Sorge über den Gesundheitszustand der Queen begeben sich auch ihr Enkel Prinz Harry und seine Frau Meghan zu ihrem Landsitz nach Schottland. Wie ein Sprecher des Paares am Donnerstag mitteilte, sagten die beiden ihren für den Abend in London geplanten Termin ab, um zum Schloss Balmoral zu fahren.

Die britische Premierministerin Liz Truss erklärte, das ganze Land sei „zutiefst besorgt“ angesichts der Nachrichten über die Queen. „Meine Gedanken – und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich – sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie“, schrieb Truss im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Am Vortag hatte die 96-Jährige auf Anraten ihrer Mediziner ein Treffen ihres Beratergremiums Privy Council abgesagt. Elizabeth II. leidet seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert.