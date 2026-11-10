I n Venedig kommt nicht der Müllwagen, in Venedig tuckert das Müllschiff heran. Boote sind nun mal die einzig möglichen motorisierten Fahrzeuge in der Lagunenstadt.

Als gelernter deutscher Recyclist begeistere ich mich auf Italienreisen für das strenge Mülltrennungssystem, das von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Fehlanzeige bei Pfandflaschen, dafür ist ein strenger Müllkalender zu befolgen. Außerdem müssen die jeweiligen Behälter und Tüten herausgestellt und mancherorts irgendwo aufgehängt werden. Und das auch nur zu bestimmten Uhrzeiten. Im Süden eher abends, im Norden erst ab sechs Uhr morgens, aber vor acht Uhr dreißig.

In Venedig muss man seine Beutel zu einem Müllschiff an der nächsten Brücke bringen oder warten, bis das Müllpersonal mit großen Karren durch die Gassen kommt. Eine Missachtung wird mit empfindlichen Strafen geahndet. Unser Vermieter drohte damit, 160 Euro zum ohnehin horrenden Übernachtungspreis zu addieren, sollte man nach Abreise mehr als einen Müllsack hinterlassen.

So findet sich in den Gästebewertungen der frustrierte Kommentar der weitgereisten Aylin aus Übersee: „Da wir am Donnerstag abreisten, hatten wir noch den Müll vom Mittwoch, der am Donnerstag nicht abgeholt wurde, und mussten ihn in unseren Koffer packen.“

Schönes Mitbringsel

Eigentlich doch ein schönes Mitbringsel: Müll aus Venedig. Hat wahrlich nicht jeder. Die Stadt dagegen hat zu wenige Mülleimer, vor allem in den ruhigeren Vierteln. In allen Ecken liegen Zigarettenstummel und leere Verpackungen, mitunter gar in den Kanälen. Und nicht bloß das: In Venedig gibt es mehr Hunde als Bäume, und weil auch venezianische Hundehalter mit der Zeit gehen, läuft man hier kaum Gefahr, in frisch herausgepresstes Exkrement zu treten, sondern auf einen der zahlreichen bunten, sorgfältig verknoteten Beutel, die frisch befüllt an den Gassenrand geworfen worden sind.

Wer die einsammelt, habe ich nicht beobachten können, aber einen Vormittag lang zugeschaut, wie eine kräftige Frau mit blauem T-Shirt und ebenso blauem Haar mit ihrem Karren die Nachbarschaft abgeklappert hat. Mal brachte ihr jemand seine Tüten, dann wieder knotete sie eine vom Regenfallrohr, dann klingelte sie an einem Haus und aus dem dritten Stock eines anderen ließ ein älterer Herr seinen Beutel mit einem Seil zu ihr herab, so wie er es wahrscheinlich regelmäßig tat.

Schön, dachte ich. Mehr Venedig-Feeling geht gar nicht! Und selbstverständlich brachte ich die letzten Müllbeutel am Abreisetag zum Müllschiff an der Kanalbrücke. Per Minikran kippten die beiden dort Beschäftigten gerade den Inhalt eines Müllkarren in den Bootsbauch. Dankend nahmen sie meine Gabe entgegen. „Plastica e lattine e indifferenziato, mille grazie!“

Zufrieden machte ich mich auf die Heimreise. Mülltrennung – der wahre Exportschlager aus Deutschland.