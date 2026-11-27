A b und an kann es gute Unterhaltung sein, die Sitzungen des Deutschen Bundestags live zu verfolgen. Auch im Wissen darum, dass dort Politik nicht gemacht, aber der Öffentlichkeit verkauft wird. Das war schon so, bevor Abgeordnete damit begannen, Ausschnitte ihrer Redebeiträge auf Social Media zu teilen – damals ging es eben darum, mit ein oder zwei Sätzen in die „Tagesschau“ zu kommen.

Gerade Haushaltsdebatten wie in dieser Woche zeigen auf: Es ist eine grundlegende Neuordnung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, geopolitischer und ökologischer Realitäten im Gange – und all dem läuft der politische Diskurs hinterher. Wer den Kanzler Friedrich Merz von der Union bei der Generaldebatte am Mittwoch gesehen hat, hat einen Redner erlebt, der um Verständnis fleht, als wolle er für seine Politik wenigstens noch das Urteil erbetteln, er habe sich stets bemüht.

Ganz anders ist das bei der Opposition. Breitbeinig und mit dem Nimbus, ihm gehöre die Zukunft, tritt AfD-Chef Tino Chrupalla auf. Inhaltlich wahrhaftiger und rhetorisch deutlich gewandter, aber mit nicht minder vernichtender Regierungskritik Britta Haßelmann von Bündnis90/Die Grünen und mit plattestmöglichem Kapitalismusbashing in sprachlicher Doubletime schließlich Heidi Reichinnek von der Linkspartei. Zwischendurch erklärt SPD-Fraktionschef Mathias Miersch, wie schwer doch das Regieren sei. Oh weh.

Die extreme Rechte schürt immer erfolgreicher das Gefühl, Demokratie – „der Altparteienstaat“ – sei zur Lösung der Gegenwartsaufgaben nicht in der Lage. Wenn verhindert werden soll, dass die sozioökonomische Transformation in einen Sturz des politischen Systems mündet – dann sollten die Debatten im Bundestag doch schnellstmöglich ideenreicher werden. Und wenigstens den Eindruck erwecken, Politik könne wirklich etwas gestalten und hätte auch noch eine Vorstellung davon, wie.