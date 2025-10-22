piwik no script img

Geplante Verschärfungen beim BürgergeldEin Hauch von Gegenwehr

Erwerbslosengruppen haben eine Aktionswoche gegen die schwarz-roten Pläne gestartet. Danach wollen sie beraten, wie der Widerstand breiter werden kann.

Der Eingang vom Jobcenter in Berlin Wedding
Das Jobcenter Berlin-Wedding: Im Rahmen der Aktionswoche soll es hier am Donnerstag einen Infostand geben Foto: Jürgen Ritter/imago

Von

Peter Nowak aus Berlin

Die geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld sorgen für erste Proteste. Gewerkschaftliche Erwerbslosengruppen und Beratungsstellen aus ganz Deutschland haben unter dem Motto „Herbst der Gegenwehr“ zu einer Aktionswoche aufgerufen, die am Montag begonnen hat.

Im Aufruf heißt es, dass es der Bundesregierung um einen Angriff auf den Sozialstaat gehe. „Das Bürgergeld steht im Fokus einer absurden Diskussion um eine angebliche Explosion der Sozialausgaben, die ‚wir‘ uns nicht mehr leisten können“, schreiben die Gruppen. Es werden Ver­tre­te­r*in­nen aus Politik und Wirtschaft zitiert, die über Jahre erkämpfte sozialstaatliche Rechte generell infrage stellten.

„Es geht bei der Aktionswoche darum, Bür­ger­geld­emp­fän­ge­r*in­nen über ihre Rechte zu informieren. Genauso wichtig ist es aber, die Gesellschaft zu informieren, dass es sich hier um Angriffe auf den Sozialstaat und auch auf die Löhne handelt“, sagte Heike Wagner, Fachreferentin der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS), der taz. Der Widerstand gegen die Sanktionierung von Bür­ger­geld­be­zie­he­r*in­nen, von denen viele nicht erwerbslos seien, und der Widerstand gegen Sozialkürzungen gehöre zusammen. Beides dürfe sich nicht spalten lassen, betonte Wagner.

Die KOS gehört neben weiteren gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen zu den Trä­ge­r*in­nen der Aktionswoche. Sie kooperieren dabei mit örtlichen Erwerbslosengruppen und Beratungsstellen wie Tacheles e.V aus Wuppertal, der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO), der Erwerbsloseninitiative Basta! aus Berlin und der Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen.

Im Rahmen der Aktionswoche werden deutschlandweit unterschiedliche Aktionen durchgeführt. Die Palette reicht von Fachtagungen zum Thema Armut bis zu Infoständen vor Jobcentern, am Donnerstagnachmittag zum Beispiel in Berlin-Wedding. Dort sollen auch Flyer verteilt werden, in denen über die Rechte im Jobcenter informiert wird.

Der langjährige Erwerbslosenaktivist und Sozialwissenschaftler Harald Rein nennt die Aktionswoche einen „ersten Versuch, wenigstens etwas Widerstand gegen die angekündigte ‚neue Grundsicherung‘ zu initiieren“. Im November wollen Erwerbslosengruppen darüber beraten, ob, wie und in welchen Zusammenhängen ein breiterer Widerstand gegen die Angriffe auf das Bürgergeld entwickelt werden kann.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bürgergeld #Linke Proteste #Soziale Gerechtigkeit #Beratungsstelle
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Abgeordnete werfen ihre Stimmzettel in die Wahlurnen im Bundestag für die namentliche Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht
Sozialverbände schreiben offenen Brief Abgeordnete sollen sich bei Bürgergeld-Reform querstellen

Wer Termine im Jobcenter nicht wahrnimmt, soll keine Miete mehr erstattet bekommen. Diese Sanktionspläne der Bundesregierung stoßen jetzt auf Kritik.

Bärbel Bas steht im Kabinett neben Kollegen
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache
Kommentar von Tobias Schulze

Zwischen vielen Daumenschrauben findet sich eine richtige Maßnahme: Der Staat will gegen überhöhte Mieten vorgehen. Aber auch hier gibt es Haken.

Lars Klingbeil reibt sich die Nase
Ende des Bürgergelds Der SPD fehlt eine echte Gerechtigkeitserzählung
Kommentar von Anna Lehmann

Lars Klingbeil hatte noch im September erklärt, auch Leute mit sehr hohen Einkommen und Vermögen müssten ihren Beitrag leisten. Pustekuchen! 

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
2
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
3
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
4
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen
5
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
6
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache