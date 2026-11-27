Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein richtiger Künstler. Verrückt und böse, anstrengend und dumm, der aber von der Öffentlichkeit für klug gehalten wird und deshalb zu allen möglichen Themen, die nichts mit seinem Job zu tun haben, Rede und Antwort stehen muss.

Denn bei mir ist alles noch ganz einfach: Ein Arschtritt und ein Teller kalter Erbsensuppe, und schon rattere ich wie ein Nähmaschinchen. Kein Wunder also, dass ich eher Massenware für die Masse schöpfe, quasi Kunsthandwerk statt Kunst. Das wird auch so bleiben, bis ich endlich selbst einen tollen Künstler-Spleen entwickelt habe.

Die richtigen Künstler pflegen nämlich durch die Bank die großartigsten Schrullen. Sie tragen mondäne Schlapphüte, trinken Rotwein mit Gin und gehen stets in dasselbe Bordell mit angeschlossener Kegelbahn, aber immer bloß zum Reden. Wenn man sie fragt, warum sie nachts eine Sonnenbrille aufhaben, nuscheln sie irgendwas von empfindlichen Augen, was nicht stimmt, wie fast alles, was sie sagen, denken und schreiben. Richtige Künstler verachten die Wahrheit. Die ist in ihren Augen viel zu banal, geistige Defäkation, wie sie den Lumpenkünstlern von der Erbsensuppenfraktion eignet.

Einzelzimmer mit Kühlschrank

Ihre Zwangshandlungen sind sonder Zahl. Sie dürfen dies nicht, sie dürfen das nicht und sie müssen unbedingt jenes. Die einen müssen auf die Ritzen zwischen den Gehwegplatten treten, die andern versuchen, genau das um jeden Preis zu vermeiden. Während sich die unrichtigen Künstler zu fünft eine Luftmatratze in der Garage des Veranstalters teilen, brauchen die richtigen ein Einzelzimmer mit Kühlschrank für ihre Medikamente: Laudanum, Riechsalz und japanisches Teebaumöl.

Auf der Anreise dürfen sie nie mit dem Rücken zur Fahrtrichtung im Zug sitzen. Der aus dem Nachlass Ernst Röhms ersteigerte, abgewetzte Reiseteddy muss auf Lesereisen immer mit dabei sein. Wenn sie den vergessen haben, müssen sie sofort umkehren, um ihn zu holen. Denn ohne den Teddy können sie weder lesen noch schreiben noch atmen. Dabei müssen sie sich dann wieder andersherum setzen, weil sie sonst ja erneut mit dem Rücken zur Fahrtrichtung säßen, logisch.

Im Backstage starren sie entweder schweigend vor sich hin oder nerven mit hypernervösem Geplapper. Im Winter verlangen sie frische Erdbeeren, im Sommer Spekulatius. Auf dem Bühnentisch steht ein Glas Wasser mit exakt abgezirkelten halben Kohlensäureblasen, das alle zehn Minuten von einem Techniker umgerührt werden muss. Die Scheinwerfer dürfen nicht zu schwach und nicht zu grell sein, wegen Wutanfall oder Migräne.

Überhaupt trumpfen sie mit den schrillsten Psychodiagnosen auf, wo der muffige Kleinkünstler bestenfalls tumben Mainstream-Alkoholismus zu bieten hat. Dazu kommen diverse Unverträglichkeiten: Laktose, Gluten, Amalgam, Blut, Schweiß, Tränen, Zucker, Salz, frische Luft und haste nicht gesehen. Obwohl jedes Kind weiß, dass das alles nur Einbildung ist, genauso wie Viren, Radioaktivität und Klimawandel. Reine Wichtigtuerei, um sich in irgendeiner Form aufzuplustern und interessant zu machen. Besonders da, wo die eigene Schreibkunst nicht zum Glanze gereicht, soll wenigstens irgendeine prätentiöse Marotte ihr persönliches Profil zum Schillern bringen.

Dostojewski mochte keine Rosinen? Thomas Mann bekam beim Anblick von Eichhörnchen Leibgrimmen? Homer zog sich stets den linken Skistiefel zuerst an? Da muss der junge Dichterfürst auf der Stelle nachziehen: Rosinen, Nüsse, Blumenkohl oder die bloße Vorstellung, mit der Zunge am rauen Parka-Stoff zu lecken – von alledem stürbe er sofort und hinterließe eine schmerzliche Lücke am Firmament der Literatur.

Wahnsinnig sensibel

Richtige Künstler sind wahnsinnig sensibel. Beim nachmittäglichen Nickerchen tragen sie Schlafmaske, Beißschiene und maßgeschneiderte Ohrenstöpsel. Zugluft wäre absolut tödlich. Geräusche, Gerüche, Farben, Licht: ja, um Himmels willen! In ihrer Gegenwart sollte man niemals laut sprechen und sie vor allem nicht kritisieren, denn sie sind doch selbst ihre allergrößten Kritiker. Nur große Mengen reinsten Kokains vermögen für Momente die quälenden Selbstzweifel zu mindern, die sie unablässig martern.

Gerät jemand aus der Holzklasse des kreativen Schaffens zufällig in eine gemeinsame Veranstaltung mit ihnen, ist hinterher höchste Vorsicht geboten. Sonst kann es passieren, dass sie einen auf dem Weg zum Bahnhof mit der Lüge einlullen, sie seien „ja auch nur ganz normale Menschen“, um ihr Opfer dann umso leichter vor den einfahrenden Zug stoßen zu können.

Insgeheim nämlich neiden sie uns die grundlose Selbstzufriedenheit, die wir allein unserer Schlichtheit verdanken. Unser flatterhafter Frohsinn muss auf die schwerblütigen Genies clownesk und unverantwortlich wirken. Trotzdem würden sie allzu gern einmal wenigstens fünf Minuten lang wissen, wie sich das anfühlt: kein richtiger Künstler zu sein.