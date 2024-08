Gaststättensterben auf dem Land:Die Kneipe im Dorf lassen

Wanderkneipe

Weil in immer mehr Dörfern ohne Kneipen und Gasthöfe Orte des Miteinanders fehlen, haben sich die Menschen des gemeinnützigen Vereins Landgestalten aus dem Landkreis Nossen in Sachsen etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In einem alten Campinganhänger aus der DDR fahren sie als mobile Wanderkneipe in umliegende Dörfer, in denen es keine Kneipe mehr gibt. Vor vier Jahren haben die Eh­ren­amt­le­r*in­nen angefangen, den Anhänger zu restaurieren und umzubauen. Seit drei Jahren fahren sie in den Sommermonaten von Dorf zu Dorf und schenken Bier vom Fass aus.

Nicht abgehängt

„Wir möchten Kultur in Bewegung bringen, damit sich etwas bewegen kann“, so Kathrin Dobiéy von Landgestalten. „Mit dem Anhänger ist keiner abgehängt.“ In einer Kampagne zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September setzt sich der Verein für Vielfalt, Demokratie und Menschlichkeit ein.