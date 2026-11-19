A uf dem Rückweg vom Arzt entdecke ich ein nettes Café am Ufer. Hier regiert das neue Neukölln. Das mache ich an der internationalen Hippness und Jugend des Publikums fest. Ich bin hier praktisch der einzige Erwachsene.

Das sympathische Tresenteam ist jung und weiblich, und mir fällt auf, dass ich leider automatisch niemandem mehr aus diesem Milieu über den Weg traue, und wie schlimm ich das eigentlich finde, auch und gerade von mir selbst. Aber ich bekomme ja mit, wie in diesen Kreisen die Grünen nur noch als „die Kriegspartei“ firmieren und dass jede etwas breiter aufgestellte Meinung über Gaza im Ansehen noch unter Kinderpornografie rangiert.

Und so gehe ich auf Zehenspitzen und wie mit Scheuklappen durch den Raum, weil ich ja auch auf meinen Blutdruck achten muss. Ich will doch nur in der Novembersonne meinen Kaffee trinken, vielleicht die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, vielleicht sogar in diesem Leben. Denn ich befürchte einfach, dass mein Harmoniebedürfnis leiden könnte, sobald irgendwo links und rechts die Meinungssuppe hochkocht, ob auf Deutsch, Englisch oder Italienisch.

Zum Beispiel: „Keine Waffenlieferungen an die Ukraine“, weil dann wäre ja auf der Stelle himmlischer Frieden, und das Schulklo würde endlich repariert. Durch das bisschen Verschleppung, Russifizierung, Filtration, Folter, Mord, Vergewaltigung und Umerziehung müssen die schon durch – wenn dadurch die Theater AG weniger oft ausfiele, wäre das doch schon mal zu einem guten Zweck.

Thema Nahost

Noch mehr Angst habe ich, dass hier irgendwo Nahostthematik aufpoppt. Ein Plakat im Gastraum oder auf dem Klo, ein Gespräch am Tresen oder Nebentisch. „From the river to the sea“, „Me too, unless you’re a jew“, „Free Palestine from German guilt“. Alles nach dem Motto: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“

Als wäre es unmöglich, zum einen die grundsätzliche Unmenschlichkeit der Islamfaschisten von der Hamas zu benennen sowie gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels einzutreten. Und eben andererseits die völkerrechtswidrige Siedlungspolitik, die Übergriffe in der Westbank, die faschistoide Regierung des korrupten Kriminellen Netanjahu, die Kriegsverbrechen der IDF und überhaupt das überzogene Vorgehen der Armee bei gleichzeitigem Imstichlassen der Geiseln anzuprangern.

Viele verhalten sich so, als wären Israel und Palästina zwei Fußballmannschaften, deren eine man bedingungslos unterstützen muss, egal, wie scheiße sie spielt, es zählen nur die Punkte und seien sie auch noch so unverdient errungen.

Eigentlich jammerschade, weil die machen ja alle so einen netten Eindruck. Sie sind doch die Zukunft, ich selber bin längst die Vergangenheit. Da würde ich die ganze Chose gern in vertrauensvollen Händen wissen. Aber Schwarz-Weiß-Malerei ist offenbar der alles beherrschende Stil der Zeit.