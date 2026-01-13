piwik no script img

Geständiger Anklagevertreter in HannoverEin Staatsanwalt taut auf

An Koksdealer Ermittlungsinterna verkauft zu haben, hat ein Staatsanwalt gestanden. Damit will er seinen Strafprozess abkürzen.

Ein schmutziger, zusammengesackter, tauender Schneemann steht auf einer nur mit Schneeflecken bedeckten Wiese
Tauwetter: Der Prozess gegen einen Staatsanwalt Hannover dürfte schnell zu Ende gehen Foto: Jan Woitas/dpa

Die meisten ihm zur Last gelegten Taten hat ein wegen mutmaßlicher Geschäfte mit Kokainhändlern angeklagter Staatsanwalt vorm Landgericht Hannover gestanden. Ihm blüht nun eine Freiheitsstrafe von über acht Jahren.

Mit dem Geständnis folgte der Angeklagte einem Verständigungsvorschlag der Strafkammer. Den nahmen Verteidigung und Anklagebehörde auf Basis von Gesprächen außerhalb der Hauptverhandlung an.

Der Angeklagte räumte 9 der 14 ihm von der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorgeworfenen Straftaten umfassend ein. Pro Tat, bei der er Kokainhändlern nach eigenen Angaben Informationen verkaufte, habe er 2.500 Euro erhalten. Im Gegenzug wurden die 5 noch offenen Anklagepunkte fallen gelassen.

Prozess wird kürzer

Bisher hatten sich die Prozessbeteiligten auf eine Verfahrensdauer bis mindestens Ende Mai 2026 eingestellt. Laut Verteidigung erhofft sich der Angeklagte von der Verständigung neben einem deutlich rascheren Ende des Verfahrens auch bessere Haftbedingungen.

Der in Untersuchungshaft sitzende Jurist soll zwischen Juni 2020 und März 2021 gegen Geld Interna aus Ermittlungsverfahren preisgegeben und eine internationale Drogenbande vor einer Razzia gewarnt haben. Sie hing mit dem Fund von 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen zusammen. (taz, dpa)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Staatsanwalt #Hannover #Kokain #Organisierte Kriminalität
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
eine behandschuhte Hand zieht einen Beutel mit weißem Pulver aus der Gesäßstasche einer Jeans
Dealer in Hannover abkassiert Polizisten verwandeln Koks in Kohle

Ein Polizeibeamter, der Kokain-Dealer abgezockt haben soll, hat seinen Kollegen belastet. Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft.

Von Nadine Conti
Zeigt den Angeklagten als er zu seinem Platz im Gerichtssaal geht. Zu sehen sind nur sein Oberkörper in einem weißen Hemd und seine vor dem Bauch mit Handschellen gefesselten Hände, über die ein schwarzes Jackett hängt. Darauf balanciert er einen dicken Aktenordner.
Korruptionsprozess gegen Staatsanwalt Der Maulwurf ist immer woanders

Er soll mit einem Drogenkartell gemeinsame Sache gemacht haben: Erstmals sagte vor dem Landgericht Hannover der angeklagte Staatsanwalt aus.

Von Nadine Conti
Der angeklagte Staatsanwalt und ein weiterer Angeklagte sitzen zum Auftakt eines Prozesses wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses in einem Saal des Landgerichts Hannover.
Korruptions-Prozess gegen Staatsanwalt 16 Tonnen Koks und ein Haufen Geld

Am Landgericht Hannover hat der Prozess gegen einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt begonnen. Er soll Drogendealer vor der Polizei gewarnt haben.

Von Amira Klute
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
2
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
3
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
4
Angriff des US-Gesundheitsministers Das Ziel ist Spaltung
5
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
6
Trump gegen Jerome Powell Die Inflation würde zulegen