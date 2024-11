Berlin taz | Nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten nehmen die Warnungen vor den Folgen neuer Zölle der Vereinigten Staaten zu. Wenn die neue US-Regierung ihre Wahlkampfversprechen umsetze, „könnte dies einen bedeutenden Wendepunkt für das internationale Handelssystem bedeuten“, warnte Bundesbank-Chef Joachim Nagel laut Redemanuskript am Montag bei einer Veranstaltung an der Universität Tokio vor einer „Fragmentierung“ des Welthandels. Erste Anzeichen dafür würden „immer deutlicher“.

Trump hat im Wahlkampf Zölle von 10 bis 20 Prozent auf Importe aus der EU sowie 60 Prozent auf Waren aus China versprochen. Dies könnte insbesondere die deutsche Industrie hart treffen. Mit einem Anteil von knapp 10 Prozent sind die USA der wichtigste Abnehmer deutscher Ausfuhren.

„Diese Fokussierung auf einen Absatzmarkt ist selbst bei unveränderten Handelsbeziehungen riskant“, sagt Oliver Bendig von der Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte. Diese warnt in einer Studie, dass eine neue Blockbildung im Welthandel die Abhängigkeit von den USA verstärken könnte. Zwar gehen die Ex­per­t*in­nen von Deloitte wie andere Öko­no­m*in­nen davon aus, dass Trumps Zölle sich zunächst negativ auf die deutschen Exporte in die USA auswirken. Kommt es jedoch wegen zunehmender geopolitischer Spannungen zu einer Aufteilung des Welthandels in einen Block aus USA sowie EU und einen aus China sowie den erweiterten Brics-Staaten, könnte dies zu einer Intensivierung des Handels zwischen Deutschland und den USA führen.

Laut der Studie könnten die Exporte in die USA dadurch bis 2035 um jährlich 4 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Zwischen 2014 und 2019 stiegen sie um jährlich 3 Prozent. Gleichzeitig würden aber Ausfuhren nach China um jährlich 6 Prozent zurückgehen. Exporte nach Indien und Brasilien würden ebenfalls deutlich sinken.

Höhere Inflation droht

Eine neue Blockbildung könnte noch eine Folge haben: „Sollte sich die globale Integration umkehren, könnte der Inflationsdruck zunehmen“, warnte Bundesbank-Chef Nagel. Die EZB müsse dann die Zinsen erhöhen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten.