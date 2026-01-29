piwik no script img

Fischerei in der KriseAbwärtstrend hält an – Ostseefischer geben Betriebe auf

Anfang der 1990er Jahre war die Zahl der Fischereibetriebe an der deutschen Ostsee vierstellig. Inzwischen sind es im Haupterwerb weniger als 300.

Fischkutter liegen am Hafen, umgeben mit Eis. Kein Mensch ist da, niemand seht auf dem Dock.
Oh nein, kein Fischer ist mehr da und die Boote rühren sich nicht mehr vom Fleck. Was wird jetzt noch passieren? Foto: dpa

dpa | Die prekären Bedingungen für die Fischerei an der deutschen Ostseeküste lässt die Branche weiter schrumpfen. Nach jüngsten Zahlen der entsprechenden Landesbehörden waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Ende 2025 insgesamt noch 285 Kutter- und Küstenfischereibetriebe im Haupterwerb registriert. Ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch 303 und Ende 2021 385.

Nach Angaben des Schweriner Fischereiministeriums war der neueste Rückgang zwar erwartet worden, fiel aber noch vergleichsweise gering aus. Ein Grund, warum in MV zuletzt nur drei Fischer den Haupterwerb aufgaben, könnte demnach sein, dass dieses Jahr letztmalig Prämien für die zeitweilige Stilllegung für Betriebe im Haupterwerb gezahlt werden. Dies trage zum Fortbestand bei. Auch würden Betriebe noch bis Ende 2027 für Schäden oder Einbußen entschädigt, die Robben verursachen.

Ministerium spricht von „extrem schlechten Fangmöglichkeiten“

Die Bestände in der Ostsee stehen wegen des Klimawandels, Überfischung und Nährstoffeintrag stark unter Druck. Arten wie der Hering und der Dorsch, die einst wichtig für das Auskommen hiesiger Fischer waren, dürfen gar nicht oder nur noch in wenigen Ausnahmen gezielt gefangen werden. Anfang der 1990er Jahre war die Anzahl der Fischereibetriebe an der Ostsee noch vierstellig.

Das Schweriner Ministerium rechnet mit einem weiteren Rückgang der Betriebe „aufgrund der andauernd extrem schlechten Fangmöglichkeiten, was sich in den historisch niedrigsten Quoten widerspiegelt, sowie der demografischen Entwicklung“. Ähnlich äußerte sich das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung in Schleswig-Holstein.

Teilweise würden die Fischer vermutlich auch in den Nebenerwerb wechseln, hieß es aus Schwerin. Aber auch dort seien die Zahlen seit Jahren rückläufig. Zuletzt waren an der deutschen Ostseeküste noch insgesamt 281 Fischereibetriebe im Nebenerwerb registriert. Ende 2024 waren es 304.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ostsee #Fischerei #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Tote Fische im Schilf
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee

In der Ostsee sterben immer wieder massenhaft Fische, weil verwesende Algen den Sauerstoff rauben. Ein Grund: Düngemittel aus der Landwirtschaft.

Von Jost Maurin
Ein Mann schwimmt über einem grossen Walhai
Artenschutzkonferenz Freude für Fische, aber nicht für Aale

Die Welt hat um den Schutz gefährdeter Tiere und Pflanzen gerungen. Und es gab mehrere Erfolge – etwa ein Handelsverbot für Haie.

Mehrere Aal-Larven in einer Petrischale
Biologe über Schutzmaßnahmen für Aale „Fangverbot auch für Binnenfischer“

Von September bis März darf der Aal nicht mehr in Nord- und Ostsee gefangen werden. Reichen werde dies nicht, sagt Fischereibiologe Reinhold Hanel.

Interview von Eiken Bruhn

klimawandel

Viele Fahrräder vor dem Werk von VW in Wolfsburg
Initiative zu Volkswagen „Die Verkehrswende muss man in der Höhle des Löwen beginnen“

Kann VW Straßenbahnen statt Autos herstellen? Über eine Kampagne von Ak­ti­vis­t*in­nen und VW-Beschäftigten berichtet Mitinitiator Tobi Rosswog.

Interview von Peter Nowak

28.1.2026

Stadtautobahn bei Sonnenuntergang
Umwelthilfe-Chef über Klimaklage „Enorme Bedeutung für die Klimapolitik“

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte das Klimaschutzprogramm verschärfen, sagt Umweltschützer Jürgen Resch. Er schlägt ein Tempolimit vor.

Interview von Nick Reimer

28.1.2026

Portrait von Karl-Josef Laumann
CDU-Streit über Klimaschutz Die Vollkatastrophe verhindert
Kommentar von Jonas Waack

Die CDU-Parteispitze hat sich gegen eine Entkernung der Klimaziele gestellt. Das zeigt: Kli­ma­schüt­ze­r haben in der Partei immer noch Einfluss.

27.1.2026

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
3
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
4
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
5
Linke Debattenkultur Lasst uns wieder richtig streiten
6
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus