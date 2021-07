Ein ultimatives Sommer-Dinner: Man findet viele Freunde mit Salat

Was tun die Menschen nach der Flut im Westen Deutschlands? Wie reagiert die Politik? – in der taz am wochenende vom 24./25. Juli. Außerdem: Die Mutter der TV-Journalistin Marion von Haaren wurde aus Pommern vertrieben, den Holocaust nannte sie „Propaganda der Alliierten“. Eine Aufarbeitung. Und: In einem Wald bei Bielefeld soll eine Herde Mufflons abgeschossen werden, die an den Bäumen nagt. Doch es gibt Protest. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Twitter.