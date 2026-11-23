Es ist fast die komplette Führungsmannschaft der Freien Wähler, die sich hier auf dem kleinen Podium im Salon Strauss des Hilton-Hotels drängt. Gut, „Mannschaft“ trifft es nicht ganz, denn an der rechten Seite stehen auch noch ein paar wenige Frauen. Zwei Tage nach der Beerdigung ihres mächtigen Vorsitzenden Hubert Aiwanger will die Partei am Montag verkünden, wer seine Ämter übernimmt.

In den letzten Tagen wurde viel spekuliert – nicht nur darüber, wer Aiwanger als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident nachfolgt, sondern auch, wer künftig die Partei führt, sowohl auf nationaler als auch auf bayerischer Ebene. Vier Funktionen, die theoretisch sechs Personen übernehmen könnten, falls man Doppelspitzen beim Parteivorsitz mit einkalkuliert.

Dass es nicht eine Person sein würde, die Aiwanger in all seinen Funktionen ersetzen würde, daran herrschte indes kein Zweifel. Denn: „Die Fußstapfen sind für jeden Einzelnen von uns zu groß“, wie einer der Männer auf dem Podium freimütig bekannte. „Wir können sie nur im Team ausfüllen.“ Nun gelte es, Aiwangers Mission in die Zukunft zu tragen. Er sei sicher, dass Aiwanger ihnen von oben stolz zusehe. Der Mann, der sich hier dem Pathos hingibt, heißt Fabian Mehring – über ihn wird noch zu sprechen sein.

An Florian Streibl, dem Fraktionschef im Bayerischen Landtag ist es, die Personalien im Kabinett zu verkünden. Viele hatten vermutet, er selbst könnte in die Staatsregierung wechseln. Und hätte er die Hand gehoben, hätte man ihm den Posten wohl auch kaum abschlagen können. Doch Streibl stellt Tobias Gotthardt als künftigen Wirtschaftsminister vor. An fachlicher Kompetenz fehlt es dem 49-jährigen Oberpfälzer nicht, seit 2023 ist er in Aiwangers Ministerium Staatssekretär. An diese Stelle wird nun der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Felix Locke, wechseln.

Glauber wird Söders Vize

Stellvertretender Ministerpräsident wird jedoch nicht Gotthardt, sondern Umweltminister Thorsten Glauber, der seit 2018 im Kabinett sitzt. Offiziell werden die neuen Regierungsvertreter von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ernannt, Kabinettsneuling Locke muss zudem im Landtag vereidigt werden.

Mit besonderer Spannung wurden natürlich die weiteren Personalien erwartet: Wer folgt Aiwanger als Vorsitzender auf Bundes- und Landesebene? Eine Position, die mit Blick auf die künftige Programmatik der Partei und den Wahlkampf in zwei Jahren entscheidend sein dürfte. Hier kann der stellvertretende Landesvorsitzende Armin Kroder die Neugier zumindest teilweise stillen: Digitalminister Fabian Mehring soll Bundesvorsitzender und einer von zwei Landesvorsitzenden werden. Ihm zur Seite kommt laut Plan der Freien Wähler eine Person aus der Kommunalpolitik. Wer das sein wird, soll ein Diskussionsprozess mit der Parteibasis klären. Idealerweise könne die neue Parteispitze bei einem Landesparteitag am 19. Dezember und einem Bundesparteitag am 23. Januar gewählt werden.

Fabian Mehring gilt als einer der ehrgeizigsten Politiker der Freien Wähler. Der 37-jährige Schwabe sitzt seit 2018 im Landtag. Nach dem Wahlerfolg 2023, der der Partei ein viertes Ministeramt einbrachte, zog auch Mehring ins Kabinett ein. Dort nutzte er die begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten seines Amtes maximal aus – auch medial. Manche fühlten sich an den jungen Markus Söder erinnert, der einst ähnlich begann.

Aiwangers Partnerin als Parteichefin?

Bei der Frage nach der neuen Parteispitze fiel auch der Name Tanja Schweiger zuletzt sehr häufig. Die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger ist Landrätin in Regensburg und eine der prominentesten Freien Wähler auf der kommunalen Ebene – also genau dort, wo die Freien Wähler in Bayern seit jeher tief verwurzelt sind und ihre Stärke beziehen.

Nur eine könne das „Aiwanger-Gefühl in die Zukunft retten“, kommentierte schon wenige Tage nach Aiwangers Tod die Süddeutsche Zeitung und meinte Schweiger. Die gelernte Bankkauffrau und leidenschaftliche Saxophonistin kann Bierzelt, kann vor allem Niederbayern und Oberpfalz. Sie beherrsche genau das, was Aiwanger-Fans als „Klartext“ feierten, so die SZ. Politisch war sie mit ihrem Partner auf einer Linie. Ihre Wahl würde den Wunsch der Partei unterstreichen, Aiwangers Kurs beizubehalten. Ob sie kandidiert, ließ die 48-Jährige jedoch offen.

Eine andere Nachfolgefrage ist bereits geklärt: Im Landtag ersetzt Stephan Weckmann den verstorbenen Aiwanger. Der Gastronom, erster Nachrücker auf der niederbayerischen Wahlliste, nahm das Mandat an – und überraschte: „Ich bin parteilos“, erklärte Weckmann. Nach der Kommunalwahl im vergangenen März war er wegen eines Streits im Ortsverband aus der Partei ausgetreten. Ob er wieder eintritt oder als Parteiloser der Fraktion angehört, ließ er offen.

Hubert Aiwanger, der am 4. November tot in einem Berliner Hotelzimmer gefunden wurde, wurde am Samstag in Rottenburg an der Laaber beerdigt. Rund 2.000 Trauernde nahmen Abschied. Die Todesursache ist weiterhin unklar. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Todesermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen, geht aber von einem natürlichen Tod aus.