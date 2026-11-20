Seit Jahrzehnten ist das Klo der Palast des kleinen Mannes. Sein Rückzugsort, sein Refugium in einem Klima der apokalyptischen Angst vor dem Matriarchat, vor den Anforderungen der Welt. Rückzug und Abwechslung, das schien lange das Credo der männlichen Entleerung. Und natürlich geschieht kein Klogang mehr ohne Handy.

Aber das ist längst nicht alles – von Privattoiletten mit Zeitungsständern bis zu welchen, in denen sich auf Knopfdruck ein Fernseher von der Decke absenkt und ein Tablett mit frischem Knabberzeug aus der Wand kommt, ist heutzutage alles denkbar. Ja, es wurden schon Toiletten mit Geheimtüren gesichtet, hinter der sich ganze Sofalandschaften mit alten Spielkonsolen oder sogar Gymräume befanden.

Doch allmählich scheint sich der Trend wieder umzukehren. Jetzt, in der Mitte der neongoldenen Zwanziger, da Analog das neue Digital ist, hat die Männerwelt eine neue Challenge gefunden: Klogang ohne Handy! Kann das funktionieren? Eine Männergruppe aus Wien hat sich anlässlich des Welttoilettentags einem zunächst auf drei Wochen begrenzten Experiment gestellt – die Ergebnisse sind frappierend. Besonders mit Punkt fünf werden Sie nicht gerechnet haben!

Aber der Reihe nach. Bestärkt durch die Erfahrungen so mancher Schüler in Sachen Handyverbot hat sich die Freiwillige Männergruppe Wien-Margareten in die Schulungsräume der Selbsterfahrungsbildungsstätte (SEBS) im 5. Bezirk begeben. Hier, angeleitet von einer Expertengruppe, sollte die Einführung in den smartphonefreien Toilettenbesuch statthaben.

K wie Karoline

Die Sprecherin der SEBS, Karoline Vesper, gab sich im Vorhinein durchaus skeptisch. Während die Gruppe noch eine vorbereitende Mahlzeit einnahm, erklärte sie, wie sie sich auf mögliche „Störelemente“ vorbereitet hat. Zum einen habe man aus den Schulen gelernt, wie der Trend zum Zweithandy zu umgehen sei: „Probanden gaben statt ihrer High-End-Geräte irgendwelche Knochen ab“ – also Altgeräte, Tastentelefone, sogenannte Dumbphones – „und schleusten dann doch wieder ihre iPhones rein. Da reichte meist schon ein Anruf“, so Vesper. „Womit wir nicht gerechnet hatten, dass manche einfach ihre Klobots schickten.“

Klobots? „KI-betriebene Klogang-Roboter. Denen gegenüber mussten wir eine harte Tür fahren. Es sollte ja um Klogänge ohne elektrische Hilfsmittel gehen“, so die Versprecherin weiter.

Die ersten Reaktionen nach einer Woche „analogem“ Stuhlgang waren erschütternd. „Ich fühlte mich einsam auf dem Klo“, gab Proband A an. „Dann hatte ich plötzlich Gedanken. Das war total unangenehm.“ Proband B sagte: „Ich hatte das dringende Bedürfnis zu lesen. Aber wer nimmt denn schon ein Tablet mit aufs Häusle?“ Und C: „Irgendwie geht es so nur noch ums Geschäft. Po abwischen und weiter geht’s. Das kann es auch nicht sein.“

Aber es gab auch andere Stimmen. So wie die von D, der einzigen Frau, die sich aus falsch verstandenem Feminismus ins Experiment geschmuggelt hatte. Sie wirkte merkwürdig gelöst nach der „Erfahrung“: „Ich kann nur sagen: Gamechanger“, so D.

Insgesamt überwog aber die Kritik. „Ich weiß auch nicht, ob dieser neue Trend zurück zur Natur“, so Proband E, „wirklich der wahre Jakob ist. Ich meine, Schallplatten statt Spotify okay, Bowlen statt GTA VI auch gut, aber irgendwo muss diese Modernitätsverweigerung auch ein Ende haben. Sonst heißt es eines Tages wieder Plumpsklo oder halbe Treppe“, so E. „Ich meine, neulich habe ich am Sonntagmorgen jemanden den Rasen mähen sehen! Mit so einem Schubding! Ja, ist denn wieder 1995? Da bin ich old fashioned, das mache ich nicht mit.“

Für ihn war das Experiment zwar hilfreich, um wieder einen klaren Darm zu bekommen, aber vor allem wegen Timemanagement – „Die reine Klo-Time war durch das Doomscrolling vorher schon krass exorbitant“, wie er selbst zugab. „Da ist Abluft nach oben. Aber dem könnte man mit Klo-Timern beikommen.“ Er hat sich fürs Klo jetzt eine Smartwatch gekauft, eine Uhr, die klug genug ist, nach fünf oder sieben Minuten zu bimmeln.

G wie Geräte

Begleitet wurde das Experiment von Hobbygastroenterologen. Sie nahmen die Geräte im Empfang, steckten sie in Gefrierbeutel mit Zippverschluss, schlossen sie in transparenten Urnen ein und beäugten am Ende auch das, was hinten rauskam. Auch Ernährungswissenschaftler vom McDo Research Institute Potsdam (kurz: McRip, die Abkürzung ist vor Kurzem frei geworden) und dem Berliner Start-up Sanifair wurden hinzugezogen.

„Handyverbot ist nur ein Anfang. Vielleicht ist der Zeitverschwendung auf Klos mit einer Steuer beizukommen“, so Frank Courtyard von McRip. Sanifair habe es vorgemacht: „Wenn man bezahlte Toilettengänge mit Zeitfenstern kurzschließt, ist einiges denkbar.“ Ein Slot für den Pott, so Courtyard. Auch Toilettenpapier als Buy-in-Option wäre interessant, so der Fachmann, der privat über vier Badezimmer verfügt.

Doch auch hier zeigte sich Proband E uneinsichtig: „Die haben doch wohl den Arsch offen!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.