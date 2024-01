Dreikönigstreffen der FDP : Der Trick der FDP-Zeitrechnung

Die Liberalen wollen zum Jahresauftakt mit Optimismus auf ihre Arbeit blicken. Dabei ignoriert die Parteispitze ein Thema prominent

STUTTGART taz | Neues Jahr, neues Glück: Egal wie das vergangene Jahr verlaufen sei, mit der Dreikönigskundgebung fange für die FDP das politische Jahr neu an, und das sei „Balsam für die Seele“, ruft Bijan Djir-Sarai am Samstag in den vollen Saal der Stuttgarter Oper. Für diese ganz eigene liberale Zeitrechnung ignoriert der Generalsekretär die Mitgliederbefragung von vergangener Woche, bei der die FDP-Spitze mit einem blauen Auge davongekommen war. Die Basis der Liberalen hatte zum ersten Januar in einem unverbindlichen Votum ganz knapp für einen Verbleib in der Regierung gestimmt. Djir-Sarai und die Parteispitze wollten nichts auf das glamouröse Setting in Stuttgart kommen lassen: Auf den Mitgliederentscheid gehen sie in ihren Reden kaum ein. Die FDP soll mit Zuversicht und Tatendrang auf ein weiteres Jahr in der Regierung blicken.

Djir-Sarai wiederholte stattdessen das Mantra seiner Partei und redete viel von Freiheit und Verantwortung. „Wer von Freiheit spricht, aber das andere nicht hören will, macht einen großen Fehler.“ Die FDP ist für dieses Wochenende mit allem, was sie zu bieten hat, in der baden-württembergischen Hauptstadt eingeritten. Die Dreikönigskundgebung und der am Vorabend stattfindende Landesparteitag der FDP sind feste Termine im liberalen Kalender und sollen gerade jetzt die Gemüter derjenigen beruhigen, die die Liberalen in der Bundesregierung auf Abwegen sehen. Dazu sitzt die gesamte Ministerriege der FDP im Opernhaus, Parteichef Christian Lindner und die designierte Spitzenkandidatin für die anstehenden Europawahlen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, versuchen, die Essenz ihrer Arbeit an die Basis zu tragen.

Mit einem flammenden Plädoyer für eine stärkere Unterstützung der Ukraine bringt Strack-Zimmermann die Stuttgarter Oper in Wallung. „Dort kämpft ein tapferes Volk für Frieden und Freiheit“, ruft die FDP-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses in den vollen Saal. Sie betont die Notwendigkeit einer Politik in Deutschland und Europa, die die Wehrhaftigkeit in den Blick nehmen müsse. „Wir reden hier in Freiheit, diese Freiheit muss mit Worten verteidigt werden“, sagte Strack-Zimmermann. Aber wenn es „hart auf hart“ käme, dann brauche es auch eine militärische Verteidigung. Für diese Worte erntete sie auch kritische Rufe aus dem Saal.

Die Politikerin bezeichnet sich als „Europa-Freak“ und spricht davon, dass es sich lohne, für Europa zu kämpfen. „Wir brauchen weniger von der Leyen und mehr von der Freiheit“, ruft sie in Anspielung an Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin von der CDU, der sie vorwarf, den Staatenblock mit Bürokratie zu überziehen.

Lindner und das Mitgliedervotum

FDP-Chef Christian Lindner, der die Bühne des Dreikönigstreffens mit einer Erkältung betrat, attestierte der Verteidigungspolitikerin „eine hohe Betriebstemperatur“ und lobte ihre „Zugkraft“ für das anstehende Wahljahr 2024. Der Parteivorsitzende versuchte sich mit einer etwa halbstündigen Rede in einem Ritt durch die politischen Bereiche – dabei kommentierte er den knappen Ausgang des Mitgliedervotums zum Verbleib in der Bundesregierung von vergangener Woche nur mit einem knappen Satz.

„Ich nehme jede Kritik von Unterstützern der FDP an“, sagte Lindner. Es sei klar, dass die Liberalen nicht alle ihrer Projekte in der Koalition „sofort umsetzen“ könnten. Die Unzufriedenheit an der Basis über das Regierungshandeln versuchte der FDP-Vorsitzende einmal mehr mit den eigenen Erfolgen schmackhaft zu machen.

Dabei erteilte Lindner Forderungen, die Schuldenbremse wegen der Hochwasser in Deutschland erneut auszusetzen, eine Absage. Als Finanzminister sei er entschieden dagegen, sich auf verfassungsrechtlich bedenkliche Vorhaben einzulassen, sagte er mit Blick auf das Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Regierung zum Jahresende in eine Sinnkrise gestürzt hatte. „Mir scheint, SPD und Grünen schwant, dass die ganzen sozialpolitischen und ökologischen Vorhaben im aktuellen Umfeld schwer zu realisieren sind“, so Lindner. „Manche träumen von Steuererhöhungen oder dem Aussetzen der Schuldenbremse.“ Doch das sei mit der FDP nicht zu machen. Der Vorschlag der Liberalen laute stattdessen, eine „wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik als Voraussetzung einer sozialen und ökologischen Politik“.

Ganz ungestört verläuft auch dieses Jahr die Neujahrskundgebung der Liberalen nicht. Auf der Bühne nahm der FDP-Chef auch eine Aktion von Protestierenden hin, die mit lauten „Klimageld-Jetzt“-Rufen seine Rede unterbrachen und eine Einlösung des im Koalitionsvertrag beschlossenen Vorhabens forderten. Lindner entgegnete unter Gelächtern im Saal: „Wenn Attac für das Klimageld wirbt, dann ist es das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP werben.“ Bereits im vergangenen Jahr haben Klimaaktivisten das Dreikönigstreffen der Freidemokraten gestört.

Die FDP versuchte, den Blick in die Zukunft und das anstehende Wahljahr zu richten. 2024 dürfe kein Jahr der Krisen werden, betonte Djir-Sarai. Die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind in Stuttgart weniger ein Thema als die Europawahlen. Hier erhoffen sich die Liberalen einen Aufschwung für die Beliebtheitswerte und ein Ende des Umfragetiefs, mit dem sie seit geraumer Zeit entlang der 5-Prozent-Hürde schrammen.