Durchfallmittel gegen Kater : Denkt an die Elektrolyte!

InfluencerInnen hypen Elotrans als Wunderwaffe gegen Kater. Fast überall ist es ausverkauft. Der Apotheker unseres Autors hat vorgesorgt.

Je älter man wird, desto schlimmer der Kater. Deshalb gilt: Jeder Absturz muss gut vorbereitet sein. Bevor ich also neulich zum Festival – das sogar zwei Tage Absturz hintereinander bedeutete – fuhr, wollte ich meine Elotrans-Vorräte auffüllen.

Elotrans ist eine Elektrolytlösung in Pulverform, die eigentlich dafür gedacht ist, die Folgen von Durchfallerkrankungen zu mildern. Doch es hilft auch gegen die Folgen von Alkoholkonsum. Schon in Sven Regeners „Herr Lehmann“ heißt es wohlweislich: „Die Dehydrierung ist der größte Feind des Trinkers. Denkt an die Elektrolyte!“

Bereits im vergangenen Jahr gab es erste euphorische Amazon-Bewertungen zu Elotrans: „Ein Geschenk des Himmels“, „Magischer Feenstaub gegen Horrorkater“, „Elotrans hat mein Leben verändert“. Seit dem Frühsommer sind dann auch InfluencerInnen bei Tiktok aufgesprungen. Vor dem Schlafengehen eine Tüte Elotrans, und der Morgen wird glänzend.

Es dauerte nicht lange und die Apotheken im Land schlugen Alarm. Ausverkauft! ­Lieferschwierigkeiten! Denkt denn niemand an die Kinder? Also die, die wirklich Durchfall haben und Elotrans ­brauchen?

Die Formel

Die Deutsche Apotheker Zeitung erklärte kürzlich ApothekerInnen, wie die entsprechende Pulvermischung als Rezeptur selbst hergestellt werden kann. Mein Apotheker ist wohl kein Abonnent dieser Zeitung, jedenfalls hatte er weder Elotrans, noch eine selbstgemachte Alternative. Aber er hatte einen Stapel mit selbst ausgedruckten Zetteln.

taz am wochenende Dieser Text stammt aus der taz am wochenende vom 27.8.22. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Auf denen war genau erklärt, wie man eine Elotrans-ähnliche­ Elektrolytlösung selbst zubereiten kann: „Auf einen Liter Trinkwasser acht Teelöffel (Trauben)Zucker, einen gestrichenen Teelöffel Kochsalz (NaCl) und drei Viertel Teelöffel Backpulver (NaHCO3) sowie etwas Fruchtsaft.“

Magisch klingt das nicht.

War mir dann auch zu viel Aufwand. Das Festival habe ich auch ohne Elotrans überstanden. ­Immerhin hatte mein Apotheker eine Großpackung Ibuprofen.