kna | Ab Dienstag können Verbraucher in der EU nur noch Laptops mit einheitlicher Ladebuchse kaufen. Alle neuen Geräte müssen dann mit USB-C-Ladekabeln zu laden sein. Seit Ende 2024 gilt diese Vorgabe bereits für alle neuen Handys, Digitalkameras, E-Reader und andere elektronische Kleingeräte. Eine entsprechende Richtlinie hatte die EU 2022 beschlossen, seitdem hatten die Hersteller Zeit, ihre Produktion anzupassen.

Die Regelung soll für Verbraucher praktischer und günstiger sein und die Umwelt entlasten, indem weniger Elektroschrott entsteht. Nach EU-Angaben fielen allein durch die verschiedenen Ladegeräte pro Jahr rund 11.000 Tonnen Elektroschrott an.

Verpackung prüfen: Ist Ladegerät dabei?

Verbraucher sollten beim Kauf von Laptops nun darauf achten, ob ein Ladenetzteil mitverkauft wird oder nicht. Gemäß der EU-Richtlinie müssen Hersteller ihren Kunden jetzt immer die Möglichkeit bieten, Geräte auch ohne neues Ladegerät zu kaufen. Es ist davon auszugehen, dass viele Verbraucher die USB-C-Kabel bereits zu Hause haben. Eine Nachrüstpflicht für Produkte, die schon auf dem Markt sind, gibt es nicht.