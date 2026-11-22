ap | Am Flughafen der US-Westküstenmetropole Seattle haben maskierte US-Einwanderungsbeamte zwei Passagiere vor den Augen ihrer Mitreisenden von einer Fluggastbrücke gezerrt und festgenommen. In Videos von dem Zwischenfall sind tumultartige Szenen zu sehen. Eine Frau brüllt, dass ihre Tochter weggebracht worden sei, obwohl sie eine Arbeitserlaubnis in den USA habe. Die Einwanderungsbehörde ICE teilte mit, der Einsatz habe einem Mexikaner gegolten, dessen Visum für die USA abgelaufen sei. Eine Frau, die während der Festnahme heißen Kaffee auf die ICE-Beamten geschüttet habe, sei ebenfalls festgenommen worden, weil auch sie sich illegal in den USA aufgehalten habe. Ihr droht zudem eine Anklage wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten.

Die Passagiere waren gerade dabei, an Bord eines Alaska-Airlines-Flugs von Seattle nach Los Angeles zu gehen, als es am Samstag zu dem Zwischenfall kam. Die Fluggesellschaft teilte mit, ICE habe sie nicht vorgewarnt. „Wir sind uns bewusst, wie belastend dieser Vorfall für die betroffenen Mitarbeitenden und Fluggäste war.“

Zudem betonte die Fluggesellschaft, dass sie sich dazu verpflichtet fühle, „jedem Fluggast mit Würde und Respekt zu begegnen“.

Die ICE-Beamten trugen Jacken ohne irgendeine Markierung und einen Mundschutz. In den Videos ist zu sehen, wie sie mit einer brüllenden Frau am Boden ringen, während andere Fluggäste die Szene mitansehen und teilweise mitfilmen.

Der Flughafenbetreiber teilte mit, der Vorfall sei für alle verstörend gewesen, und man werde bei den zuständigen Behörden eine Erklärung einfordern. Bob Ferguson, der demokratische Gouverneur des Bundesstaats Washington, in dem Seattle liegt, nannte die ICE-Vorgehensweise „zutiefst unamerikanisch“ und forderte eine Abschaffung der Behörde.

Durch den Zwischenfall konnte der Flug erst mit Verspätung abheben.