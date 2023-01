Energienotstand im südlichen Afrika: Der dunkle Kontinent

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat wegen der massiven Stromausfälle in seinem Land seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. Stattdessen werde er zu Hause Krisentreffen leiten, kündigte sein Büro am Sonntagabend an. Ramaphosa wird mit Vertretern der Opposition, dem nationalem Komitee zur Energiekrise und der Leitung des staatlichen Stromversorgers Eskom sprechen. Eskom nimmt derzeit Wartungsarbeiten an lange vernachlässigten Kraftwerken vor, was zu täglichen Stromausfällen von bis zu zehn Stunden führt.

Proteste gegen die Stromkrise nehmen zu. Am Freitag organisierte die linksoppositionelle EFF (Economic Freedom Fighters) Demonstrationen gegen die Stromausfälle. Am Montag kam es in einzelnen Orten zu neuen Protesten.