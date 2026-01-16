piwik no script img
Person mit Kopfhörer und Mikrofon, der Mund fliegt weg
Illustration: Manuel Fazzini

Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft Migration menschlich machen

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser letzten Geschafft-Folge diskutieren Nazenin Wali und Franziska Schindler, wie progressive Migrationspolitik aussehen könnte.

von Alice von Lenthe

Es gibt vieles, das im deutschen Migrationssystem falsch läuft. Oftmals dauert es Monate, manchmal Jahre, bis Menschen die in Deutschland ankommen, arbeiten dürfen. Das schadet oftmals ihrer mentalen Gesundheit, ihrem Selbstwertgefühl, der Integration und es kostet den deutschen Staat viel Geld. Das nutzen Rechte, um gegen Geflüchtete oder MigrantInnen zu hetzen.

Europa überhaupt zu erreichen ist außerdem extrem gefährlich. Menschen riskieren alles, wenn sie auf Schlauchbooten übers Mittelmeer fahren und werden dann als Gefahr für Recht und Ordnung geframed, wenn sie an den Küsten ankommen. Für diese zwei Probleme, Zugang zu Arbeit und lebensgefährliche Fluchtwege, versucht diese Folge Lösungen zu entwerfen. Win-Win Situation, die sowohl Menschen auf der Flucht als auch der deutschen Gesellschaft dienen.

Zu Gast ist Nazenin Wali, Multimedia-Journalistin bei der Deutschen Welle. Sie ist selbst zum Arbeiten aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und kennt die Probleme, die damit einhergehen. Teile ihrer Familie kamen über Resettlement-Programme nach Deutschland. Sie kennt sich also auch mit sicheren Fluchtwegen bestens aus. Außerdem zu Gast ist Franziska Schindler, Redakteurin in der wochentaz. Schon im Studium spezialisierte sie sich auf Menschrechte und Migration und setzt sich bei der taz schon seit langem mit den Themen Flucht und Migration auseinander. Moderiert wird die Folge von Alice von Lenthe.

Geschafft? Sechs Podcastfolgen

Während des „Flüchtlingssommers 2015“ erlebte Deutschland innerhalb weniger Monate eine ungewohnt hohe Zuwanderung. Über 1,8 Millionen Menschen migrierten beziehungsweise flohen insgesamt im Jahr 2015 nach Deutschland, viele kamen aus Kriegsgebieten, aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

In Deutschland zeigten damals viele Menschen eine große Hilfsbereitschaft, nahmen Geflüchtete auf, spendeten Kleidung und Spielzeug und fuhren selbst an die Grenzen, um zu helfen. Der prägendste Satz dieser Zeit war wohl die Aussage der damaligen CDU-Kanzlerin Angela Merkel: „Wir schaffen das!“

Zugleich war diese Zeit auch der Anfang eines Rechtsrucks in Deutschland. Die AfD gewann über die letzten zehn Jahre stark an Zuspruch in der Bevölkerung – vor allem mit dem Thema Migration. Auch die Parteien der Mitte fordern mittlerweile Abschiebungen im großen Stil und eine harte Begrenzung von Migration.

Um diese Entwicklung soll es ab Mitte August bis Ende Dezember in sechs Folgen der Podcastreihe „Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft“ gehen. Hier kommen taz-Redakteur*innen zu Wort, die sich mit den Ereignissen rund um Flucht und Migration der letzten zehn Jahre auskennen, sowie Medienschaffende, die selbst 2015 nach Deutschland kamen.

Die Podcastreihe „Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft“ ist ein Projekt der taz Panter Stiftung. Parallel zu den sechs Podcastfolgen werden zehn Kolumnen von diesen und anderen Geflüchteten unter dem Titel „Ankommen“ im taz-Schwerpunkt zu 10 Jahren Flüchtlingssommer veröffentlicht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Freie Rede“ #Flüchtlingssommer #Migration #taz Panter Stiftung #Afghanistan #Flucht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Person mit Kopfhörer und Mikrofon, der Mund fliegt weg
Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft Klarkommen in Deutschland – (wie) geht das?
Podcast „Freie Rede“ von Ruth Lang Fuentes

Geflüchtete Journalisten fragen sich: Können sie ihren Beruf hier weiter ausüben? Ein Gespräch mit Hussam Al Zaher und Doris Akrap.

Eine Illustration: ein Gitter vor einem Mund dazu der Titel: Freie Rede, Stimmen aus den Projekten der taz Panter Stiftung
Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft Ankommen mit doppeltem Maß
Podcast „Freie Rede“ von Alice von Lenthe

Geflüchtete aus der Ukraine haben es in Deutschland einfacher als Menschen aus Syrien. Ein Gespräch mit Yahya Alaous, Darka Gorova und Susanne Memarnia.

Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft Die EU schottet sich weiter ab – was passiert im Mittelmeer?
Podcast „Freie Rede“ von Ruth Lang Fuentes

Osamah Hamad kam selbst 2015 über das Mittelmeer nach Europa, taz-Redakteur Fabian Schroer war vor Kurzem mit der Seawatch5 unterwegs.

Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
2
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
3
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
Bundeswehr in Grönland 13 deutsche Soldaten eilen zur Hilfe
6
US-Behörde ICE infiltriert Angenommen, nach sechs Minuten Bewerbungsgespräch