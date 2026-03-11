afp/taz | Reich, reicher, am reichsten: Der Boom um künstliche Intelligenz (KI) hat die Zahl der Milliardäre weltweit auf einen neuen Höchststand getrieben, wie das US-Magazin Forbes am Dienstag mitteilte. An der Spitze der Reichstenliste steht das zweite Jahr in Folge Elon Musk, Chef des Raumfahrtkonzerns SpaceX und des Elektroautobauers Tesla. Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf 839 Milliarden Dollar – rund 725 Milliarden Euro.

Die nunmehr 40. Forbes-Liste der Reichen umfasst nach Angaben des Magazins 3.428 Milliardäre. Das sind 400 mehr als im vergangenen Jahr. Es ist der höchste Stand seit Einführung der Liste 1987.

„Es ist das Jahr der Milliardäre“, erklärte der leitende Forbes-Redakteur Chase Peterson-Withorn. „Der Planet hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als einen Milliardär pro Tag hinzugewonnen, da der durch KI angetriebene Börsenboom Vermögen auf zuvor unvorstellbare Höhen getrieben hat.“

Davon profitierte vor allem Musk, der seinen Besitz binnen eines Jahres mehr als verdoppeln konnte und nun als erster Mensch auf dem Weg zum Billionär ist. Der 54-Jährige hat laut Forbes mehr Vermögen angehäuft als die drei ihm folgenden Superreichen zusammen: Die Google-Gründer Larry Page (257 Milliarden Dollar) und Sergey Brin (237 Milliarden Dollar) sowie Amazon-Chef Jeff Bezos (224 Milliarden Dollar). Auf Platz fünf folgt Meta-Chef Mark Zuckerberg (222 Milliarden Dollar).

Reichster Deutscher bleibt Lidl-Chef Dieter Schwarz mit einem geschätzten Vermögen von nunmehr gut 67 Milliarden Dollar. Er ist auf Platz 29 der Forbes-Liste gesprungen, nach Rang 37 im vergangenen Jahr.

Zu den Gewinnern gehört auch Präsident Donald Trump. Sein Vermögen stieg im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit um 27 Prozent auf geschätzte 6,5 Milliarden Dollar. Dies verdankt er laut Forbes vor allem seinen Investitionen in Kryptowährungen. Im weltweiten Vergleich steht Trump auf dem 645. Platz.

Der Großteil der Vermögen der Milliardäre stützt sich auf den Aktienwert ihrer Unternehmen. Einige Wirt­schafts­wis­sen­schaflte­r:in­nen wie die Harvard-Ökonomin Gita Gopinath warnen bereits vor einem Platzen der KI-Blase. Sie schätzt, dass allein in den USA etwa zwanzig Billionen Dollar an Aktienvermögen verloren gehen könnten.