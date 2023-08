Drohender Mitarbeitermangel: Mehr Anreiz durch Dienstwohnungen

An den Berliner Gymnasien soll es schon in diesem Schuljahr keine Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) mehr geben. Den Abschluss soll bereits 2024 automatisch erwerben, wer in die 11. Klasse versetzt wird.

Den Gesetzentwurf dazu hat der schwarz-rote Senat am Dienstag beschlossen. Laut Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) soll er schon am Donnerstag Thema im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses sein. Lehrer und Eltern haben laut Günther-Wünsch seit Jahren kritisiert, dass es nicht sinnig sei, den Unterricht in der 10. Klasse auf die anstehenden Prüfungen zu konzentrieren, statt die Schüler auf den Übergang zur gymnasialen Oberstufe vorzubereiten. Die SPD hingegen sträubte sich lange gegen eine Änderung, um die Gleichwertigkeit von Gymnasium und Sekundarschule zu betonen. (sta)