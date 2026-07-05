afp | In Albanien haben am Samstag zehntausende Menschen gegen ein dort geplantes Luxus-Bauprojekt des Trump-Schwiegersohns Jared Kushner protestiert. Die Kundgebung in der Hauptstadt Tirana war laut Journalisten der Nachrichtenagentur AFP die bisher größte seit Beginn der Demonstrationen Ende Mai. Die sogenannten Flamingo-Proteste starteten als Umweltbewegung gegen den Bau des Ferienressorts im Naturschutzgebiet Zvërnec an der Südwestküste Albaniens, einem wichtigen Brutgebiet für Flamingos.

Mittlerweile richten sich die täglichen Proteste auch gegen die albanische Regierung. Die Demonstranten prangern die Korruption in dem Land an und fordern den Rücktritt von Regierungschef Edi Rama.

Auf Plakaten der Teilnehmer war zu lesen: „Albanien steht nicht zum Verkauf“. Einige skandierten „Lasst die Jungs frei“. Damit bezogen sie sich auf 19 Demonstranten, die nach Ausschreitungen am Donnerstag festgenommen worden waren und sich immer noch in Polizeigewahrsam befanden.

„Was als ‚Flamingo-Revolution‘ angefangen hat, entwickelt sich zu einer breiten Unzufriedenheit in der Bevölkerung“, sagte die Demonstrantin Alketa Ademi AFP. „Mangelnde Transparenz, Arroganz – es reicht! Der Ministerpräsident muss gehen“, forderte die 40-Jährige.

Zweite Demonstration in einer Woche

Am Donnerstag hatten sich die Demonstranten zum zweiten Mal in dieser Woche vor dem Parlament versammelt, um den Abgeordneten den Zugang zum Gebäude zu versperren. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Demonstranten warfen Eier, Steine und andere Gegenstände und versuchten, die Polizeiketten zu durchbrechen. 15 Polizisten wurden verletzt, 25 Demonstranten wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

An dem Bauprojekt sind der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Kushner, und seine Frau Ivanka Trump beteiligt. Begonnen hatte der Protest, nachdem an einem Strand in Zvërnec plötzlich mit Stacheldraht gesicherte Bauzäune und Bagger aufgetaucht waren.

Die albanische Regierung versucht seit langer Zeit, ihre Wirtschaft durch Tourismus anzukurbeln. Die Familie von US-Präsident Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft von Donald Trump für eigene Geschäfte zu nutzen.