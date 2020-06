Fanvertreter über kaputtes Fußballsystem: „Sport hat seinen Zauber verloren“

In Thüringen fehlen Fachkräfte, dafür wirbt das Land Vietnames*innen an, so wie Tu Nguyen. Wird er glücklich in Deutschland? Außerdem: Sowohl Muslimas als auch Nonnen tragen Kopftuch – ein Gespräch über ein politisches Stück Stoff. Und: Covid-19 wurde in Deutschland von einer Krankheit der Jetset-Elite zu einer der Unterprivilegierten. Warum? Das alles lesen Sie in der taz am wochenende vom 27./28. Juni 2020. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.