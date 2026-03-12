D as mit dem Klimaschutz ist jetzt ja auch vorbei, oder?“, sagte vor ein paar Wochen mein Freund T. zu mir. Wer war ich, ihm zu widersprechen? Ich war der Typ, der von morgens bis abends darüber schreibt, dass das mit dem Klimaschutz jetzt ja auch vorbei ist: Die Bundesregierung bohrt Löcher ins Klimaschutzgesetz, die EU streicht ihren Green Deal schwarz an, die USA feiern ihre Rolle als fossiler Schurkenstaat. Weltweit sind die Massenvernichtungsmittel Öl und Gas wieder der heiße Scheiß. Und der Wahlsieg von Cem Özdemir bestätigt diesen Trend: Gewählt wirst du als Grüner nur dann, wenn du von Klimaschutz gar nicht erst redest.

Aber in T.s Frage gab es ja noch dieses „… oder?“ Und tatsächlich: Wenn man genau hinschaut, sind überall heimliche Klimaschützer. Die würden diese Auszeichnung als Rufmord betrachten. Aber sie tun das Richtige, wenn auch oft aus falschen Motiven. Zum Beispiel Freund Gaspreis: Kaum vermurkst Energie(!)ministerin Reiche das Heizungsgesetz so, dass fossile Heizungen wieder möglich werden – zack, hat sich der Gaspreis praktisch verdoppelt und macht Wärmepumpen attraktiv.

Sein Bruder, der Ölpreis, schreit uns jetzt jeden Tag von den Tankstellen an, wie wahnsinnig günstig doch die neuen E-Autos sind und wie bescheuert, besteuert und überteuert der olle Diesel ist. Wie wir mit unserem Wohlstand (noch) an den fossilen Unrechtsregimen hängen, zeigen diese beiden Halunken noch deutlicher, als es selbst meine taz-Kollegin Ulrike Herrmann erklären könnte.

Und es gibt noch mehr verborgene Klimaschützende: Allen voran der böse Kapitalismus (der natürlich eine fiese Doppelrolle spielt, weil er viele dieser Probleme erst verursacht). Aber die erfolgreichsten Emissionssenker sind bei uns nun mal EU-Emissionshandel und das EEG, also Instrumente der Marktwirtschaft. Und auch „der Markt“, den Liberale und Konservative feiern, tut beim aktuellen Irankrieg brav, was er soll: Hohe Preise zeigen Unsicherheit und Knappheit.

Noch mehr ungeliebte und maskierte Klima-Aktivisten? Bitte sehr, auch wenn’s wehtut: Wirtschaftskrisen, in denen wir weniger fliegen, kaufen und produzieren. Ob Corona oder Finanzcrash: Häufig gibt es weniger Emissionen und eine Atempause für die Natur. Dann: Budgetlöcher und Sparmaßnahmen. Haben Unternehmen und Regierungen kein Geld, werden eine Menge Straßen und Fabriken nicht gebaut (aber eben auch keine Kitas). Oder der Dreck aus den Schornsteinen von Schiffen und Fabriken: Die Kleinstpartikel reflektieren das Sonnenlicht und senken die globale Temperatur. Blöder Nebeneffekt: Je sauberer unsere Atemluft wird, desto wärmer wird es.

Das Klima schützen, ohne es zu wollen: Ist das nun der Weltgeist des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der die Vernunft in die Weltgeschichte bringt? Ist es die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, aus dem „Faust“? Der Heilige Geist? Ich bin ein zu kleiner Geist, um das zu entscheiden. Aber selbst wenn man wie die Philosophen um Georg Wilhelm Friedrich Merz von allen guten Geistern verlassen ist, gilt das offenbar. Jedenfalls verstehe ich so das tolle Versprechen der Bundesregierung, das ich derzeit überall auf großen Plakaten sehe – das Ende der Abhängigkeit und den Sofortausstieg aus den fossilen Energien: „Starten Sie mit vielen anderen in die Freiheit: Rauchfrei im Mai!“