D ie Schneise, die sich durch das Gebüsch zieht, ist vielleicht zwei Meter breit. Unten ist Gras, links ein Busch, rechts ein Busch, geradeaus der Horizont. Ben Boettger tritt ans Ende der Schneise, wo eine Klippe steil abfällt. An ihrem Fuß beginnt der Strand, einige Meter weiter folgen die Wellen des Cook Inlet, eines fast 300 Kilometer langen Meeresarms im Süden Alaskas.

Ben Boettger zeigt auf ein Gerüst, das einige hundert Meter entfernt von der Küste auf das Meer hinausreicht. „Das Gerüst gehört zu einer alten Düngemittelfabrik. Damit haben sie früher die Schiffe mit Ammoniak beladen und sie nach Indien geschickt“, sagt er. „Wenn die Pipeline gebaut wird, gäbe es hier ein Gerüst, das ganz ähnlich wie das da hinten aussähe. An dem würden dann die LNG-Tanker andocken.“ Etwas weiter entfernt ankert gerade ein Tanker, der an einem weiteren Gerüst Öl für eine Raffinerie entlädt. „Immerhin“, sagt Boettger, „das LNG-Terminal würde die Szenerie kaum mehr ruinieren, als sie es eh schon ist.“

Boettger ist Umweltaktivist bei der Organisation „Cook Inletkeeper“ – die Bewahrer des Cook Inlet. Der Ort, an dem er sich jetzt befindet, könnte in einigen Jahren nicht mehr einfach begehbar sein. Denn wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht, soll genau hier ein Flüssiggasterminal entstehen. Es wäre der Endpunkt einer rund 1.300 Kilometer langen Pipeline, die Erdgas von den Feldern Prudhoe Bay und Point Thomson an Alaskas Nordküste quer durch den Bundesstaat in den Süden bringen soll. Hier würde es verflüssigt und als LNG (Liquefied Natural Gas) auf Tanker verladen.

Boettger arbeitet seit 2021 bei Cook Inletkeeper. Aufgewachsen ist er in Indiana, einem Bundesstaat der „Lower 48“, wie sie hier oben in Alaska sagen, also einem der „unteren 48“ Staaten, welche mit Ausnahme Alaskas und Hawaiis die zusammenhängende Kontinental-USA bilden. Boettger war nach seinem Studium nach Alaska gezogen, um für eine Lokalzeitung zu schreiben, mit besonderem Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Der Mittdreißiger trägt eine blaue Outdoorjacke über seinem Holzfällerhemd. Mit seinen gut zwei Metern und dem braunen Vollbart ist er eine imposante Erscheinung – doch seine Stimme ist ruhig, die Worte wählt er bedacht und präzise.

Die Idee für eine Pipeline längs durch Alaska ist nicht neu. Seit den 1970er Jahren gab es immer wieder Anläufe, eine Gasleitung zu bauen. Nun will das Unternehmen Glenfarne sie verwirklichen, in Kooperation mit der staatseigenen Alaska Gasline Development Corporation. Die Pipeline würde das Gas bis hier in den Süden bringen, in den Ort Nikiski, um es von dort zu verschiffen. Der Vorteil bei der Verladung im Süden: Im Gegensatz zur Nordküste am Arktischen Ozean bleibt das Meer hier auch im Winter eisfrei, was einen ganzjährigen Schiffsverkehr ermöglicht.

Naturschützer Ben Boettger sorgt sich um die Belugawale in der Bucht, in der der LNG-Hafen entstehen soll Foto: Leon Holly

Wird die LNG-Pipeline gebaut, dürfte der Schiffsverkehr hier im Cook Inlet stark zunehmen – Berechnungen zufolge um 42 bis 77 Prozent. Ben Boettger rechnet damit, dass 200 bis 300 LNG-Tanker jährlich zur Betankung hier einfahren könnten. Den Umweltschützern macht das Sorgen. Denn die Schiffe, die hier einfahren würden, sind große Tanker, die viel Lärm machen. „Eine der Arten, um die wir uns sorgen, sind die Belugawale“, sagt Boettger an der Klippe. „Die orientieren sich per Schall, jagen mit Echoortung und stoßen Geräusche aus, um zu kommunizieren. Schiffslärm ist also ein großes Problem für sie.“ Weil den weißen Walen auch Verschmutzung, das wärmere Wasser und die abnehmenden Lachswanderungen zu schaffen machten, sei die Population hier bereits von etwa 700 auf 300 Wale geschrumpft.

Boettgers Organisation Cook Inletkeeper wurde 1994 von einer Gruppe Umweltaktivisten gegründet. Im März 1989 war im Prinz-William-Sund, ein paar hundert Kilometer Luftlinie östlich von hier, ein Öltanker der Firma Exxon auf einem Riff auf Grund gelaufen. In der Folge flossen 37.000 Tonnen Rohöl in den Meeresarm. In den Netzen der Fischer zappelten daraufhin ölgetränkte Fische.

Cook Inlet ist benannt nach dem Seefahrer James Cook, dessen Erkundung und Kartografierung Alaskas im 18. Jahrhundert den Grundstein für die spätere koloniale Landnahme legte. „Inletkeeper“ wiederum ist eine Anlehnung an das Konzept der „Waterkeeper“, der Bewahrer des Wassers. Dahinter steht eine Graswurzelbewegung, die sich der Sorge um die Ökosysteme von Gewässern verschrieben hat.

Diese Bedenken jedoch kommen in Donald Trumps Energiepolitik nicht vor. Der setzt unter dem Motto „drill, baby, drill“ (Bohr, Baby, bohr) ganz auf den Ausbau fossiler Infrastruktur. So führte eine Welle der Deregulierung dazu, dass Unternehmen auf der Suche nach neuen Öl- und Gasfeldern mehr Bohrgenehmigungen erhalten. Auch setzt Trump öffentliche Mittel ein, um Kohlekraftwerke zu modernisieren – und er fördert den Ausbau von LNG-Infrastruktur. Und mit Blick auf diese letzte Säule, das Flüssiggas, ist die Alaskapipeline so etwas wie das Vorzeigeprojekt.

In sieben Tagen bis nach Asien

Das Ziel von Trumps Politik lautet „globale Energiedominanz“. Dahinter steht die Idee von einer Selbstversorgung im Inneren und eines verstärkten Exports nach außen – und genau da spielt das Flüssiggas eine zentrale Rolle. So will Trump den größten Anteil des durch die Alaskapipeline transportierten Gases über den Nordpazifik nach Asien verschiffen.

Für die Fahrt bräuchten die Tanker von Nikiski aus nur etwa 7 bis 9 Tage, während es vom Golf von Mexiko aus 20 bis 30 Tage dauert. Die USA könnten so ihre asiatischen Partner wie Japan, Südkorea und Taiwan enger an sich binden, und Russland und den fossilen Exporteuren im Nahen Osten stärker Konkurrenz machen.

„LNG hat als arktischer Rohstoff, der auf globale Märkte exportiert wird, mehr Bedeutung gewonnen“, sagt Mia Bennett am Telefon. Die Geografin forscht an der University of Washington – als Co-Autorin von „Unfrozen“ veröffentlichte sie letztes Jahr ein vielbeachtetes Buch zu Klimawandel und Geopolitik in der Arktis. Besonders für Russland sei der Export von LNG essenziell, sagt Bennett. Allein mit seinem Yamal-Projekt auf der gleichnamigen Halbinsel decke Russland 5 Prozent des globalen Angebots. „Die Einnahmen, die Russland aus dem Export erzielt, sind auch entscheidend für die Finanzierung seines Kriegs in der Ukraine.“

Neben den Belugawalen sorgen sich Boettger und seine Kollegen vor allem um die Folgen einer weiteren Pipeline für das Klima. Während er in seinem Auto von Nikiski zurück in das Büro von Cook Inletkeeper fährt, erzählt er von einigen Berechnungen, die er angestellt hat. „Selbst wenn wir das Öl einberechnen, das wir schon exportieren, würde die Pipeline den CO 2 ‑Ausstoß Alaskas um etwa 66 Prozent erhöhen“, sagt Boettger.

 Eine Ölpipeline bescherte Alaska in den 1970ern den zweiten großen Boom nach dem Goldrausch. Für die neuen Jobs zogen 60.000 Menschen in den Staat.

Rechnet man das Verbrennen des Gases heraus, und schaut allein auf den Betrieb der Pipeline, wären die Auswirkungen trotzdem enorm. Boettger meint damit Bestandteile wie die Kompressoren, die das Gas durch die Pipeline befördern, oder die Verflüssigungsanlagen, die das Gas kühlen und es verflüssigen, bevor es auf die Tanker verladen wird. Auch für den Betrieb dieser Maschinen wird Gas verbrannt. „Ich habe berechnet, dass allein dieser Betrieb der Pipeline mehr Emissionen produzieren würde als alle Pkws in Alaska zusammen“, sagt Boettger.

Besonders in Alaska ist dieser Fokus auf neue fossile Infrastruktur bemerkenswert. Kein anderer US‑Bundesstaat erwärmt sich durch den Klimawandel so schnell wie Alaska. Seit 1970 hat sich die Temperatur um etwa 2,4 Grad Celsius erhöht, in den nördlichen Regionen war der Anstieg teils noch größer. 2016 warnte die US-Umweltschutzbehörde vor den Folgen: „Das arktische Meereis geht zurück, die Küsten erodieren, Gletscher schrumpfen, der Permafrost taut auf und Insektenplagen sowie Waldbrände kommen immer häufiger vor.“

Boettger nennt im Auto noch eine andere gravierende Folge: die Erwärmung von Flüssen und Bächen. In den vergangenen Jahren hat das Team von Cook Inletkeeper Messstationen in Flüssen angebracht und Studien veröffentlicht, die die Erwärmung dokumentieren. „Das hat Auswirkungen, besonders auf die Lachse“, sagt Boettger. „Lachse haben einen engen Temperaturbereich, in dem sie überleben, gedeihen und sich erfolgreich fortpflanzen können.“

Die Fische leben im Ozean und schwimmen vom Spätfrühling bis zum Frühherbst die Flüsse hoch, um zu laichen. „Die Lachse sind ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft und auch unserer Ökologie. Sie bringen Nährstoffe wie Nitrate und Phosphate aus dem Ozean, und wenn sie sterben, dann gehen diese Nährstoffe in den Boden über“, sagt Boettger. „Ohne die Nährstoffe der Lachse wäre Alaska ein viel kargerer Ort. Die Lachswanderungen prägen die Landschaft und die Wirtschaft hier.“

Im Juli 2019 rissen die Thermometer in Anchorage und Umgebung erstmals die 90-Grad-Fahrenheit-Marke (gut 32 Grad Celsius). Im selben Jahr kam es zu enormen Waldbränden. Weltweit kursierten Videos von Menschen, die mit ihren Autos durch Feuerschluchten fuhren, weil links und rechts die Bäume loderten. „Dass ich 2019 hier war, machte den Klimawandel für mich unmittelbar“, erinnert sich Boettger. Trotzdem gebe es hier nach wie vor viele, die die Erderhitzung leugnen oder relativieren.

Auch findet die Pipeline in der Bevölkerung Alaskas einige Unterstützer. Sie erhoffen sich von dem Projekt niedrigere Energiepreise und einen wirtschaftlichen Aufschwung. Sichtbar ist die Unterstützung etwa in Fairbanks. In Zentralalaska gelegen, ist die Stadt mit ihren gut 32.000 Einwohnern die zweitgrößte Alaskas. Auf Höfen und Einfahrten sieht man weiße Schilder, auf denen eine blaue Gasflamme zu sehen ist, zusammen mit dem Spruch: „Build the Line“ (Baut die Pipeline). Dahinter steckt eine Lobbykampagne des Konzerns Glenfarne. Das Unternehmen führt das LNG-Projekt mit einer Beteiligung von 75 Prozent an, ein Viertel liegt bei der staatseigenen Alaska Gasline Development Corporation.

„Von den Schildern sieht man viele hier“, sagt Krystal Lapp, als sie an einem Schild vorbeifährt. Die Umweltschützerin sitzt am Steuer ihres Autos, auf ihrem grauen Hoodie ein Bergprint in Regenbogenfarben, in der Hand eine Zigarette. Lapp ist die Leiterin (und einzige Mitarbeiterin) des Northern Alaska Environmental Center (NAEC), das seinen Sitz in Fairbanks hat und sich für den Erhalt der tierischen und pflanzlichen Artenvielfalt in Alaska einsetzt.

„Willkommen beim verrückten Fahren“, sagt Lapp, als das Auto die Stadt verlässt. Mit „verrückt“ meint Lapp allerdings nicht ihren eigenen Fahrstil, sondern die Beschaffenheit der Landstraßen um Fairbanks herum. Alle paar hundert Meter sieht man hier, wie die Straße kleine Wellen macht, der Asphalt ist dort nur notdürftig ausgebessert. Der Grund dafür liegt einige Meter tiefer in der Erde. Dort befinden sich Abschnitte von Permafrostboden. Doch mit der steigenden Umwelttemperatur und dem dunklen Asphalt der Straße, der Wärme aufnimmt, taut dieser Permafrost auf – und bringt auch den Boden an der Oberfläche ins Wanken.

Nicht nur die Straße ist von tauendem Permafrost betroffen. Lapp biegt in eine Straße ein, um einen kleinen Umweg an einem Haus vorbei zu machen – oder besser gesagt, an der Ruine eines hellbraunen Holzhauses, die auf einer kleinen, von Bäumen umringten Wiese steht. Das Haus ist mittlerweile unbewohnbar, und es steht in einer kleinen Mulde, da der Boden wegen der Erwärmung der Erde hier in den letzten Jahren um etwa einen Meter abgesackt ist. „Es ist wirklich wie ein Senkloch“, sagt Lapp in ihrer nüchternen Art.

Ein Denkmal aus Stahl

Ganz in der Nähe fährt Lapp mit ihrem Auto auf einen kleinen Parkplatz. Einige Schilder erklären, was es hier zu sehen gibt: die Trans-Alaska-Pipeline (TAPS), die auf einer Länge von 1.287 Kilometern Erdöl aus dem Norden Alaskas bis an die Südküste pumpt. Der Besichtigungspunkt unweit von Fairbanks ist der einzige Ort, von dem aus man sich die Pipeline legal aus nächster Nähe ansehen kann.

Auf der einen Seite stehen ein paar junge Birkenbäume, auf der anderen beginnt ein Waldstück und dazwischen liegt die silberne Stahlröhre mit ihrem Durchmesser von gut einem Meter. Ein Trägergerüst hebt die Pipeline hier auf rund 3 Meter Höhe, sodass man bequem darunter durchgehen kann. Darauf klettern ist verboten, steht auf einem Schild. Ein zweites verweist darauf, dass die Bundespolizei FBI bei versuchter Zerstörung die Ermittlungen übernimmt.

Wer die Debatte um die geplante LNG-Pipeline verstehen will, kommt nicht um die bereits bestehende Ölpipeline TAPS herum. 1968 wurde an Alaskas Nordküste zum Arktischen Ozean Erdöl gefunden. Mitte der 1970er Jahre baute ein Konsortium aus Erdölfirmen die Trans-Alaska-Pipeline, um das Öl aus dem bitterkalten Norden an die Südküste nach Valdez zu befördern. Falls die geplante LNG-Pipeline entsteht, so würde sie etwa zwei Drittel des Weges direkt parallel zur TAPS verlaufen und sich nördlich von Fairbanks Richtung Westen abspalten.

Klima­schützerin Krystal Lapp vor einer Ölpipeline, die Alaska viel Geld gebracht hat Foto: Leon Holly

Die Ölpipeline bescherte Alaska den zweiten großen Boom nach dem Goldrausch. Für die neuen Jobs zogen von 1974 bis 1976 über 60.000 Menschen in den Staat, in dem heute rund 740.000 Leute wohnen. Ingenieure und Bauarbeiter schufen nicht nur das Pipelinesystem, sondern auch Straßen und Häuser.

Während sich die Ölkonzerne und ihre Aktionäre die Taschen vollstopften, schwamm auch der Staat auf einmal in Geld. Die Regierung richtete den Alaska Permanent Fund ein. Dieser Fonds zahlt einen Teil der staatlichen Öleinnahmen an die Bevölkerung aus, im Schnitt etwa 1.600 US-Dollar jährlich seit den frühen 1980er Jahren. Die Wirtschaft des Staats und das Leben vieler Menschen hier sind seitdem eng verschränkt mit der Ölindustrie. Doch ebenso wie die Ölfördermengen abnehmen, sinken auch die Einnahmen.

Lapp schaut die Ölpipeline an – und findet Worte der Anerkennung. „Für die 1970er Jahre ist sie eine technische Meisterleistung“, sagt sie. „In den Augen der Öffentlichkeit ist sie so etwas wie ein Modell für die neue LNG-Pipeline.“ Doch Lapp hat Zweifel an den Finanzierungsplänen des Entwicklers Glenfarne. Denn im Gegensatz zu den Unternehmen von damals fordert Glenfarne für den Bau Steuererleichterungen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar bis 2062.

„Wenn Glenfarne so verzweifelt Geld sucht, glauben wir dann wirklich, dass sie genug Geld haben werden, um Folgen für die Umwelt oder die Menschen abzufedern? Das werden sie nicht“, sagt Lapp. Am Ende werde für Lecks im Rohr und andere Probleme wohl die öffentliche Hand aufkommen müssen.

Ben Boettger hat ähnliche Bedenken. Bei vielen Menschen in Alaska sei die Idee der Pipeline beliebt. „Die Menschen brauchen die Jobs, die sie bringen würde, und es gibt auch die Vorstellung, dass sie uns billige Energie liefert.“ Doch Boettger zufolge gibt es Berechnungen, dass die von Glenfarne veranschlagten 44 Milliarden US-Dollar für den Bau nicht ausreichen werden. Vielmehr könnten sich die Kosten eher auf 60 bis 70 Milliarden belaufen. „Die kleine Bevölkerung Alaskas würde die Pipeline dann aus ihren Strom- und Gasrechnungen bezahlen“, sagt Boettger. „Sobald Leute das verstehen, sind sie der Pipeline gegenüber viel skeptischer.“

Donald Trump setzt deswegen alle Hebel in Bewegung, um die Finanzierung zu sichern. Durch seine aggressive Handels- und Zollpolitik will er eine Reihe ostasiatischer Staaten dazu bringen, Investitionen und Kaufzusagen zu tätigen. So behauptet Glenfarne, man habe schon Zusagen für den Kauf von 13 Millionen Tonnen Gas pro Jahr erhalten und bemühe sich aktuell um weitere 3 Millionen Tonnen.

Trump sagt, Südkorea habe Investitionen in die Pipeline in Höhe von 50 Milliarden Dollar und Taiwan über 4,5 Milliarden Dollar zugesichert, wohingegen die Regierungen beider Länder verlauten ließen, sie hätten noch keine finale Entscheidung getroffen.

Auch die Geografin Mia Bennett meint, dass der fossile Energiepfad für Alaska in eine Sackgasse führt. „Ich glaube, dass diese Unfähigkeit der republikanischen Politiker, in die Zukunft zu blicken und sich auf das vorzubereiten, was auf uns zukommt – nämlich den ökologischen Wandel –, dazu führen wird, dass Alaska langfristig in einer noch schlechteren wirtschaftlichen Lage bleiben wird.“ Zwar gebe es andere Wirtschaftszweige, wie die Fischerei oder den Bergbau. „Aber wenn es dem Bundesstaat nicht gelingt, sich von Öl und Gas unabhängig zu machen, gräbt er sich meiner Meinung nach in den kommenden Jahrzehnten nur selbst ein großes Loch.“

Die Lachs­wanderung prägt die Gewässer Alaskas. Die Bestände nehmen aber ab Foto: Galyna Andrushko/picture alliance

Bennett sagt, LNG sei zwar sauberer als Öl. „Aber es trägt auch dazu bei, dass die Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis verfestigt wird.“ Ben Boettger und Cook Inletkeeper setzen sich deshalb für den Ausbau erneuerbarer Energien ein. Solarpaneele und Batterien würden immer billiger. „Wir glauben, dass LNG eine Wette gegen die Trends in der Energietechnologie ist“, sagt er. „Alternative Energien sind der Weg aus unserer fossilen Abhängigkeit.“

Welche Folgen diese Abhängigkeit bringt, zeigt sich in Alaska wie kaum woanders. Die Ölinfrastruktur, der Bau der neuen LNG-Pipeline heizen eine Erderwärmung an, die der arktische Staat mit als Erstes zu spüren bekommt. Mit dem Abtauen des Permafrosts gerät damit sogar jener Boden ins Wanken, auf dem die fossile Infrastruktur eigentlich fest stehen soll.

Die Recherche für diesen Artikel wurde durch das „Transatlantic Media Fellowship“ der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, D. C., ermöglicht.