Enquete-Kommission zu Corona: 22 Monate für Selbstkritik
Ist Deutschland für die nächste Pandemie gerüstet? Die Corona-Enquete-Kommission zur Aufarbeitung ist nun erstmals zusammengekommen.
Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin
Enquete ist französisch für „Untersuchung“. Gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich vor allem den umstrittenen Maskendeals von Jens Spahn widmet, damals Gesundheitsminister und inzwischen Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag, hatten sich sowohl CDU/CSU als auch SPD ausgesprochen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), die eine Befragung zu den Maskendeals im Bundestag selbst gekippt hatte, formulierte ihre Erwartungen an das Gremium dennoch unerwartet umfassend: Die Aufarbeitung solle „sehr gründlich sein, sie soll transparent sein und sie soll vor allen Dingen auch selbstkritisch sein“, so Klöckner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) fand nicht weniger gewichtige Worte: „Aufarbeitung schafft die Chance, Menschen zurückzugewinnen, die Vertrauen in die Demokratie verloren haben.“
Im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss ist eine Enquete-Kommission nicht vordergründig auf die Aufarbeitung von politischen Missständen ausgerichtet, verfügt über weniger Untersuchungsrechte und besteht nicht nur aus Abgeordneten, sondern zur Hälfte aus externen Expert*innen.
Zuletzt wurden diese Art von Arbeitsgruppen auf Bundesebene zur Aufarbeitung des Afghanistaneinsatzes sowie zu den Potenzialen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz eingesetzt. In den zurückliegenden Jahrzehnten gab es Enquete-Kommissionen zur Lage der Psychiatrie, zum Umgang mit der Aids-Epidemie und zu den Lehren aus der SED-Diktatur.
Zwischen Bürgerbeteiligung und Verschwörungsideologin
Die Corona-Enquete-Kommission ist besetzt mit 14 Bundestagsabgeordneten und 14 von den Fraktionen benannten externen Expert*innen. Vorsitzende ist die CDU-Politikerin Franziska Hoppermann, sie sitzt seit 2021 im Bundestag und ist seit Kurzem Bundesschatzmeisterin ihrer Partei. „Wir wollen verstehen, nicht verurteilen“, so Hoppermann über ihren neuen Job.
Da sich die Sitze nach der Fraktionsstärke bemessen, ist auch die AfD mit drei Bundestagsabgeordneten vertreten. Sie schickt unter anderem einen wegen Corona-Soforthilfen-Betrugs verurteilten Abgeordneten und eine als Verschwörungsideologin bekannte Abgeordnete in die Kommission.
Das Gremium kann Sachverständige, Interessenvertreter*innen und Betroffene in öffentlichen Sitzungen anhören und Gutachten in Auftrag geben. Auch Bürger*innen sollen „insbesondere durch öffentliche Formate“ zu Wort kommen können. Beleuchtet werden soll eine Reihe von Aspekten: das Krisenmanagement mit den Bund-Länder-Runden der Ministerpräsidentenkonferenz, Krisenstäben und der Einbindung wissenschaftlicher Expertise; der rechtliche Rahmen und die parlamentarische Kontrolle; die Maßnahmen gegen die Virus-Ausbreitung mit Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, Ältere und Sterbende, Impfungen und das Beschaffen von Schutzausrüstung wie Masken und Tests; Hilfen für Firmen und den Arbeitsmarkt; Folgen für Kultur und Tourismus.
Der Abschlussbericht der Corona-Enquete-Kommission muss bis Ende Juni 2027 vorliegen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Gespräch mit einem Polizisten
„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?
Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker
Die Boris-Palmer-Show
Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie
Relativ unlustig
Wir Boomer
Menno, habt Ihr’s gut!
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen