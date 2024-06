Elternbrief zum Berliner Kita-Streik : Mein lieber Herr Finanzsenator

Kita-Er­zie­he­r:in­nen streiken am Donnerstag für mehr Personal. Finanzsenator Evers (CDU) will nicht mal darüber reden. Zeit für einen bösen Brief.

Lieber Stefan Evers,

haben Sie Kinder? Offenbar jedenfalls nicht im Vorschulalter. Anders ist Ihr etwas kindisches „Nein, Nein, Nein – diese Streikforderungen ess ich nicht“ nicht mehr zu erklären. Nun gut, Sie sind halt Finanzsenator, da müssen Sie nicht so viel Ahnung von Kindern, Erziehung und Bildung haben. Und da passt Ihr buchhalterisches Beharren auf Formalitäten wie „Tarifgemeinschaft der Länder, da kann man nicht ausscheren“ etc. zum Amt. Kreatives Denken ist da nicht so gefragt.

Aber wissen Sie was? Das nervt! Und zwar gewaltig. Vor allem uns Eltern von Kindern, die in den landeseigenen Kitabetrieben betreut werden. Am Donnerstag werden die schon wieder bestreikt. Nicht weil die Er­zie­he­r:in­nen mehr Geld haben wollen für ihre gute Arbeit. Nein, weil sie besser arbeiten wollen.

Und wer will darüber noch nicht mal reden? Sie! Also glauben Sie bloß nicht, wir Eltern wüssten nicht, wer sich hier vollkommen sinnlos zum Kaspar macht.

Denn eigentlich müssten Sie vor Freude in die Luft springen. Da haben Sie ein engagiertes Team, das sich nur noch besser um seine Kundschaft, die Kinder der Stadt Berlin kümmern will. Das vor allem mehr Personal für eine angemessenere Betreuung verlangt, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Stellen Sie sich das mal in den Finanzämtern vor! Fällt schwer? Egal, wir wollen hier nicht bei billigen Vorurteilen stehen bleiben.

Langfristige Investition für einen Sparfuchs

Denn die Sache ist ja ernst. Es geht hier nicht um irgendwelchen Luxus für die Erzieher:innen. Es geht um eine Investition in die Zukunft der Stadt. Denn je intensiver die Kids in den Kitas betreut werden können, desto besser sind sie auf das Leben danach vorbereitet. Auf die Schule. Auf die deutsche Sprache, die in Berlin mehrheitlich gesprochen wird. Auf den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das rechnet sich langfristig. Sogar für einen Sparfuchs wie Sie!

Also geben Sie sich einen Ruck! Gehen Sie am Donnerstag in eine der Kitas, die ja trotz Streik eine Notbetreuung anbieten (Danke!!!). Reden Sie mit den Erzieher:innen! Und dann setzen Sie sich schleunigst an einen Tisch mit der Gewerkschaft.

Weil sonst werden wir Eltern aufmüpfig wie eine Horde Vierjähriger.

Herzlichst,

Gereon Asmuth (zweifacher Kitavater)

PS: Sie sind ja ein vielfach geübter Vertreter in Betrieben, Verbänden und Vereinen. Wir suchen noch einen Ehrenvorsitzenden für unseren Kita-Förderverein in Gründung. Na?