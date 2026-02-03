piwik no script img

Fund in SpanienMini-Dinosaurier entdeckt

In Nordspanien entdecken Forscher eine ganze Gruppe von Dinosauriern. Alle zählen zu einer bislang unbekannten winzigen Art.

Die Illustration eines kleinen Dinosauriers
Künstlerische Darstellung des Mini-Dinosauriers Foskeia pelendonum Foto: Martina Charnell/EurekAlert/dpa

dpa | In Nordspanien haben Forscher die Überreste einer geradezu winzigen Dinosaurier-Art entdeckt. Von der Schnauze bis zur Spitze seines langen Schwanzes messen die Mini-Dinos nur wenig mehr als einen halben Meter. Aufgerichtet würde Foskeia pelendonum, der auf zwei Beinen lief, einem Menschen gerade bis ans Knie reichen.

Das Team um Fidel Fernández-Baldor vom Dinosaurier-Museum Salas de los Infantes in Burgos entdeckte die Knochen von mindestens fünf Individuen der Art in der Nähe des Ortes Castrillo de la Reina in der Provinz Burgos. Mindestens eines der Tiere war ausgewachsen, wie die Gruppe im Fachjournal Papers in Palaeontology berichtet. „Wir wussten sofort, dass diese Knochen ungewöhnlich waren, weil sie so winzig waren“, sagt Fernández-Baldor. Die Tiere, die zu den Vogelfußdinosauriern (Ornithopoda) zählen, lebten demnach vor etwa 120 Millionen Jahren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Archäologie #Spanien #Dinosaurier #Archäologischer Fund
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mumie eines jugendlichen Entenschnabelsaurier
Prähistorische Mumien gefunden Ein Dino von Kopf bis Fuß

Von den meisten bekannten Dinosauriern blieben nur versteinerte Knochen. Doch in seltenen Fällen finden Paläontologen auch eine echte Dino-Mumie.

Von Birk Grüling
Die Schauspielerin Scarlett Johannson mit einem Gewehr im Arm, an deren Spitze eine Spritze steckt
Der Familienfilm „Jurassic World“ Die Dinos und das innere Kind im Zuschauer

Das Zähneklappern nimmt kein Ende: „Jurassic World: The Rebirth“ von Gareth Edwards setzt die Begegnungen von Menschen und Dinos effektgeladen fort.

Von Jenni Zylka
Zwei Dinosaurierfiguren vor einem Haus, beobachtet von einem Kind
Negativ-Preis des Nabu Stadt der Dinos

Der Naturschutzbund kritisiert mit seinem Preis den Senat für das Schneller-bauen-Gesetz. Grünflächen seien kein Luxus, so die Begründung.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer