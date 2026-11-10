„Der Kellner nickte mit dem eigenen Kopf“ – diese exakte Beobachtung gelang Ernest Hemingway mit seinen eigenen Augen, glaubt man der Übersetzerin seines autobiografisch grundierten Romans „Fiesta“ Annemarie Horschitz-Horst. Ihren eigenen Kopf benutzen auch viele Journalisten, bilden sie doch „das zentrale Drehkreuz“ (ZDF info) zwischen Politik und Öffentlichkeit und haben tagtäglich eine „gewaltige Mammutaufgabe“ (3sat) vor sich.

Tautologien sind dabei nicht überflüssig, wie vielleicht ein arroganter und „mieser Dreckskerl“ (Spielfilm „Knives Out“) meinen könnte! Sie dienen als eine Art Geschmacksverstärker, als Booster, damit kein „schlimmer Schicksalsschlag“ (ZDF), der irgendeinen Promi getroffen hat, von den Bürgern gleich wieder vergessen wird oder sie es sogar „wegignorieren“ (ARD).

Pleonasmen haben eben „positive Vorteile“. Sie dienen sogar der Bildung, wie am Beispiel vom „jüdischen Rabbiner“ (DLF) deutlich wird: Hilfreiche Doppelungen wie diese erweitern die Weltkenntnis oder wecken verschüttetes Wissen wieder zum Leben und sollten, da die deutsche Menschheit ausweislich der Pisa-Studien seit 25 Jahren immer dümmer wird, angesichts des Bevölkerungswandels fürderhin ebenso den christlichen Pfarrer und den islamischen Imam besser kenntlich machen; nicht zu vergessen den bis auf Weiteres römisch-katholischen Papst.

Ein Zweites spricht fürs Doppelmoppeln: dass die Bedeutung des einzelnen Worts im Meer des öffentlichen wie privaten Geredes, Gequatsches und Gequakes untergeht. Rettung verspricht, wie vorgeführt, das Adjektiv. Allerdings hat das seine ganz anderen Tücken: Die werden offenbar, wenn eine „launisch kommentierte Schlagzeile“ (Titanic online) zum Besten gegeben und über „eine rührige Rede“ (taz) berichtet wird, aber „Debatten darüber, welche Katastrophen wie viel Aufmerksamkeit erfahren, immer etwas leidlich sind“ (taz), während die Polizei stets an ihre „Mitarbeiter, die händisch durch die Stadt laufen“ (ARD) denkt – eine Disziplin für die Olympischen Spiele von morgen?

Stühle auf Leute

Bei der Tautologie passt das eine Wort zu viel zu gut, hier aber wackelt der Satz und hat Luft. Man weiß, was gemeint ist, wenn der „Rückzug eines Gesetzes“ (taz) gefordert wird, aus Washington die Meldung kommt: „Merz schmeichelt Trump – und umgedreht“ (Stuttgarter Zeitung), und die Fachzeitschrift sich bei einem Turnier über „das vollbesetzte Publikum“ (Schach) freut, auch wenn es eine Botschaft aus der verkehrten Welt ist, in der sich anscheinend Stühle auf Leute setzen.

Unmöglich? Nicht in der Medienwelt! „Viele Delegierte sind teilweise abgereist“ (NDR3), staunt man bei einer Klimakonferenz, und einen Künstler „in seinen zunehmend seltenen Auftritten“ (taz) zu erleben ist „vielleicht jedenfalls“ (Göttinger Tageblatt) schlechter oder besser, als auf seine abnehmend häufigen Auftritte zu warten. Ähnlich zwiespältig wird es, wenn ein Regisseur „eine Umgebung (will), die authentisch ist. Also beschlossen wir, das Set im Studio zu bauen.“ (taz)

Möglich, dass das Wort seine Bedeutung verändert hat und etwas schon als authentisch gilt, wenn es Echtheit bloß vorgaukelt, aber nicht echt ist. Pingelig darf man eben nicht sein. „Mobile Beratung gegen rechts, psychosoziale Hilfe für Geflüchtete, politische Bildung – viele dieser Strukturen drohen zu verschwinden“, klagt die taz. Die Klage ist berechtigt, aber: Sind Beratung, Hilfe, Bildung denn Strukturen und nicht Themen, Inhalte, also: Angebote?

Leben ohne Fehler

Indes, was wäre das Leben ohne Fehler: korrekt und langweiliger! Der Mensch ist keine Maschine, sondern selbst ein Fehler in der Evolution: Irren ist menschlich, und Menschen sind Irre. In Putins Russland besonders die Richter und Staatsanwälte, denn dort wurde der Historiker Juri Dmitrijew „wegen fingierter Anschuldigungen zu Kinderpornografie verurteilt“ (taz).

Nicht pervers, aber falsch herum geht es in Deutschland zu, wo der Weser-Kurier über seine Chefredakteurin berichtet: „Vorstand David Koopmann würdigt die kaum zu unterschätzenden Verdienst (!) der Journalistin.“

Womit die Glosse, für die kein einziges „erfundenes Falschzitat“ herbeigezaubert werden musste, von der irgendwie ja stimmigen Tautologie übers verkehrte Wort zum falschen Paradoxon gewandert ist. War das unnütz, ist der Verfasser selber nur eine „lächerliche Witzfigur“ (taz), oder wird seine Kritik als „wichtiger Meilenstein“ (Arte) in die Publizistik und Sprachgeschichte eingehen, kurz: „ein enormer Durchbruch“ (ZDF neo) sein?

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