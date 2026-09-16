D as erste, was ich in Venedig am Bahnhof Santa Lucia sehe, ist Werner Herzog, der mit Rollkoffer vorbeirollert. Ist ganz schön alt geworden. Aber ich kenn ihn ja auch nur aus dem Fernsehen, aus diesem Film, wo er erzählt, wie es war, damals mit Klaus Kinski im Amazonas.

Als ich die Reise gebucht hatte, wunderte ich mich zwar, dass sie so teuer war, aber, na ja, Venedig eben. Dass Kunstbiennale ist, habe ich nicht bedacht. Und Filmfestival, o donna mia!

So war klar, dass alles voll sein würde mit gut aussehenden und komisch frisierten Menschen. Und das ist dann auch so. Wobei nicht ganz klar ist, ob alle wirklich wegen der erwähnten Anlässe hier sind. Im Zug vor mir saß eine Amerikanerin, die sich ab Verona aufwändig schminkte und dabei mit dem Smartphone filmte.

Jetzt also Werner Herzog. Der nicht aussieht wie ein Filmstar. Er trägt Rentnerbeige. Vielleicht ist es auch gar nicht Werner Herzog. So wie manche Italiener Filmstars ähneln, obwohl sie eigentlich nur die Post austragen. Womöglich ist das einfach nur ein älterer Herr aus Idar-Oberstein. Trotzdem simse ich meinen Freunden, dass ich jetzt in Venedig bin und Werner Herzog gesehen habe.

Sonst verzehrt er Schuhe

Beim Ticketkauf fürs Vaporetto verliere ich den Mann aus den Augen. Umso überraschender daher, dass Werner Herzog kurze Zeit später im Wasserbus neben mir steht. Falls es Werner Herzog ist. Wird der nicht im Privatboot abgeholt? Erstaunlich. Allerdings wandert Werner Herzog auch über die Alpen und verzehrt hinterher seine Schuhsohlen. Da pfeift er bestimmt auch auf Privilegien und sagt niemandem, wann er mit dem Zug ankommt.

Allein deshalb habe ich inzwischen keinen Zweifel mehr, dass wirklich Werner Herzog neben mir steht. Er muss es einfach sein. Ich werde es nur nie erfahren, denn ich werde ihn selbstverständlich nicht ansprechen. Ich verhalte mich einfach ganz natürlich.

Dann aber spricht er mich an. „Warum starren Sie mich die ganze Zeit so an?“ – „O, tu ich das? Pardon, ich hab mich nur gefragt, ob Sie Werner Herzog sind.“ – „Ah ja? Wäre das denn von Bedeutung?“ – „Aber hallo! Ich bin ein großer Fan!“ – „So so, und welche Filme von mir haben Sie gesehen?“ – „Alle! Also den mit Klaus Kinski. Den, wo Sie über ihn erzählen. Und natürlich die mit ihm. Die laufen ja regelmäßig auf Arte.“

Er nickt. Er betrachtet scheinbar intensiv die Marmorfassade einer Kirche. Wobei, ist das jetzt wirklich Werner Herzog? Spricht der nicht anders? Bayerischer? Einen Akzent hatte er jedenfalls.

Wir steuern die nächste Haltestelle an. Hier muss ich raus. Da dreht sich der Mann, der vielleicht Werner Herzog ist, zu mir. „‚Bucking Fastard‘ ist auch ganz gut. Kommt bestimmt bald auf Arte.“

Ich verspreche, mir seinen neuen Film ganz bald anzuschauen. Dann muss ich von Bord und sehe noch lange dem Vaporetto nach. Es fährt weiter Richtung Lido.