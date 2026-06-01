dpa | Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf deutlich entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, zeigt eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai.

Berechnungen der Monopolkommission und des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen überdies: Inzwischen wird die Steuersenkung um 17 Cent pro Liter, die zwei Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10 vollständig weitergegeben – sie soll den Ölpreisschock als Folge des Irankriegs für die Verbraucher mildern.

In den ersten Maitagen wurden zunächst lediglich 11 bis 12 Cent an den Tankstellen weitergegeben. Schrittweise und mit einigen Schwankungen kam sie dann bis Ende Mai immer stärker an den Zapfsäulen an.

Nach den Analysen von Kommission und Ifo lagen die Benzinpreise zuletzt sogar leicht unter dem Niveau, das bei genauer Weitergabe der Steuersenkung um 17 Cent zu erwarten gewesen wäre. Seit dem 16. Mai ist Diesel erstmals seit Anfang März wieder günstiger als Super E10.

Die Steuersenkung hat den Auftrieb der Verbraucherpreise insgesamt gedämpft. Im Mai sank die Inflationsrate nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes auf 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im April. Außer dem Tankrabatt lag das auch an einem zwischenzeitlichen Rückgang der Rohölpreise.