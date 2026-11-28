Wenn ein Politiker das Wort „Bürokratieabbau“ in den Mund nimmt, dann schwant Tammy Wittmaack nichts Gutes. „Hinterher haben wir immer drei Leitz-Ordner mehr im Schrank stehen.“ Wittmaack ist gelernte Verwaltungsangestellte und Geschäftsführerin zweier Windparks. Für eine kommunale Wählergemeinschaft ist sie zudem ehrenamtliche Bürgermeisterin des 112-Einwohner-Orts Wesselburener Deichhausen in Schleswig-Holstein. Einer der Windparks, den sie leitet, wurde von 32 Gemeinden gegründet, ihm gehören 23 Windräder. Die hier produzierte Strommenge reicht rechnerisch aus, um rund 55.000 Haushalte im Jahr zu versorgen.

Damit das reibungslos läuft, sind unzählige Vorgaben, Verordnungen und Gesetze zu beachten, die alle Abläufe in der Energiebranche und in der Kommune regeln. Es sind nicht nur viele, teils widersprechen sie sich. Bürokratie bestimmt den Arbeitsalltag von Wittmaack. „Früher habe ich gesagt: Ich weiß, wie der Amtsschimmel wiehert. Heute sage ich: Ich glaube, durch die überbordende Bürokratie ist der Amtsschimmel gestorben.“

Ob die Grünen wohl bei Menschen wie ihr mit den Beschlüssen punkten können, die sie für ihren Parteitag am kommenden Wochenende planen? Der Bürokratieabbau ist einer der Schwerpunkte im Leitantrag des Vorstands. Man wolle zwar weiterhin „verbindliche Spielregeln“, heißt es in dem Papier, aber in Zukunft „auf unnötige Bürokratie und Detailregulierung verzichten“. Komplett neu ist das für die Partei nicht.

Als Teil der Ampelregierung haben die Grünen mit verschiedenen Gesetzen etwa die Genehmigungsverfahren für Windräder beschleunigt. Robert Habeck hatte großen Anteil daran. So wird heute in bestimmten Gebieten, in denen schon eine Umweltprüfung stattgefunden hat, vor dem Bau eines neuen Windrads auf weitere Prüfungen verzichtet. Bundesweit einheitliche Kriterien etwa für den Vogelschutz erleichtern Genehmigungsverfahren, weil zeitaufwendige Einzelgutachten überflüssig werden. Einiges geht dank der Ampel tatsächlich schneller.

An Entlastung glaubt keiner

Aber das könnte sich auch wieder ändern. „Jetzt fehlt uns die Planungssicherheit“, sagt Wittmaack. Denn Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will eine Reform der Energiegesetze, die schon 2027 in Kraft treten soll und von der unklar ist, welche neuen Vorgaben und bürokratischen Hürden sie bringen könnte. Dass sie zu einer bürokratischen Entlastung führen, glaubt kei­ne:r in der Erneuerbaren-Branche.

Tammy Wittmaack hat keineswegs grundsätzlich etwas gegen Vorschriften und Vorgaben – wenn sie sinnvoll sind. „Ich will die Bürokratie gar nicht verteufeln“, sagt sie. „Aber sie soll uns nach vorn bringen und nicht bremsen.“

Für die breite Masse der Gesellschaft war das Thema Bürokratieabbau in den letzten Jahren mit ganz anderen Akteuren als den Grünen verbunden. In den USA rissen im Namen der Bürokratiekritik Elon Musk und seine „Effizienz“-Behörde (DOGE) rechtsstaatliche Strukturen ein, von denen etliche seinen geschäftlichen Interessen im Weg standen. In Deutschland versuchen ebenfalls Parteien rechts der Mitte unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus Vorgaben zum Klimaschutz oder Arbeitgeberrechte abzubauen. Ihnen will der Grünen-Vorstand das Feld jetzt nicht mehr überlassen. Der Leitantrag für den Parteitag, den Grünen-Chefin Franziska Brantner maßgeblich vorangebracht hat, dreht sich um ein neues Wohlstandsversprechen.

Der Wohlstand müsse gerechter verteilt werden, heißt es darin. Dafür brauche es eine Vermögenssteuer für die Allerreichsten. Damit Wohlstand verteilt werden kann, müsse er aber erst wieder erwirtschaftet werden. Und für neues Wachstum brauche es unter anderem eben die Einschnitte bei der Bürokratie. Es geht um Erleichterungen für Bürger:innen, Ehrenamtliche, Kommunen – vor allem aber für Unternehmen. Ein Hauptpunkt: Bestehende Regeln zum Beispiel im Umweltrecht sollen stärker mit „risikobasierten Kontrollen und harten Sanktionen für schwarze Schafe“ durchgesetzt werden.

Alle anderen sollen dafür über ihr Handeln weniger buchführen müssen: „Berichts- und Dokumentationspflichten wollen wir grundsätzlich abschaffen, sofern sie nicht neu begründet werden.“ Als Vorbilder nennt der Antrag Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wo die Grünen in den Landesregierungen bereits auf Bürokratieabbau setzen. Im Südwesten war das schon das große Versprechen ihres Landtagswahlkampfs. Cem Özdemir präsentierte dafür als Symbolfigur Boris Palmer, der nicht nur wegen seiner schwer erträglichen Ausfälle, sondern auch als pragmatischer Kommunalpolitiker zu einem der bekanntesten Bürgermeister Deutschlands geworden war.

Einer der sich glaubwürdig gegen die Schwerfälligkeit der Bürokratie auflehnt und während der Coronazeit Vorschriften und Verbote bis an die Grenzen dehnte, um ein halbwegs normales Stadtleben aufrechtzuerhalten. Nach der Wahl ernannte Özdemir ihn zum ehrenamtlichen Rat für Bürokratieabbau. Zur Amtseinführung vor Jour­na­lis­t:in­nen legte der dann erst mal die Gartenschere seines Vaters, des Apfelbauern Helmut Palmer, auf den Tisch. „Die oben muss man stutzen, damit die unten Licht bekommen“, habe Palmer Senior immer gesagt.

Dem Bürokratieabbau in Baden-Württemberg fehlt seit Anfang November allerdings der Kopf, weil Palmer wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung sein Amt niederlegte. Für Özdemir kein Drama. Es sei eine Aufgabe für alle Behörden und am Ende Chefsache, sagt der Ministerpräsident.

Was unter anderem weiterläuft: die Arbeit am sogenannten Effizienzgesetz. Der Kern hier, ähnlich wie beim Vorschlag der Grünen im Bund, Berichtspflichten pauschal streichen. In Baden-Württemberg zeigt sich aber mittlerweile, dass solche Ideen sich im Wahlkampf leichter verkünden als im Amt umsetzen lassen. Ein Minister berichtete kürzlich in kleiner Runde, er habe innerhalb seines Ministeriums einfach mal pauschal gefordert, 40 Prozent der Berichte abzuschaffen. Der Schmerz sei groß gewesen, und im Moment stehe man bei ungefähr 20 Prozent.

Gegen das pauschale Streichen von Kontrollinstrumenten wenden sich vor allem Verbände, die in Berichten und Dokumentationen ein wichtiges Werkzeug für Verbraucher- und Klimaschutz sehen und um Veränderungen zu messen. So etwa der BUND beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das Land Baden-Württemberg hatte sich verpflichtet, kontinuierlich weniger Pflanzenschutzmittel auszubringen. Um zu messen, ob das gelingt, legte es eine jährliche Berichtspflicht fest. Die Menge der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel ermittelt das Landwirtschaftsministerium seither über repräsentative landwirtschaftliche Betriebe, die dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

 Damit der Windpark läuft, sind Vorgaben, Verordnungen und Gesetze zu beachten. Es sind nicht nur viele, teils widersprechen sie sich

Sollte diese Berichtspflicht wegfallen, könnte die Landesregierung den Erfolg ihres eigenen Gesetzes nicht mehr kontrollieren, warnt der BUND. Christian Schramm, Agrarreferent beim BUND Baden-Württemberg, sagt: „Abbau von Bürokratie wäre in diesem Fall ein Abbau von Transparenz.“ Im Extremfall müssten Verbände künftig Daten per Gericht einfordern, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen des Landes ausreichen, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen.

Besser wäre, sagt Schramms, die Bürokratie von doppelten und dreifachen Nachweisen des immer Gleichen zu befreien, also strikt das „Once-only-Prinzip“ zu verfolgen – das die Grünen in ihrem Parteitagsantrag auch nennen. „Wenn ein Landwirt die Größe seines Ackers immer wieder neu eingeben muss, ist das überflüssige Arbeit.“

Bisher wartet das baden-württembergische Effizienzgesetz noch auf eine Abstimmung im Landtag. Ein bisschen Zeit ist also noch für Nacharbeiten. Die Berichtspflichten sollen dann 2028 wegfallen. Allzu viele dürften es aber nicht sein. Ob von Unternehmern oder Landwirten, es ist die EU, die die meisten Berichte verlangt. Dann kommt der Bund. Nur 20 Prozent werden vom Land eingefordert.

Auch auf Bundesebene laufen, ganz ohne die Grünen, aktuell ähnliche Vorhaben. Die Bundesregierung will mit einem Berichtsentlastungsgesetz die Vorgaben für die Wirtschaft reduzieren. Auch hier sollen alle Berichtspflichten von Unternehmen an Behörden wegfallen – mit Ausnahme derer, die die Bundesministerien als nötig und daher erhaltenswert einstufen.

„Da gibt es das Risiko eines großen Kahlschlags“, sagt Jochen Geilenkirchen vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Es gebe zahlreiche wichtige Berichtspflichten, etwa die der Krankenkassen gegenüber dem Gesundheitsministerium in Sachen Datennutzung.

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Andere Ex­per­t:in­nen üben noch grundlegendere Kritik. „Gegen Bürokratieabbau. Über Sinn und Unsinn eines politischen Gemeinplatzes“, heißt ein gerade erschienenes Buch des Rechtswissenschaftlers Michel Küppers. „Bürokratieabbau ist eine Farce“, schreibt er darin. Ihm zufolge haben über Jahrzehnte verschiedene Regierungen Anti-Bürokratie-Programme gestartet, in der Wahrnehmung der Menschen sei Deutschland trotzdem nicht weniger bürokratisch geworden.

„Die weitverbreitete Vorstellung, dass es eine Vielzahl sinnloser und bürokratischer Regeln gibt, die das Land lähmen, hat sich als unzutreffend erwiesen“, schlussfolgert er. Wenn Parteien bei dem Thema trotzdem immer wieder „unrealistische Erwartungen“ weckten, würden sie zwangsläufig Enttäuschung produzieren.

Innerhalb der Grünen gibt es zumindest noch Gesprächsbedarf darüber, wie weit der Bürokratieabbau wirklich gehen soll. Für den Parteitag hat die Europaabgeordnete Jutta Paulus eine Änderung am Leitantrag beantragt. Sie will Berichtspflichten nur „grundlegend erleichtern“ und nicht pauschal auf eine Streichliste stellen.

 Ich will die Bürokratie gar nicht verteufeln. Aber sie soll uns nach vorn bringen und nicht bremsen Tammy Wittmaack, Windpark-Geschäftsführerin

Das Thema anzugehen, findet sie richtig, sagt die Umweltpolitikerin. Als Geschäftsführerin eines Laborunternehmens habe sie sich früher selbst oft geärgert, wenn sie Daten doppelt an Behörden melden musste. „Aber der Spin, dass Bürokratie grundsätzlich schlecht ist, gefällt mir nicht. Wir brauchen sie letztlich zur Umsetzung des Rechtsstaats.“

Paulus’ Änderungsantrag gehört zu den weitreichendsten. Die Kritik an der Bürokratie komplett aus dem Papier zu streichen, fordert für den Parteitag niemand. Grundsätzlich gibt es großes Verständnis für das Ansinnen des Vorstands. Das hat wohl auch damit zu tun, dass zumindest anekdotisch je­de:r etwas Widersinniges über Behörden zu erzählen weiß.

Strittig ist in der Partei eher, ob der Bürokratieabbau und andere Erleichterungen für Unternehmen eine der zentralen grünen Botschaften werden sollen – oder ob sich dazu in der Wirtschaftspolitik derzeit nicht andere Forderungen besser eignen. Solche, die weniger anschlussfähig in Richtung Union und mehr nach links sind.

Aus dem linken Flügel gibt es an ganz anderer Stelle im Leitantrag gleich mehrere Änderungsanträge, die angesichts von Inflation und Bezahlbarkeitskrise starke staatliche Eingriffe fordern. Sie kommen von Leuten wie Ex-Parteichefin Ricarda Lang und der Grünen Jugend. Unter den Forderungen, die aus dem Realo-Flügel skeptisch betrachtet werden: Preisdeckel für Lebensmittel, ein Monitoring von Gewinnmargen (um im Zweifel Übergewinne abzuschöpfen) und staatliche Beteiligungen in Schlüsselindustrien. Die Thesen der Ökonomin Isabella Weber und ihrer „antifaschistischen Wirtschaftspolitik“ wurden unter linken Grünen genau studiert.

Was davon mit welchem Wortlaut tatsächlich Beschlusslage der Grünen wird, ist offen. Als Ergebnis könnte am Ende des Parteitags ein Papier stehen, das erst mal widersprüchlich wirkt: An der einen Stelle die Forderung nach weniger Bürokratie und damit einem Staat, der sich aus der Wirtschaft stärker raushält. An der anderen Stelle die Forderung nach Preiskontrollen und Co., nach einem Staat also, der sich stärker einmischt – und dafür letztlich sogar neue Bürokratie bräuchte. Ginge das denn zusammen?

„Das Ziel guter öffentlicher Güter und eines bezahlbaren Lebens teile ich“, sagt Parteichefin Brantner. „Mir geht es nicht per se um weniger Staat, sondern um einen ermöglichenden. Wir müssen ihn umbauen, damit ihn andere nicht abreißen.“