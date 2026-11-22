So jung war Schach noch nie. Im WM-Finale, das am Dienstag am Genfersee beginnt, trifft der gerade einmal 20 Jahre alte Titelverteidiger Dommaraju Gukesh auf Javokhir Sindarov, der am Tag der zwölften von maximal 14 Partien am 8. Dezember 21 Jahre alt wird. Schach wird rasant jünger, und Genf markiert den vorläufigen Höhepunkt dieses Generationswechsels.

Nach Ansicht der meisten Experten ist der Herausforderer aus Usbekistan klarer Favorit. Sindarov eilte zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Erst vor wenigen Wochen hatte der Weltranglistenvierte die usbekische Nationalmannschaft zum Sieg bei der Olympiade, einer Art Team-WM, geführt. Nur die drittplatzierte deutsche Auswahl um den Weltrangslistenneunten Vincent Keymer konnte die ansonsten zehnmal siegreiche Usbeken schlagen. Zuvor hatte Sindarov beim Kandidatenturnier auf Zypern triumphiert. Als Sieger und WM-Herausforderer stand der Großmeister bereits eine Runde vor Schluss fest. Auch beim Weltcup des Schach-Weltverbandes Fide 2025 stand Sindarov ganz oben auf dem Treppchen.

Währenddessen musste Gukesh einen Tiefschlag nach dem anderen hinnehmen. Der Inder flog sogar aus den Top Ten und stürzte auf Platz 26 ab. Ein einmaliger Absturz für einen Schach-Weltmeister. Auch Gukesh selbst hält seine Leistungen für wenig „weltmeisterlich“.

Bestätigt sich der Trend der letzten Monate, sammelt Sindarov die nötigen 7,5 Punkte in den maximal 14 Turnierpartien. So kann er die Tiebreak-Lotterie im Schnell- oder gar Blitzschach am 12. Dezember vermeiden. Als Sieger würde er dann mindestens 1,3 der 2,5 Millionen Dollar Preisgeld einstreichen.

Selbstzweifel beim Dominator

Der einzige Topspieler, der mit Sindarov hadert, ist der Usbeke selbst. In St. Louis hat er zwar ein hochkarätig besetztes Einladungsturnier gewonnen, ganz zufrieden war der Usbeke mit seiner Leistung dennoch nicht. Nach einigen wackeligen Momenten und einer bitteren Niederlage übte er harte Selbstkritik und urteilte unverblümt: „Ich habe gespielt wie ein dummer Idiot.“ Gleichwohl gelang ihm auch eine Glanzpartie im Königsinder gegen den Weltranglistenzweiten Hikaru Nakamura (USA), die das Zeug zum Klassiker hat.

Gukesh plagen ohnehin Selbstzweifel. Er habe „ganz klar“ als Weltmeister dem Druck nicht standgehalten, bekannte er gegenüber der Webseite Chessbase India. Nur bei „zwei, drei Turnieren“ sei er mit den Resultaten „glücklich“ gewesen, räumte Gukesh herbe „Rückschläge“ ein. So habe er sogar Partien vergeigt, die er „normalerweise im Schlaf“ gewinne.

Der Titelverteidiger hatte zuletzt im Dezember 2024 in Singapur Geschichte geschrieben, als er im Alter von 18 Jahren den psychisch angeschlagenen Chinesen Ding Liren knapp besiegte und der jüngste Weltmeister aller Zeiten wurde. Unter allen Beobachtern traut vor allem Schach-Legende Garry Kasparow (63) dem Inder hartnäckigen Widerstand zu. „Man kann Gukesh nur schwer schlagen“, meint er.

 Der einzige Topspieler, der mit Sindarov hadert, ist der Usbeke selbst

Eklat um Magnus Carlsen

Doch nicht nur bei der WM könnte es zu einem Wachwechsel kommen. Magnus Carlsen führt seit Juli 2011 die Elo-Weltrangliste an. 2023 hatte der Norweger freiwillig auf eine WM-Titelverteidigung verzichtet, so dass Ding Liren den Thron besteigen konnte. Dennoch war danach jedes Turnier ohne Dominator Carlsen nur die Hälfte wert. Doch der Nimbus bröckelt, nachdem der 35-Jährige bei der Total Chess World Championship ein Desaster erlebt hatte. Trumpfte er in den Blitzpartien wie gewohnt auf, gewann er in Budapest von den anschließenden zehn Turnierpartien keine einzige.

In der für ihn blamablen Platzierungsrunde drohte Carlsen im Falle eines verpassten Sieges über die Kasachin Bibisara Assaubajewa gar der Absturz unter die Schallmauer von 2.800 Elo-Punkten in den Bereich von Nakamura, der bei 2792 Punkten steht. Um das zu vermeide, trat er erst gar nicht gegen die 22-jährige Außenseiterin an und sorgte so für einen Eklat.

Noch mehr Kritik prasselte auf den Norweger ein, nachdem er danach im Match um Platz 17 gegen den Russen Wladislaw Artemjew die Schnellschach-Partien verweigerte. Die norwegischen Turniersponsoren verhinderten einen Ausschluss des Norwegers vom Turnier. Doch Carlsens Ruf ist nach den jüngsten Eskapaden endgültig dahin.

Die WM verfolgt Carlsen daher sicher auch deshalb mit besonderer Anspannung, weil er gar seinen Status als Weltranglistenerster verlieren könnte. Die Gefahr ist real: Sollte der Weltranglistenvierte Sindakov gegen Gukesh klar gewinnen, könnte er im Ranking den norwegischen Schach-König überholen.