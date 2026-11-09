D er Freitagabend stand mal wieder ganz im Zeichen des großen Pranksters, Hochstaplers und Impresarios Rafael Horzon. In Berlin führt kein Weg daran vorbei, was sich allein daran manifestiert, dass ich immer mindestens drei identische Einladungs-E-Mails in meinem Postfach habe.

Früher schon hat der stadtbekannte Regal-Zar und Polymath mit seiner Wissenschaftsakademie selbstbewusste Kooperationsangebote an Humboldt-Uni, FU und TU rausgeschickt. Jetzt will er Supersenator für Wirtschaft, Kultur, Design und Standardisierung im Kabinett Eralp werden. Vielleicht nicht die schlechteste Idee angesichts des Allgemeinzustandes von Berlin und auch wenn man bedenkt, was Designer Peter Saville in seiner Zeit als Art Director von Manchester erreicht hat. In Wahrheit geht es aber wohl um Förderung in Höhe von 700.000 Euro für sein bislang in Privatinitiative betriebenes „Deutsches Designmuseum“ in der Uhlandstraße, eine schick umgebaute ehemalige Spielothek.

Die aktuelle Schau verschränkt raffiniert das 100-Jahre-Bauhaus-Jubiläum – repräsentiert durch zahlreiche Stücken aus der Sammlung des Bauhausmöbel-Galeristen Ulrich Fiedler – mit einer Gesamtschau des von Horzon vor 25 Jahren in der Torstraße initiierten Projektes „Redesign Deutschland“. He took it from there.

Ich erinnere mich noch gut an die Auftaktausstellung in der Torstraße, wo Designhipster und Architekten in einem Jakobinerfuror die Zeit, die Sprache, das Wohnen und Leben radikal standardisierten – „Bauhaus auf Speed“ schrieb ich damals. Künstler Ingo Niermann, der hier nicht auftaucht, entwickelte das Rededeutsch. Fotograf Sebastian Mayer zeigt seine Serie von 100 Standardporträts, in der neben vielen Bekannten mein 25 Jahre jüngeres Ich auch auftaucht, groß aufgeblasen.

Ich treffe Sebastian, der gerade aus dem Zug aus Zürich fällt. Er sieht etwas zerzaust und mitgenommen aus, was an der langen Zugfahrt liegen kann. Aber ich halte ihn nach wie vor für einen großen Künstler. Als der Laden zu bersten beginnt und der Gin alle ist, gehen wir rüber in die vor Freitagabend-Publikum ebenfalls berstende Paris Bar, wo wir zu sechst noch einen Vierertisch bekommen.

 Julie Miess stellt im Buchhändlerkeller ihr autofiktionales Romanprojekt über Werwölfe vor

Entgegen allen Unkenrufen und trotz der vielen Schlauchbootlippen immer nett hier. Das Bistroessen wieder besser und nicht teuer (Fischsuppe für 12,50 Euro), die Pommes sind die besten der Stadt. Dazu wird Heinz-Ketchup serviert. Ich platziere ein Ansichtsexemplar von „Kochen mit Ketchup“ am Tresen, denn hier gehört es hin.

Samstagmorgen ärgere ich mich über „Klassik, Pop etc.“ auf Deutschlandfunk, wo Prominente eine Stunde lang ihre Biografie anhand von Musikstücken erzählen dürfen. Irgendeine „Kanu-Legende“ spielt das Schlechteste aus Dudel- und Klassikradio. Was hat die Redaktion für eine Obsession mit Sportlerinnen aus Ostdeutschland, von denen man wirklich keinen interessanten Musikgeschmack erwarten kann? Und wann werde ich endlich eingeladen?

Nachmittags wieder Westen, die MÄRZ-Gesellschaft, ein von Verlegerin Barbara Kalender kuratiertes, klein-fein-verschrobenes Salonformat, hat nach Alt-Lietzow geladen. Auf dem Weg dahin in der Matthäikirche aber kurz noch die Vorbesichtigung der alljährlichen Charityauktion für die Flüchtlingshilfe, schöne Stücke zu niedrigen Startpreisen von den Freunden Marlon Wobst, Annika Hippler, Käthe Kruse und, und, und. Vorgebote platziert.

Im Buchhändlerkeller stellt die mir seit Flittchenbar-Tagen bekannte Musikerin und Genderforscherin Julie Miess ihr autofiktionales Romanprojekt über Werwölfe vor. Beeindruckend, wie sie ihr Horrorfilmwissen, mit der nach Siebenbürgen zurückreichenden Familiengeschichte, ihren Kürschner-Vorfahren und der gleichnamigen Nazi-Organisation verknüpft.

Als Verlag würde ich mich drauf stürzen und zubeißen. Die ganze Familie geht danach weiter ins Wilhelm Hoeck, wo ich mich bei Rotkohlente darüber wundere, dass an der Autogrammwand zwischen Andrea Berg und Heidi Kabel auch Peter Sloterdijk hängt. Jemand fällt vom Stuhl und wird vom Krankenwagen abgeholt. So muss Wirtshaus. Vielleicht muss ich irgendwann nach Charlottenburg ziehen.